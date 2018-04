Közel a fél megyében úgy gondoljuk, hogy a robotok egy napon átveszik az irányítást

Valószínűleg mindenki emlékszik még az amerikai Jetson család jövőben játszódó történetére, ahol Rosie, a robot segítette a família mindennapjait. Ma még ugyan az űrben nem alapítottunk új kolóniát, de a technológia érezhetően átszőtte egész életünket. Az Euronics friss felméréséből* kiderült, hogy a Győr-Moson-Sopron megyeiek zöme nem fél a robotoktól, és közel 40%-uk várja, hogy a robotika találmányai az orvoslásban is széles körben elérhetőek legyenek. Az önvezető autókban azonban a megyében lakóknak alig több, mint 10%-a bízna meg, de tény, hogy ma már az olyan mindennapos háztartási gépek nélkül, mint a mosógép vagy a hűtőszekrény elvesznénk a világban. Mi derült még ki? Íme, az Euronics friss tech felmérésének eredményei! A nélkülözhetetlen technológia

Annak ellenére, hogy saját bevallásuk szerint a válaszadóknak még alig 15%-a rendelkezik okostelefonnal vezérelhető eszközökkel (pl.: izzósor, lámpa, hangszóró vagy öntözőrendszer), érezhetően nem tudunk már a technológia nyújtotta előnyök nélkül létezni. A legtöbben hűtőszekrény és mosógép nélkül már el sem tudják képzelni az életüket, de az Euronics felmérése szerint a Győr-Moson-Sopron megyeiek többsége laptop, tablet vagy mobiltelefon hiányában sem jutna egyről a kettőre. Érdekes, hogy a férfiak (84%) jobban hiányolnák a mosógépet, mint a nők (67%), a porszívóhoz viszont inkább a nők ragaszkodnak (51% vs 32%). A jövőre nézve pedig nem árt azt is tudni, hogy 10-ből 4 nő örülne egy őrző-védő robotnak, minden negyedik férfi azonban inkább egy beszélgető robotra vágyik. A Győr-Moson-Sopron megyében lakók 40%-a ezzel szemben egy vasaló robotnak örülne. Ember és robot két jó barát

Vagy azért, mert annyi dolgunk van, vagy egyszerűen ennyire lusták lettünk, ki tudja, mindenesetre az Euronics felmérése rámutatott, hogy minden második magyar örülne, ha lenne egy olyan robotja, ami segít a háztartási munkákban. Ezzel a győr-moson-soproniak többsége is így van, közel 40%-uk pedig azt is várja már, hogy a robotika legújabb találmányai, mint például a robotkéz mindenki számára elérhetővé váljanak az orvoslásban. Az önvezető autóban azonban a megyében az országos átlagnál kevesebben (13%) bíznának meg, és a helyiek alig 5%-a gondolja úgy, hogy teljesen rendben lenne, ha robotok is oktatnának gyerekeket. Én, a robot vol. 2?

Annak ellenére, hogy a technológia már az életünk része, a válaszadók több mint 30%-a fél a robotoktól, minden negyedik ember pedig úgy gondolja, hogy a robotok egyszer átveszik majd az irányítást az emberek felett. Utóbbival 10-ből 4 Győr-Moson-Sopron megyei is egyetért, sőt, minden második megyei lakos úgy véli, hogy a legtöbb, ember által végzett munka helyettesíthető gépekkel, és a többségük elismeri, hogy az intelligens asszisztensek (például a hanggal vezérelhető internetes keresők és mobilos szoftverek) tulajdonképpen a modern kor poloskái.



*A felmérés 942 fő megkérdezésével készült, a 18 év feletti magyar internethasználó lakosság körében 2018 márciusában, a 18 év feletti magyar lakosságra súlyozva.