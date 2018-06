Középiskolások és egyetemisták járnak elöl az önkéntes munkában

A győri kórházban működő Lurkó Alapítvány játszóházaiban önkéntesek – középiskolástól a nyugdíjasig – játékkal, kézműves-foglalkozásokkal terelik el a gyermekek figyelmét a betegségükről. Fotó: H. Baranyai Edina

Annak ellenére, hogy hazánkban még annyira nem közkeletű a fizetés nélküli társadalmi munka, a becslések szerint évente 75 millió órában, közel 63 milliárd forinttal segítik önkéntesek a civil egyesületeket, alapítványokat, az egyházi és a világi karitatív szervezeteket.Egy közelmúltban közzétett adat szerint a 14 éven felüli lakosság közel 40 százaléka kapcsolódott be a nyugaton már jól működő önkéntes tevékenységbe. Az országos átlag szerint a legaktívabbak a 30–40 évesek, megyénkben viszont főként a középiskolás és egyetemista fiatalok járnak elöl jó példával. A megkérdezett szervezetek mindegyikénél elhangzott, hogy a jövőben igyekeznek újabb és újabb önkénteseket toborozni, mert nagy szükség van a munkájukra.A Győri Egyházmegyei Karitásznak 22 önkéntes csoportja működik a megyében, amelyek elsősorban az élelmiszer- és ruhaadomány-gyűjtésben és -osztásban, valamint csomagok készítésében és a rászorulók feltérképezésében segédkeznek. Győri egyetemisták és nyugdíjasok pedig a szervezet központjában közreműködnek.A győri kórházban működő Lurkó Alapítvány jó néhány játszóházat alakított ki az intézmény egy-egy osztályán. Ezekben a termekben a jótékony szervezet önkéntesei – középiskolástól a nyugdíjasig – játékkal, kézműves-foglalkozásokkal terelik el a gyermekek figyelmét a betegségükről. Gyakoriak a diavetítések, a meseolvasások és a társasjátékozások is.A Mediawave alapítványt elsősorban a fesztivál idején támogatják munkájukkal a többségében fiatal önkéntesek. Sok más mellett a tolmácsolásban, a különféle művészeti műhelyek asszisztensi munkáiban, a hoszteszkedésben, illetve a vendégek kalauzolásában nyújtanak hatékony segítséget.A Reflex Környezetvédő Egyesületet is számos önkéntes segíti. Például tevékenyen vesznek részt a pápateszéri Reflex-ház felújítási és rendszeres tereprendezési teendőiben, illetve évente többször bejárják, ápolják, frissítik, felfestik az onnan induló túraútvonalakat. Szorgalommal segítik az egyesület szemléletformáló programjait, vetélkedőit, valamint a különféle utcai akcióit és részt vesznek a különféle tematikájú felméréseiben is.