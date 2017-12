Koncertek, hangversenyek az ünnep jegyében - hétvégi programajánló!

Győr

Adventi gyertyagyújtás

12. 23., szombat

Széchenyi tér, 17 óra



A gyertyát meggyújtja: dr. Veres András győri megyés püspök. Köszöntőt mond: Simon Róbert Balázs.

A műsorban fellépnek: Illés Gabriella – ének. Művész és tanítványai, valamint Sterkovitz Izabella és Somogyi Márk, a Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda 12. osztályos tanulói.



Ünnepi szentmise

12. 24., vasárnap

Nagyboldogasszony-székesegyház, 24 óra



Veres András győri megyés püspök ünnepi szentmisét mutat be karácsony éjjelén.

Adventi koncert

Orgonahangverseny

12. 25., hétfő

Szentlélek-templom, 17 óra



Bán István karácsonyi orgonahangversenye. Népszerű karácsonyi orgonaművek hallhatók.



Christmas

12. 26., kedd

Református templom (Kossuth utca), 19 óra

Rákász Gergely lemezbemutató orgonahangversenye.



Demjén

12. 27., szerda

Audi Aréna Győr, 19.30 óra



Demjén Ferenc ünnepi koncertje. Demjén Ferenc és nyolctagú zenekara ismét Győrbe látogat a két ünnep között, hogy a közönséggel együtt idézze fel életművének legkedveltebb dallamait.



Sing sing/Action/ Black Jack-koncert

12. 26., kedd



To The Rock Music Bar, 19 óra (kapunyitás)

19.30 óra: Black Jack.

20.30 óra: Action.

22 óra: Sing Sing.

Jegyár: 2500/2800 Ft.



A Vaskakas Művészeti Központ programja

12. 23., szombat

10 és 11 óra: Aprók Színháza: Izeg-mozog! Vaskakas – Aprók Terme. 17 óra: Karácsonyi esti mese: Éneklő betlehem. Vaskakas – kamaraterem.

12. 24., vasárnap

11 óra: Karácsonyi matiné: Éneklő betlehem. Vaskakas – kamaraterem. Pannonhalma

Orgonahangverseny

12. 26., kedd

Pannonhalmi főapátság, bazilika, 13.30 és 15.30 óra



A pannonhalmi főapátság hagyományos karácsonyi orgonahangversenye.

Az ünnepi koncerten Teleki Miklós szólaltatja meg a Szent Márton-bazilika negyvenregiszteres orgonáját. A programban Johann Sebastian Bach, Cesar Franck, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Pikéthy Tibor és Charles-Marie Widor művei hangoznak el. Jegyár: 2400 Ft, diák és nyugdíjas 1200 Ft. Sopron és környéke

Sopron



50s Diner Band

12. 23., szombat

Búgócsiga Akusztik Garden, 21.30 óra

Belépő: 1000/1300 Ft.



Rockabilly a javából

12. 23., szombat

Búgócsiga Akusztik Garden, 21.30 óra

Belépő: 1000/1300 Ft.



Fertőszentmiklós



IV. adventi gyertyagyújtás

Fertőszentmiklós, 12. 23., szombat, Szabadidőközpont és Könyvtár, 17 óra Mosonmagyaróvár és környéke

Mosonmagyaróvár

Vili, a veréb

12. 24., vasárnap

Fehér Ló Közösségi Ház, 16 óra



Élt egyszer Budapesten egy kisfiú, akinek kedvenc szórakozása az iskolakerülés és a csúzlizás volt. Ez utóbbi szenvedélyét csupán a verebeken és a macskákon tudta kiélni. Egyszer aztán Verbéna, a verebek tündére megelégelve, hogy Vili a védenceit üldözi, elhatározta, hogy megleckézteti a rosszcsontot. A belépődíj: 800 Ft.



XVI. Darnózseli Adventi Napok

12. 23., szombat



17.30 óra: IV. községi adventi gyertyagyújtás a betlehemi lángról. Ezt követően az agapén forró citromos teával, forralt borral, süteménnyel és kaláccsal várunk mindenkit! (Millenniumi kereszt.) Fellépnek a Szigetköz Néptáncműhely és Hagyományőrző Egyesület fiataljai.

12. 24., vasárnap

9 óra: A vasárnapi szentmisén a betlehemi békeláng átadása (plébániatemplom).

Jánossomorja

Negyedik adventi gyertyagyújtás

12. 24., vasárnap

Szentpéteri templomtér, 8.35 óra



Pásztorjáték

12. 24., vasárnap

Keresztelő Szent János-templom, Millenniumi park, 15.30 óra

A jánossomorjai hittanos gyerekek előadása. 24 óra: éjféli mise.