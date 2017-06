Levendulamámorban úszott Tihany egy hétig - fotó

A Belső-tó mellett felállított, több mint ötven sátorból álló kézműves vásárt az idén is a levendulás termékek uralták. A levendula palántától, csokortól, olajtól, szappantól kezdve a levendulás szörpig, sörig, lekvárig, süteményig, kávéscsészéig, a levendulás levenduláig minden kapható volt.Természetesen az idén is lehetett szőrmét venni a hidegebb napokra gondolva, de betyárfelszerelés is volt, amihez akár egy igazi betyártól, Ambrus Attilától, az egykor viszkis rablóként elhíresült későbbi fazekastól cserép kulacsot is vehettünk.a Balatontipp.hu oldalon!