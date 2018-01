Kommandósok védték Győrben és Sopronban is a holland író-politikust - fotó

Geert Wilders győri látogatásakor holland és magyar kommandósok is védték a holland politikust.

„Az író dedikálja is a könyvét, de ha javasolhatom, a tollat készítsék ki előre, s ne hirtelen mozdulattal vegyék elő – ha nem szeretnék olyan helyiségben találni magukat, ahová egyébként nem készültek." A közönségnek szánt jótanács már előrevetített valamennyit azokból a biztonsági intézkedésekből, amelyek Geert Wilders győri és soproni látogatását megelőzték.Győrben Nádorváros főútját (a Tihanyit) a Hit Gyülekezete templománál – ott volt ugyanis a könyvbemutató – vasárnap reggeltől lezárták, holland és magyar TEK-esek védték a környéket, a templom tetején mesterlövészek is álltak, a városrész pedig tele volt készenlétis rendőrrel. „Tizennégy éve nulla-huszonnégy órában védenek, ez az ára annak az életnek, amit politikusként, íróként felvállaltam" – a helyzetre maga Wilders is reagált. Könyvének nem véletlenül ez a címe: Halállistán – Az iszlám háborúja a Nyugattal és velem.

Nézőközönsége erre is, de még inkább arra volt kíváncsi, ami a nevezett könyvben szerepel. Az iszlámellenes és EU-kritikus nézeteiről ismert holland politikus meglepetést nem okozott, amikor olyanokról beszélt, mint: „Civilizációnk támadás alatt áll s a legnagyobb veszélyt iszlámnak nevezik. (...) A legerősebb bizonyítékai a veszélynek a terrortámadások, amelyeknek gyerekek és nők is áldozatául estek. Egy dzsihadista számára az emberi életnek nincs jelentősége. Mi az életet ünnepeljük, ők a halált. (...) Az iszlám célja: az egész világot az iszlám barbár törvényei alá helyezni. Az iszlám nem csupán vallás, totalitárius ideológia is."



Nem vagyunk rasszisták, szélsőségesek, ha azt mondjuk, a mi zsidó–keresztény kultúránk jobb, mint az iszlám.

Geert Wilders

Wilders Petőfitől is idézett: Rabok legyünk vagy szabadok

Geert Wilders leszögezte ugyanakkor: „Sok mérsékelt muszlim él, s én különbséget teszek az ideológia és az ember között. Nem minden muszlim terrorista. De minden terroristáról kiderült, hogy muszlim." (...) „Létezésünket fenyegető veszéllyel állunk szemben. Kontinensünkön a népesség még ebben az évszázadban kicserélődhet. Iszlamizálják az országokat. Ha nem zárjuk le a határainkat, akkor olyan létszámú bevándorlóval számolhatunk, hogy elveszíthetjük a szabadságot, s a demokráciát betilthatják."

„Öngyilkosságot követünk el, ha teljes szabadságot adunk egy olyan kultúrának, amelynek célja, hogy elpusztítson minket" – ezt már annak kapcsán mondta Wilders, hogy a nyugat-európai államok vezetői szerinte a problémát nem tudják és nem is akarják kezelni. „Az EU sokkal inkább van elfoglalva azzal, hogy Magyarországot és Lengyelországot a bíróságra citálja." (...) „Felelőtlen politikusok megnyitották a határokat", mondta, kivételként említve Magyarországot, amely „évszázadokon át vállalta a Nyugat védelmét; Magyarország nélkül a Nyugat már rég elbukott és megsemmisült volna."