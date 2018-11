Közeleg Black Friday - mutatjuk, milyen akciókat dobnak be a webáruházak

A kisalfold.hu egész héten készít elemző írásokat a Black Fridayről. Első körben az internetes webshopokat térképezzük fel.

Idén november 24. a "nagy nap", amit rengetegen várnak. A Black Friday megosztja az embereket, vannak, akik hónapok óta erre spórolnak, akadnak, akik most pénteken garantáltan elkerülik a bevásárlóközpontokat, áruházakat.A Black Friday pont öt éve, 2013-ban indult útjára Magyarországon. Ezen a napon átlagon felüli árkedvezményeket kínálnak a vásárlóknak a kiskereskedelemben. A többség elektronikai, műszaki cikkekre hajt, de a Black Friday már szinte minden üzletben feltűnhet.Jelen sorok írója egy Győr közeli településen látta múlt héten, hogy fodrász és kozmetikus is akciókkal csábítja a vendégeket. A fürdők, utazási irodák közül is több beszállt a "játékba", jelentős kedvezményekkel kínálnak például wellness hétvégéket.

A bevásárlóközpontokban a tömeg sokakra nyomasztóan hat - ez hatványozottan igaz a fekete péntekre -, a világhálón azonban mindenki kényelmesen válogathat. Persze, az interneten sem árt résen lenni, hoppon maradhat, aki túl sokáig vacillál a kiszemelt árucikken.A legnagyobb látogatottsággal rendelkező hazai webáruház, az eMAG egyelőre kivár és "titokcsomagban" tartja idei akcióit.

A jövő hét második felében adunk tájékoztatást a fekete pénteki akciókról, kategóriákról és termékekről"

Egyetlen nap alatt több mint 37 évet töltöttek a webáruházban.

A 2017-es első 7 óra adatai az eMAG-nál.

A tavalyi kezdet.

- válaszolta kérdésünkre Boros Szimonetta PR tanácsadó. Persze, nem szúrták ki a szemünket egyetlen mondattal, Black Fridayre hangolódó közleményt érdekes információkkal kaptunk.Beszédes számok következnek: 2016-ban egymillió látogató érkezett az eMAG honlapjára, míg tavaly már 2,2 millióan voltak kíváncsiak itt az év legnagyobbnak hirdetett akcióira.Az első évben 1,8 milliárd forintos forgalmat ért el a vállalat fekete pénteken, tavaly már 5,6 milliárdot. Idén 6,4 milliárd forintot vár az eMAG egyetlen nap alatt. Ez jól mutatja mind az online vásárlás térnyerését, mind a Black Friday népszerűségének növekedését itthon.Bár az idei akciós termékek listáját még nem árulja el a eMAG, állításuk szerint a termékeik 85 százaléka a tavalyi Black Friday-en volt a legolcsóbb az egész évet tekintve. A vállalat 2,5 millió eurós befektetéssel készült a Black Friday rohamra. A fejlesztések főleg a szervereket és az IT rendszereket érintették, hogy le ne robbanjon a honlap az "invázió napján".A Mall.hu egyszerűen kínál vásárlást a Black Friday alkalmából: november elejétől elindította a vásárlási akciókat. A Black Friday Maratonon minden 6. órában új akciót hirdetnek, így a lehető legszélesebb termékkörből válogathatnak a vásárlók. A megnövekedett forgalomra erős logisztikai hálózattal készülnek, ami elméletileg garantálja a rendelések biztonságos átvételét.Az egyes kedvezmények különböző ideig tartanak, két naptól akár pár hétig vagy a készlet erejéig. Már a napokban akár 20-40 százalék kedvezménnyel juthatunk hozzá hűtőszekrényhez, HD televízióhoz, női táskákhoz vagy téli sporteszközökhöz. "A meghosszabbított akcióval a Mall.hu célja, hogy a karácsonyi ajándékok beszerzése ne kapkodó, utolsó pillanatra maradó feladat legyen, hanem az emberek nyugodt körülmények között, stresszmentesen készülhessenek az ajándékozásra" - hallottuk Lomniczi Gergely kommunikációs szakembertől.A vásárlók többféle szállítási módszer közül választhatnak a Mall.hu-n. Az átvételi pontok kitolt nyitvatartási idővel várják a vásárlókat, akik hétköznap 10-19 óra között, szombaton pedig 10-16 óra között ingyenesen vehetik át a rendeléseket. A csomagküldő szolgálatok is folyamatosan szállítják a termékeket az ország minden pontjára. Kisméretű csomag esetén országosan már 990 forintért végzik a szállítást. Érdekesség, hogy a Mall.hu a vásárlási kedvezmények mellett különböző szállítási akciókat is bedob a vásárlók kegyeiért.November 16-án reggel hat órakor rajtolt el a www.edigital.hu-n a 2018-as Black Friday. Az első három óra statisztikái alapján az idén is a szárítógépek, játékkonzolok, tévék és a LEGO-játékok a legnépszerűbbek az Extreme Digital meghosszabbított fekete péntekén.

Múlt pénteken az érdeklődők 70 százaléka okostelefonjáról kereste az oldalt, így valószínűsíthetően rögtön ébredés után, az ágyból nézte az ajánlatokat. Reggel hat óra előtt több mint 25 ezer látogató várakozott az indulásra, az Extreme Digital hírlevelére feliratkozók pedig hajnalban értesülhettek a legérdekesebb ajánlatokról. A legnagyobb roham reggel hétkor érkezett, amikor több 10 ezren böngésztek és vásároltak a www.edigital.hu-n. Így a tavalyi látogatói és forgalmi adatok megdőltek"

- közölte Straub Ádám kommunikációs menedzser.A legnépszerűbb termékek eddig a csúcskategóriás Playstation 4 Pro és Xbox One X konzolok voltak, amelyek készletei fél óra alatt fogytak el a www.edigital.hu-n a nyitónapon. Ez azért érdekes, mert a korábbi években a hazai vásárlók inkább a konzolok kisebb tudású, de olcsóbb változatait vásárolták.A játékgépek mellett a korábbi évekhez hasonlóan a szárítógépek, valamint a 43-55 colos képátlójú, ultra-HD lapostévék fogytak a legnagyobb számban. Ugyancsak slágerterméknek számítanak a középkategóriás Android-okostelefonok, a tabletek közül az Apple iPad és egy Huawei gyártmányú készülék, valamint a kapszulás Nespresso kávéfőző.

A személyes átvétel népszerű a magyar vásárlók körében, az idei Black Friday-es rendelések felét így adják fel. Országszerte működő tizenhat szaküzletünkben biztosan átvehetők a Black Friday-es rendelések legfeljebb 5 napon belül. A kiszállítást előnyben részesítők fekete pénteki rendeléseit az Extreme Digital legfeljebb 14 napon belül, nagy háztartási gépeket maximum 21 nap alatt juttatja célba"

- tudtuk meg Straub Ádámtól.