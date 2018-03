Légy felkészült: kiegészítők hólapátoláshoz és a kocsi jégtelenítéshez

De maradjunk még a jégkaparásnál és a téli autózásra való felkészítésénél. Remélhetőleg, nincsen már olyan autóstársunk, aki nem téli gumit használva közlekedik - habár a KRESZ még nem teszi kötelezővé a használatot, nagyon ajánlott. Megkérdeztük a Munkavédelem+ munkavédelmi bolt szakértőit, hogy tapasztalataik szerint mivel érdemes készülni a télre.A téligumi anyagkeveréke egy puhább, lágyabb gumikeverék, emiatt nem keményedik meg a hidegben és jobb tapadást biztosít. Szakemberek ajánlása szerint 7 Celsius fok alatti nappali átlaghőmérséklet esetén már érdemes lecserélni az abroncsokat, azaz november elején ez már fokozottan ajánlott.Ezen felül mindig legyen a kocsiban jégoldó és jégkaparó, ezt mondani sem kell. Régi “trükkök", mint a pontgyűjtő kártya, CD-tok és hasonló segédeszközök bevonása - ezeket érdemes elfelejteni! A törésre hajlamos műanyageszközök gyorsan tudnak maradandó sérülést okozni az üvegfelületen, ezek a sérülések pedig éjszakai vezetés során kifejezetten zavaróak.Sokaknak nem jut eszébe egy otthonról már kiebrudalt pokrócot a csomagtartóban tárolni. Vészhelyzet esetén pedig jól jöhet, amikor órákon keresztül kell az útszélén autómentőre várni vagy akkor, mikor nincs lehetőség garázsban tárolni az autót és feldobhatjuk a szélvédőre - le is tudhatjuk vele a reggeli jégkaparást.Folytatva a sort, egy pár vízálló téli munkavédelmi kesztyűt is ajánlott a kesztyűtartóban tartani. Ha jót akarunk magunknak, akkor strapabíró, vízálló és kifejezetten téli munkavégzésre kialakított típust válasszunk. Otthoni hólapátólás esetén is kiválóan használhatóak.Általában nem túrázáshoz vagy útszéli kényszerpihenőre készülve ugrunk be a kocsiba nap mint nap. Lehet, hogy csak egy 20-30 km-es út áll előttünk (például agglomerációból a fővárosba) és eszünkbe sem jut, hogy bármi történhet a rutinná vált, rövid kis szakaszon. De ismerjük Murphy törvényét: ami elromolhat, az el is romlik. Nem számít, hogy fél- vagy sportcipőben indultunk el, lerobbanva órákat várhatunk az útszélén fagyoskodva. Ehelyett, ha előre gondolkodunk és a egy téli munkavédelmi bakancsot is a csomagtartóban tartunk, hálát adhatunk az égnek és Murphy szarkazmusának, hogy figyelmeztetett előre.Az elmúlt 10 évben teljesen elszoktunk az igazi téltől. Már-már azt hihettük, hogy felénk nem lesz a 80-as évek végéig megszokott, farkasordító hideg, hó és jég. Aztán a tavalyi tél emlékeztetett bennünket, hogy azért még mindig “a tél az úr". Egy jól bélelt és legfőképp vízálló és magaszárú bakancs alaptartozék a kertes, családi házas környezetben télen.Hólapátok garmadájából lehet választani bármelyik hipermarketben vagy kertészeti- és barkácsboltban - persze, csak akkor ha nem esik a hó, ez tavalyi tapasztalat. Érdemes a burkolatnak megfelelő, azaz a burkolatot nem sértő lapátot választani. A betonon igazából mindegy, hogy fa, műanyag vagy fémből készült lapátot használunk. Ugyanez nem mondható el a járólappal vagy más finom felülettel rendelkező hidegburkolatokról. Itt a fémlapát nem ajánlott, ha nem szeretnénk a tavaszt újralapozással kezdeni.Ezen a ponton érdemes megemlíteni a csúszásmentesítéshez használt anyagokat, illetve azok környezeti hatását. Tipikusan a sózás, illetve a fűrészporral (esetleg hamuval) való felszórás között dől el a választás. A sózás azon kívül, hogy meglehetősen rongálja a betont, a környezetet is jelentősen terheli - előnye, hogy nem kell utólag összetakarítani. Azonban érdemes a pillanatnyi kényelmet félretenni és környezettudatosan, hosszútávra gondolva, más alternatív csúszásmentesítést alkalmazni.Ha már beszereztük a hóhányáshoz tökéletes lapátot, akkor a kéz védelmét se felejtsük el. Az előző bekezdésben már volt róla szó, hogy milyen szempontokat érdemes figyelembe venni ezen a téren.Aki teljesen bebiztosítva szeretné tudni magát, felkészülve akár egy útszéli, kisebb szereléshez vagy hóláncfeltételhez, azoknak ajánlott egy munkásruha kézközelben tartása. Gyerekként nem értettem, hogy apám miért tartja a fél garázst a kocsiban - de egy téli, erdőszéli, leszakadt kipufogószerelés abszolválása után - minden értelmet nyert.Az újabb, modern autókban ülve (magunk mögött hagyva a Ladák, Dáciák és Trabantok nyújtotta “menetbiztonságot") rendszeresen megfeledkezünk arról, hogy mi emberek ugyanolyan védtelenek vagyunk, mint 20-30 évvel ezelőtt. Sőt, a mindenhol elérhető mobilnet és az okostelefonok korában a biztonságérzetünk napról napra fokozódik.De a technológia nem mindig lesz jobb. “Almás" telefon birtokosaként az elmúlt hetekben többször fordult elő, hogy 40%-os akkumulátor töltöttségnél a hidegben, egyik pillanatról a másikra a telefon kikapcsolt.Fontos, hogy a téli üzemre biztonságosan felkészüljünk, végiggondolva azokat az eseteket, amikor nem tudunk egy fél órán-órán belül segítséget hívni. Ilyenkor egy lerobbant kocsi melletti várakozásban csak az előrelátásunk miatt bekészített téli védőfelszerelésekre számíthatunk a mínuszokban.