Love Revolution a Sziget programokban

Bár az egész Sziget egy „nagy Love Revolution" számos programhelyszín ülön fókuszál a kiemelt üzenetekre. Álljon itt néhány ezek özül, a teljesség igénye nélkül: Az Afro-Latin-Reggae Falu helyszínen például ONE HOUR – ONE LOVE címmel naponta kezdődnek beszélgetések, melyek témái - egyebek mellett - az ökosziszté megóvása, a örnyezettudatos fogyasztás és életmód, mit tehetünk a klímaváltozás ellen, de vizsgáljá a rasszizmus és tolerancia, nacionalizmus és multikulturalizmus, migráció és integráció érdéseit is. Az egyik leglátványosabb program a Szigeten a Nagy Utcaszínház. Idén a Wired Aerial Theatre angol társulat AS THE WORLD TIPPED című előadását láthatjuk, ami egy valódi „katasztrófafilm" a levegőben, mely a örnyezettudatosság fontosságára hívja fel a figyelmet.A Sétáló utcaszínházak özt érkezik a Kamchàtka társulat, előadásuk az emberi jogokkal is foglalkozik. A Sátor határok nélkül a budapesti Néprajzi Múzeum és a párizsi Musée national de l’histoire de l’immigration (Nemzeti Bevándorlástörténeti Múzeum) özös programhelyszíne, ahol a té a menekülés és befogadás, özösség és család, szerelem és szex, beavatás és beavatkozás lesz. A TEDxBudapest Salon@SZIGET programjában - mások mellett hallhatjuk – állai Bettina Madár, fészek nélkül című előadását. A Belgiumban felnőtt roma-magyar származású, már Budapesten élő lánynak a multikulturális örnyezet formálta identitását, modern-nyitott szemléletét is ennek öszönheti, ám ez egyben üzdelmet is jelentett valódi énje felfedezésében. Élete során az előítéletekkel való találkozásai bizonytalanná tetté . ésőbb a hitből tudott nagy erőt meríteni – már mer hinni abban, hogy a szeretet minden akadályt legyőz.Az ArtZone helyszínén újrahasznosított anyagokból észülnek tárgyak, felhívva a figyelmet a örnyezettudatos életmódra és az ökológiai lábnyom ökkentésére. A Civil Sziget pályázati elbírálásának is a legfőbb kritériuma volt, hogy a pályázó megvalósítandó programja illeszkedjen a Sziget által idén meghirdetett Love Revolution koncepcióhoz. “Olyan eszméknek szeretnénk teret adni és olyan ügyeket akarunk támogatni, melyek előbbre viszik a világot és jobb hellyé teszik a Földet. Hiszünk abban, hogy özösen épesek vagyunk elérni, hogy háború és nukleáris fenyegetés helyett bé ében éljünk, hogy senkit nem rekeszthetnek ki, nem sérthetnek meg a bőrszíne, vallása vagy nemi identitása miatt, hogy a fenntartható fejlődés és a örnyezetünk megóvása a mindennapjaink ré kell legyen, valamint annak elismerését, hogy a származástól függetlenül mindenkit megilletnek az emberi jogok"- írtá a pályázatban. Idén 5. alkalommal hirdetté meg szervező az Art of Freedom művészeti pályázatot, melyben arra érté a legkreatívabb Szitizeneket, hogy tervezzenek olyan feltűnő, elgondolkodtató, kiemelkedő, lenyűgöző, mulattató, megkerülhetetlen alkotást - szobrot, installációt, dekorációs elemet vagy funkcionális tárgyat -, amely pozitív üzenetével és vizuális erejével hirdeti a szeretet forradalmát és tovább színesíti a Sziget Love Revolution üzenetét. Az idei évben tehát a Love Revolution kampány keretében elsősorban olyan elképzeléseknek ad teret a Sziget, amelyek társadalmi célú üzenetet hordoznak, vagy fenntarthatósági elveket figyelembe véve észülnek el: lesznek újrafelhasznált anyagokból alkotások - pl. hulladékanyagból szőtt hatalmas szőnyeg vagy sörösrekesz installáció - és lesz olyan is, amelyik utazásra invitálja a fesztiválozókat egy önismereti labirintusban, vagy lélekerősítő üzenetekkel inspirálja őket világító fényfeliratokkal egy fakoronán.