Közeleg a cseszneki vár meghódítása - mutatjuk az eddigi Hajszák legjobb pillanatképeit!

Pannonhalmáról indult hódítóútjára a. Tavaly már a cseszneki vár és a Bakony illusztris környezetében szervezték az egyre népszerűbb akadályfutó versenyt. A "testvérfutamokat", a Nemzeti Hajszát Normafán, a Székely Hajszát pedig Erdélyben rendezik."Mindig fontos szempont, hogy versenyterepnek történelmi vagy szakrális helyszínt válasszunk. Nincs két azonos futamunk. Egyrészt mindig új akadályokat építünk és a régieket is folyamatosan variáljuk. Célunk, hogy akik már több Hajszán végig küzdötték magukat, más kihívásokat találjanak és újabb élményekkel távozzanak" - mondta Tálos Gergő.A Hajszáknak szintén védjegye a szintemelkedés, ami legalább 300 méter minden versenyen, de volt, ahol elérte a 800 métert is. Ebbe beleszámít a lefelé futás is. Utóbbinál sokszor jobban észnél kell lenni, mint amikor felfelé hajtanak a versenyzők. A lefelé történő mozgás ráadásul gyakran erősebben terheli a szervezetet, mint a meredek emelkedők.Az első PannonHajsza világörökségi környezetben debütált, a pálya az apátsági arborétumból rajtolt és több ponton érintette a több mint 1000 éves monostor területét. Ezt a környezet napjainkra kinőtte a PannonHajsza. "Két és fél éve 400 ember vett részt az első Hajszán. Május 19-én körülbelül 1600-an fognak velünk tartani. Az egy nappal később rendezett Suli Hajszán 300 diák, míg a Gyerek Hajszán 100 gyerkőc áll majd rajthoz. Összesen 2000 emberre számítunk" - hallottuk Tálos Gergőtől.A 2000 ember kikapcsolódásáról, biztonságáról több mint 150 szervező fog gondoskodni. A pálya kialakításának nagyüzeme a futam előtt négy nappal kezdődik 30 fős csapattal. Bár a Hajszák esetében most már kisebb tömegről beszélhetünk, a természeti környezetnek és a jól elosztott futamoknak köszönhetően a rendezvény családbarát maradt."A pályát mindig logikusan építjük fel. Figyelünk arra, hogy az egymást követő feladatok ne terheljék sorozatban egy-egy izomcsoportot. A sokszínűség, a változatosság, a kreativitás jellemzi az akadályokat. Természetesen ezek leküzdése sokszor nem könnyű, de az indulók pontosan azért jelentkeznek, hogy próbára tegyék magukat. Azzal az életérzéssel akarnak távozni, hogy teljesítettek egy komoly kihívást, aminek van sportértéke" - zárta szavait Tálos Gergő.Idén a PannonHajszán először lehet jelentkezni az élményfutamra. Ugyanazt a 7+ km-es távot kell leküzdeni 15+ akadállyal, mint a versenyzők mezőnyében. A fő különbség: az élményfutamban nincs szintidő, amit teljesíteni kell, illetve egy-egy sikertelenül teljesített akadály esetén kevesebb "büntetést" kapnak az indulók.