Kossuth Lajosra emlékeztek Pápán

A rendezvényen részt vett a város két díszpolgára: Kövér László, az Országgyűlés elnöke, és dr. Kovács Zoltán területi közigazgatásért felelős államtitkár is.



A megemlékezésen Áldozó Tamás polgármester elmondta: Pápán máig kivételes esemény a díszpolgári cím adományozása. Ezután köszönetet mondott Kerecsényi Zoltán önkormányzati képviselőnek és az „Elsősorban Pápai" Városbarát Egylet tagjainak, akik a most lezárult Kossuth-emlékév során kiemelkedő tevékenységet végeztek Kossuth Lajos emlékének ápolása érdekében.



Kövér László beszédében felidézte Kossuth alakját, hangsúlyozva: a magyarság máig hű maradt a kossuthi eszmékhez. „Kossuth Lajos nemcsak történelmünk egyik legnagyobb hatású államférfija, hanem az egyik legtisztábban és legmesszebbre látó politikai gondolkodója is. Tetteiben és írásaiban tükröződik a korszellem, a korabeli magyar vezetőréteg minden erénye és hibája, és világosan kirajzolódnak a nemzet előtt az adott korszak adta lehetőségek, kényszerpályák és zsákutcák is" – mondta a házelnök.



A város reformkori történetének jelentős mérföldkövéről, az első választott képviselő-testület 1848. június 16-i megalakulásáról is megemlékezett dr. Kovács Zoltán, hangsúlyozva, hogy azóta ezt a napot Pápa Város Napjaként ünnepli a város.



A megemlékezést követően a polgármesteri hivatal aulájában Kossuth és kora címmel kamarakiállítás nyílt, majd az ünneplők megkoszorúzták Kossuth Lajos szobrát, végül felavatták a Kossuth utca elején elhelyezett új Kossuth-emléktáblát.