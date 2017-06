Ladikos fesztivál, robogó roadshow, tuti koncertek - Szemezgessen a hétvégi programok közül!

Abda

Abdai Falunap

06. 10., szombat



Sportpálya Bográcsos főzőverseny, sportprogramok, gyermekjátékok, 15.15 órától változatos zenés, táncos színpadi műsorok. A sztárvendég Balkan Fanatik 20 órától ad koncertet, utána utcabál lesz.

Bősárkány

12. Hell Vill Fesztivál



06. 09–10., péntek-szombat

A Hétvezér csárda udvara



06. 09., péntek

19.50 óra: Millió rózsaszál. 20.25 óra: Tragic. 21 óra: Warren – punk. 21.35 óra: Strafplanet. 22.10 óra: Nemecsek. 22.45 óra: Cold Reality. 23.20 óra: Bandanas. 23.55 óra: Heartlapse. 0.30 óra: Satelles. 1.05 óra: Rivers Run Dry. 1.40 óra: Sheep in Wolves’ Clothing.



06. 10., szombat

17.30 óra: Gravelution. 18.05 óra: Pillars of Destruction. 18.40 óra: Lomaquatsi. 19.15 óra: P.F.A. 19.50 óra: Woman is the Earth. 20.25 óra: Anchorless Bodies. 21 óra: Watchmybag. 21.35 óra: Liberal Youth. 22.10 óra: Rákosi. 22.45 óra: Social Free Face. 23.20 óra: Crippled Fox. 23.55 óra: Oaken. 0.30 óra: Thorn From Earth.

Belépő 1 napra: 1700 Ft, belépő 2 napra: 2500 Ft. Medence, punkfoci, akusztikus hippkörök, Ultimate Unicum vs. Jäger Challenge. A belépőből befolyt összeget „A Beton" részére ajánlják fel. Jánossomorja

Ünnepi könyvhét



06. 10., szombat

Városi könyvtár, 10 óra

Timár Krisztinával beszélgetünk Tü/körben című trilógiájának első kötetéről, a látszat mestereiről és annak valóban varázslatos világáról. Komárom

GESZTI – létvágy koncert



06. 10., szombat

Monostori Erőd, 20 óra

Részletek: www.erod.hu



Éjszakai fürdőzés



06. 10., szombat

Brigetio Gyógyfürdő, 20.30 óra

Részletek: www.komaromfurdo.hu.



IMAGO



06. 11., vasárnap

Monostori Erőd, 19 óra



Imago – avagy a leleményes Odüsszeusz – sétálószínházi abszurd vígjáték 12 színpadon. A MonoStory Erődszínházi Társulat előadása. Az előadás a Monostori Erőd belépőjegyével tekinthető meg.

Infó: www.erod.hu. Győr

Védd a helyit, vedd a kisalföldit!



06. 11., vasárnap

Dunakapu tér, 8–13 óra

Kisalföldi termelők portékáinak bemutatása és népszerűsítése. Program:

10 óra: Huzella Péter Kossuth-díjas zeneszerző, gitáros-énekes koncertje gyerekeknek. 11.30 óra: A Hen House zenekar (Mosonmagyaróvár) koncertje.



„Több mint 1 fröccs"



06. 09., péntek

Széchenyi tér, Mária-oszlop, 19 óra

Séta idegenvezetővel, borszakértővel, érdekes, történetek, fröccskóstoló. 5 bor, illetve több fröccsvariáció, harapnivaló, kvíz nyereményekkel egy hangulatos helyen. A jó hangulat garantált! Részvételi díj: 5900 Ft/fő. (Az ár tartalmazza az 5 bor, illetve több fröccsvariáció kóstolását és harapnivalót, kenyérchipseket krémva-

riációkkal és pogácsát.)



Jelentkezéskor az alkoholmentes igényt kérjük megadni! A program részvételi díja ebben az esetben: 3900 Ft/fő.



A részvételhez előzetes bejelentkezés szükséges: idegenvezetes.gyor@gmail.com vagy telefonon: 30/294-9174.



„Győr 7 csodája"



06. 10., szombat

Dunakapu tér, Vaskakas díszkút, 15 óra



Ismerkedjen a város csodáival, titkaival, történetével, legendáival egy kellemes sétán idegenvezetővel! Nem a városnézés megszokott útvonalán haladunk! Látogatást teszünk a Püspökvár Toronykilátójában is.

A program részvételi díja: 3000 Ft/fő, nyugdíjas, diák: 2500 Ft/fő. (Az ár tartalmazza a toronybelépő költségét is!)



A részvételhez előzetes bejelentkezés szükséges: idegenvezetes.gyor@gmail.com vagy telefonon: 30/294-9174.



Győri Fotóbörze



06. 11., vasárnap

Kristály étterem, 9–14 óra



Könnyed délelőtti program a fotózás, fényképezőgépek és objektívek szerelmeseinek. A Fotóbörzén eladhatod, elcserélheted megunt vagy feleslegessé vált fotós eszközeidet vagy újakat vásárolhatsz, ezen túl ismereteket szerezhetsz minden fotózással kapcsolatos témáról, valamint új barátságokra és kapcsolatokra tehetsz szert. Amatőrök, félprofik és profik találkozhatnak, beszélgethetnek kötetlenül. Ha kiállítóként vagy árusként asztalt szeretnél bérelni a rendezvényen, a molnar.laszlo.vat@gmail.com e-mail-címen megteheted.





88. ünnepi könyvhét és 16. gyermekkönyvnapok

06. 09., péntek



15 óra: Tovatűnt szerenád. Az Európa Koncert Szalonegyüttes műsora Farkas Árpád vezetésével. Helyszín: könyvheti színpad.

16 óra: Semmise-ének. Csépai Eszter gyerekműsora. Közreműködik: Molnár György – ének, gitár, Wagner-Puskás Péter – harmonika. Helyszín: könyvheti színpad.

16 óra: Könyvbemutató. Deák Ernő: Az Öreghegytől a Schneebergig. Beszélgetőtárs: Böröndi Lajos. A szerzőt és a kötetet bemutatja: dr. Horváth József. Meghívott vendég: Uzsák Zoltán fotográfus. Helyszín: Kisfaludy Károly Könyvtár, rendezvényterem.

17 óra: Csiribiri-komédiák. A Szeredás népzenei együttes interaktív, zenés mesejátéka kicsiknek és nagyoknak. Helyszín: könyvheti színpad.

17 óra: Könyvbemutató. Papp-Für János: Akik gyerekek maradnak. Beszélgetőtárs: Antal Judit. Helyszín: Kisfaludy Károly Könyvtár, muzeális gyűjtemény.

18 óra: Könyvbemutató. Benedek Szabolcs: Beatles vágatlanul. Beszélgetőtárs: dr. Horváth Sándor Domonkos. Helyszín: Kisfaludy Károly Könyvtár, rendezvényterem.



06. 10., szombat

10 óra: Zenés délelőtt az Akkordeon Harmonika Zenekarral. Helyszín: könyvheti színpad.

14 óra: Könyvbemutató. Zsebedics József: Pap vagy mindörökké Melkizedek rendje szerint. Beszélgetőtárs: dr. Varga József. Helyszín: Kisfaludy Károly Könyvtár, muzeális gyűjtemény.

15 óra: Kuglóf király meséi. A Szeleburdi Meseszínház előadása. Helyszín: könyvheti színpad.

15 óra: Könyvbemutató. Rozán Eszter: Golgotavirág. Beszélgetőtárs: Farkas Csaba (Szülőföld Könyvkiadó). Helyszín: Kisfaludy Károly Könyvtár, muzeális gyűjtemény.

16 óra: Ír és skót dallamok. M.É.Z.-koncert. Helyszín: könyvheti színpad.

16 óra: Könyvbemutató. Antal Judit: Mi lennék, ha… (sorozat). Beszélgetőtárs: Miklósyné Bertalanfy Mária. Helyszín: Kisfaludy Károly Könyvtár, muzeális gyűjtemény.

17 óra: Könyvbemutató. Torma Attila: Győr vármegye főispánjai. Beszélgetőtárs: dr. Horváth József. Helyszín: Kisfaludy Károly Könyvtár, rendezvényterem.

18 óra: Író-olvasó találkozó. Az utolsó boszorkány történetei. Fábián Janka íróval Farkas Mónika beszélget. Helyszín: Kisfaludy Károly Könyvtár, rendezvényterem.

Győri szerzők dedikálásai az ünnepi könyvhéten:

Könyvbarlang Antikvárium standja:

06. 08., csütörtök

10 óra: Németh Szilvia.

12 óra: Nemere István.

06. 09., péntek

10 óra: Nagy Amália.

12 óra: Arany Piroska.

14 óra: Cseri Dávid.

16 óra: Marton Veronika.

06. 10., szombat

10 óra: Dittrich Panka, Győry Domonkos.

12 óra: Bogár Erika.

14 óra: Szabó-Kovács Tünde.

16 óra: Balassa Péter.

Líra és Lant Könyvesbolt standja:

06. 09., péntek

16 óra: Szőcs Henriette dedikálja A török brigadéros című könyvét.



(Rossz idő esetén a könyvesboltban – Arany J. u. 3.)

A szabadtéri programok esőhelyszíne: Kisfaludy Károly Könyvtár – rendezvényterem. Mecsér

Ladikos Fesztivál

06. 10., szombat

Mosoni-Duna-part



Zenei csemegékkel várják a közönséget a mecséri Duna-parton – visszatér korábbi helyére a Ladikos Fesztivál. A Szigetköz szívében, Mecséren, a Mosoni-Duna partján idén már 12. éve rendezik meg a Ladikos Fesztivált. Családias hangulatú népzenei fesztivál, 2006 óta minden év június elején tartják. Az igazi Ladikos-hangulatot a zene, a tánc, a vásári komédiások, fotó- és képzőművészeti előadások, kézműves-foglalkozások, bor- és pálinkakóstolók teremtik meg, a programok azonban minden évben kiegészülnek szellemi táplálékokkal is. A Ladikos Fesztivál mára az ország egyik legnagyobb népzenei rendezvényének számít, hiszen nincs még egy olyan népzenei rendezvény, ahol egyszerre, egy napon ennyi neves fellépő működne közre. Mosonmagyaróvár

Nyárcsalogató



06. 09., péntek

Flesch-központ, 16.30 óra

Az Ujhelyi-iskola gálaműsora.

Táncház



06. 10., szombat

Fehér Ló Közösségi Ház, 17 óra

Gyerektáncház: a gyerekek a Fészekalja zenekar muzsikájára ismerkedhetnek a népi játékokkal, egyszerűbb táncokkal Galgócziné Nyáradi Csilla és Galgóczi Attila segítségével. Közben a Bütyköldében Csonkáné Sörös Katalin várja meglepetéssel a gyerekeket.



20 óra: Felnőtt-táncház: a táncházba a Kislaptáros népzenekar várja a népzenét kedvelőket.

XI. Hastáncgála



06. 10., szombat

Flesch-központ, 15 óra

A műsorban a Kelet Lányai hastánccsoport táncosait és meghívott vendégeit láthatják.



VI. Uno Simson és robogó roadshow



06. 10., szombat

Flesch-parkoló, 9 órától



9 óra: Regisztráció és próbakörök.

10 óra: Triálbemutató: Végh András magyar bajnok. 10.20 óra: Motoros ügyességi verseny Simson és robogó kategóriában. 11.45 óra: Triálbemutató: Végh András magyar bajnok. 12 óra: Csigafutam, gyorsulási verseny, bevásárlókocsis szlalomverseny „részegszemüveggel". 12.45 óra: Mit tegyünk...? Elsősegély-bemutató. 13 óra: Eredményhirdetés. 13.15 óra: Motoros show-műsor. Lesz még: motorkerékpár-teljesítménymérés, Kellys tesztkerékpárok, motorszépségverseny, motoros szimulátor (neTcar), „Kérdezd a szakembert" (Allianz, rendőrség, neTcar), tűzoltóautó, veterán motorok, Kovács Bálint motorversenyző élménybeszámolója, a Road Amatőr Kerékpáros Egyesület bemutatkozása, ugrálóvár gyerekeknek. A program ingyenes. Pápa

Nyárköszöntő koncert



06. 09., péntek

Petőfi-gimnázium aulája, 18 óra

Pápa Város Bárdos Lajos Vegyeskarának nyárköszöntő koncertje.

Jason McIlvaine Fun Run



06. 10., szombat

Fő tér, 13 órától

Örömfutás, kategóriák: 5 km futás, 2 km séta, gyermekfutás. Közben családi programok. Nevezési díj nincs, adományokat gyűjtenek az Anna téri orvosi rendelő korszerűsítésére.

Kristályóriás – oratórium



06. 11., vasárnap

Szent Anna-templom, 17 óra Sopron

Eötvös Cirkusz: Harlequin titka – gálaműsor



06. 08–11., csütörtök-vasárnap

A Tesco mellett.



Előadások:

hétköznapokon: 18 órakor.

Szombaton: 15 és 18 órakor.

Vasárnap: 11 és 15 órakor.



Csütörtökön családi nap: kettőt fizet – négyet kap kedvezményben részesül!



Pénteken: minden 2. jegy 50%,



Hétvégén 500 Ft kedvezmény minden jegy árából – a szórólap felmutatása esetén!

Idei műsorunkban bebizonyítjuk, hogy lehet ötvözni a hagyományos régi cirkuszt a jövő „újcirkusz" stílusával, hisz minden újnak az alapja a hagyományokra épült cirkusz, és mindezt megfűszerezzük egy mesés világgal, Harlequin varázslatos világával, melyben egy titokra is fény derül.



Világszámokból nem lesz hiány. Nemzetközi gálaműsorunkban fellépnek légtornászok, akrobaták, szemfényvesztő illuzionisták, ezenkívül hófehér paripák, oroszlánok, púpos tevék, lámák, zebrák, kecskék és más egzotikus állatok is láthatóak lesznek a porondon.



Wakachuka-koncert



06. 09., péntek

Búgócsiga Akusztik Garden, 21.30 óra

A belépés ingyenes.



Too Late szabadtéri koncert



06. 10., szombat

Búgócsiga Akusztik Garden, 21.30 óra

Fellép a Drapan’s Blue Devils és a fő attrakció, a soproni Too Late zenekar. Belépő: 1500/1700 Ft.