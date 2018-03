Kokárdát fel! Március 15-i programok - Megemlékezések a nemzeti ünnepen Győrtől Sopronig

Régi emlékkápolna (esőhelyszín: községháza), 15 óraBeszédet mond Pozsgai Győző, Abda község érdemes polgára. Közreműködnek a helyi óvodások, iskolások és a Rábca Dalkör. Az ünnepséget koszorúzás zárja, önkéntes területvédelmi tartalékos katonák protokolláris részvételével.Művelődési ház, 17 óraÜnnepi műsor.Ácsi Gárdonyi Géza Általános Iskola, 10 óraÜnnepi beszédet mond Lakatos Béla polgármester, közreműködnek az intézmény tanulói.Kastélypark, 10.30 óraKerékpáros-emléktúra a Bakancsos Klubbal.Általános iskola, 15 óraÜnnepi beszédet mond Pék Zsuzsanna polgármester. Közreműködnek az iskolások. Utána koszorúzás a Március 15. téri emlékműnél.Általános iskola, 10.30 óraMűsort adnak az iskolások. Utána koszorúzás lesz az önkormányzati hivatalnál.Szabadidőközpont, 15 óraÜnnepi műsor, majd beszéd. Közreműködik a Cseperedők néptánccsoport.Régi temető, 15.50 óraKoszorúzás, közreműködnek a bábolnai harsonások.Hősi kapu, 16.10 óraKoszorúzás, közreműködnek a bábolnai harsonások.Bábolnai csata emlékműve, 16.30 óraKoszorúzás a harsonások közreműködésével. Az emlékműhöz kb. 16.20-kor indul autóbusz a Hősi kaputól.Tornacsarnok, 12.30 óraÜnnepi beszéd, megemlékezés.10 óra: Ünnepi szentmise a templomban. 10.50 óra: Koszorúzás a Fő téren az 1848–49-es emlékműnél. 11 óra: Ünnepi beszéd a művelődési házban. Az iskola 7. osztályos tanulóinak műsora.Petőfi-szobor, 10 óraA műsorban szerepelnek a Hunyadi János-középiskola diákjai, szónok dr. Bónáné dr. Németh Katalin polgármester.Darnózseli sportcsarnok, 18 óraKözségi ünnepség, utána koszorúzás a Kossuth-emléktáblánál. A műsorban közreműködnek a helyi iskola hatodikos diákjai és az Őszirózsa Nyugdíjasklub Énekkara.Faluház, 1848-as emlékhely, temető, 18 óraKöszöntőt mond Kovács Andor Tamásné polgármester, ünnepi beszédet Beregszászi Balázs levéltári munkatárs, ünnepi műsort ad a helyi általános iskola 6. osztálya, majd koszorúzás az emlékműnél és a temetőben. A helyi iskolások is március 14-én 11.30-kor ünnepelnek a faluházban.Kultúrház, 17 óraMegemlékezés, fáklyás felvonulás a templomhoz, majd koszorúzás a Hősök emléktáblájánál.Általános iskola tornaterme, 16 óraÜnnepi megemlékezés, a műsorban közreműködnek a helyi általános iskola hatodikos diákjai. Az ünnepséget koszorúzás követi az emlékparknál.Iskolai aula, 18 óraÜnnepi köszöntőt mond Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő, műsort adnak az általános iskolások. Utána megkoszorúzzák Hetvényi István emléktábláját.Orbán László Művelődési Ház, 17 óraÜnnepi megemlékezés és koszorúzás az 1848-as forradalom és szabadságharc 170. évfordulója alkalmából. Ünnepi beszédet mond: Kocsisné Németh Ilona, az Écsi Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatója. Műsort adnak az óvodások és iskolások. A művelődési ház falán elhelyezett emléktáblánál az önkormányzat nevében koszorút helyez el Mondovics László polgármester és Farkas Márta alpolgármester.Jókai-szobor, 16.30 óraÜnnepi műsor, majd 17 órától a Klapka téren folytatódik az ünnepség.Kulturális és Szolgáltató Központ, 17 óraÜnnepi köszöntőt mond Bognár Zoltán polgármester. A műsorban fellépnek a Madách Színház művészei.Szabadidőközpont, 15 óraÜnnepi beszédet mond Barcza Attila; közreműködnek a helyi óvodások, iskolások, valamint a Rozmaring Népdalkör és Citerazenekar. Az ünnepséget a Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület és Kovács Ádám soproni versmondó műsora is színesíti.Művelődési ház, 17 óraBeszédet mond dr. Pető Péter, a megyei közgyűlés alelnöke. Közreműködnek az általános iskolások.Iskola, 18 óraÜnnepség, majd kint fáklyás felvonulás.Újvárosi Kossuth-szobor, 14 óraÜnnepi műsor és koszorúzás az 1848–49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére az Újvárosi Művelődési Ház szervezésében.Ünnepi köszöntőt mond: dr. Fekete Dávid, Győr megyei jogú város alpolgármestere. Közreműködnek a Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium tanulói, a Bartók Béla Ének-zenei Általános Iskola 3. osztályos tanulói és a Bartókos Legények Kórusa, a Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola trombita tanszakának növendékei, az Újvárosi Művelődési Ház kórusa, a Márvány Dalkör.03. 15., csütörtökMegemlékező ünnepség az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc eseményeiről és hőseiről.Honvéd liget, 10 óraKoszorúzási ünnepség. Ünnepi beszédet mond Radnóti Ákos, Győr megyei jogú város alpolgármestere. Ünnepi műsor. Közreműködnek a Győri Nemzeti Színház művészei.Városház tér (Szent István út), 11 óraA díszalegység felvonulása. A Magyar Honvédség 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred díszalegységének, a Veres Péter Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Győri Lovas Nemzetőr Díszszakaszának és a IX. Gróf Nádasdy Ferenc Hagyományőrző Huszár Bandériumnak a felvonulása.Városháza, díszterem, 12 óraÜnnepi díszközgyűlés. A Győr Megyei Jogú Város Díszpolgára kitüntető címek, a Pro Urbe Győr díjak, valamint Győr Város Sajtódíjainak átadása. Az elismeréseket Borkai Zsolt, Győr város polgármestere adja át. Közreműködik a Széchenyi István Egyetem Művészeti Kara.Megyeház előtti tér, 10–13 óraKarzat Színház – Március 15-i játéksor. Szituációs játékok (toborzó, vágta, őrség) és 1848-as forradalmi életképek várják a kicsiket és nagyokat.Kerületi ünnepség az 1848–49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére. 16.30 óra: Megemlékezés és koszorúzás Szabó János huszár százados emlékművénél történelmi zászlók kíséretében. Közreműködnek: Bősze Levente történelemtanár, Bezerédj Kórus, Spanicsek Attila tárogatóművész. 17 óra: Ünnepi műsor a Bezerédj-kastélyban. „Zúg Március" – a Barangoló együttes irodalmi, zenés emlékműsora március 15. tiszteletére.Faluház, 11 óraKöszöntő, iskolások műsora, utána koszorúzás a temetőben, a honvéd százados sírjánál.Kultúrház, 17 óraÜnnepi beszédet mond Ferenczi József polgármester, majd megemlékezés.Új közösségi ház, 16.30 óraMűsort adnak az iskolások, ünnepi beszédet mond Hokstok Imre polgármester.Kossuth-szobor, 11 óraKoszorúzás.Művelődési ház, 17 óraMűsort adnak a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola diákjai. Átadják Győrújbarát kitüntető címeit.Faluház, Háry Dezső tér, 9 óraA faluházban a Széchenyi István Általános Iskola 7. osztályosai adnak műsort, Major Gábor polgármester mond ünnepi beszédet, majd a Duna-parti Örökifjak Kórusa énekel. Ezután a Háry Dezső téren, a kopjafánál koszorúzás lesz.Iskola előtti tér, 17 óraÓvodások műsora, a Szent Márton Általános Iskola diákjainak ünnepi műsora. Ünnepi beszédet dr. Nagy István parlamenti államtitkár, országgyűlési képviselő mond. Koszorúzás a templomtéri emlékműnél, a Hagyományőrző Egyesület műsora. Fáklyás felvonulás a hídhoz a lovasbandérium vezetésével. A híd melletti emlékműnél is megemlékeznek.Kultúrotthon, 15 óra; kopjafa, 14 óraA Pantzer Gertrud Általános Iskola szervezésében ünnepi megemlékezés szerdán. Beszédet mond Szabó Károly polgármester. Csütörtökön koszorúzás az 1848-as kopjafánál, a Szent Péter és Szent Pál templom előtti parkban.Lőrincze Lajos Általános Iskola falán lévő emléktábla, 10 óraÜnnepi köszöntő és megemlékezés. Közreműködnek az általános iskola tanulói. Koszorút helyez el: Hegyeshalom nagyközségi önkormányzat, Lőrincze Lajos Általános Iskola, Hegyeshalmi Kulturális Egyesület.Hősi kert, 15 óraÜnnepi beszédet mond Szigethi István polgármester. Közreműködnek az általános iskolások és a Hegykői Fúvószenekar. A zenekar a műsor előtt is térzenét ad.Hédervári önkormányzat díszterme, 16 óraA megemlékezés után koszorúzás és ünnepi beszéd a Rozália parkban. A műsorban közreműködnek a helyi iskola diákjai és a Hédervári Asszonykórus.Sportcsarnok, IKER, Czank Vilmos Díszterem, 17 óraBeszédet mond Németh Tamás polgármester. A műsorban közreműködik az Ikrényi Nefelejcs Dalkör és a helyi általános iskola diákjai.Az iskola épülete, 17 óraÜnnepi beszédet mond Baráth Ká-roly polgármester, műsort adnak az általános iskola tanulói.Mosonszentjánosi Keresztelő Szent János-templom, 9.30 óraÜnnepi szentmise.Balassi Bálint Művelődési HázVárosi ünnepség. 17 óra: Nagyfödémesi Felnőtt Irodalmi Színpad Örökségünk című ünnepi műsora. Köszöntőt mond Hauptmann Tamás, a JTV főszerkesztője. 17.45 óra: Fáklyás felvonulás a mosonszentpéteri Szabadság-emlékoszlophoz (Bajcsy-Zsilinszky utca).18 óra: Koszorúzás. Verset mond Pethő Kitti, a Balassi Bálint Ifjúsági Klub tagja. Közreműködik: Jánossomorjai Fúvós Egyesület, Önkéntes Tűzoltó Egyesület – Jánossomorja.Várkert, ’48-as emlékmű, 14.30 óraKoszorúzás, majd 15 órától ünnepi műsor a Rábaközi Művelődési Központban.’48-as emlékmű, 15 óraKoszorúzás a ’48-as emlékműnél a Mali Dunaj énekkar közreműködésével. 15.30 óra: Koszorúzás a magyarkimlei temetőben Harangozó János egykori körjegyző, nemzetőr főhadnagy kopjafájánál a Magyar Énekkar közreműködésével. 16 óra: Rómer Flóris emléktáblájának avatása egykori szolgálati helyénél, a magyarkimlei plébániánál. A bencés szerzetes-tanárról és ’48-as honvédtisztről megemlékezik dr. Horváth József, a táblát megáldja Vlaj Márk atya, közreműködik az Abendstern Énekkar. 16.30 óra: Faluház: a helyi csoportok kulturális bemutatója, kimlei kézművesek kiállításának megnyitója, a helyi kitüntetések átadása.Petőfi-szobor, 18 óraKoszorúzás.18.30 óra: Fáklyás felvonulás az általános iskolától a művelődési központig. 19 óra: Ünnepi műsor a művelődési központ színháztermében. Beszédet mond Czunyiné dr. Bertalan Judit. A kőszívű ember fiai lesz látható a Magyarock Dalszínháztól.Alapy Gáspár park, 10.30 óraKoszorúzás a Petőfi-kopjafánál.03. 15., csütörtökKopjafás emlékpark, 10 óraÜnnepi megemlékezés, beszédet mond Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő.Szőnyi Petőfi Sándor Művelődési Ház, 16.30 óraÜnnepi műsor. Beszédet mond dr. Kreft-Horváth Loránd alpolgármester.Szolgáltatóház, 14 óraAz iskola diákjai és a nyugdíjasok adnak műsort. Utána koszorúzás a Hősi parkban.Kultúrház, 16 óraBeszédet mond Lendvai Ivánné polgármester. Közreműködnek a Tündérvár Óvoda gyermekei, a Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói, a Szigetgyöngye Nyugdíjasklub énekkara.Emlékpark, 14 óraKoszorúzás.Művelődési ház, 14.15 óraÜnnepi beszédet mond Barcza Attila, a Fidesz–KDNP országgyűlési képviselőjelöltje. Közreműködnek az általános iskolások.Kultúrház, 15 óraÜnnepi beszédet mond Kajtár József polgármester, majd megemlékezés.Közösségi ház, 10 óraAz 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékére rendezett ünnepi megemlékezésen ünnepi beszédet mond dr. Nagy István, a Földművelés-ügyi Minisztérium parlamenti államtitkára, Lébény város és térsége országgyűlési képviselője. Az ünnepi műsor után koszorúzás „A szabadság angyala" szobornál.Levéli Kultúrház és a Vasút utca elején álló kopjafa18 óra: Megemlékező műsor a kultúrház nagytermében. 18.30 óra: Fáklyás, zenés emlékmenet a kultúrháztól a kopjafáig. 19 óra: Koszorúzás az 1848–49-es forradalom és szabadságharc hőseinek emlékére felállított kopjafánál. Közreműködnek: a Levéli Általános Iskola 5. osztályos diákjai, a Levéli Huszárkórus, a Kislaptáros Népzenekar, versmondók, tűzoltók, fiatalok.Honfoglalási emlékmű, 15 óraEmlékmű felszentelése, ünnepi megemlékezés.Baross Gábor Faluház, 17 óraÜnnepi beszédet mond Csaplár Zoltán polgármester és dr. Horváth József, a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér igazgatóhelyettese. Ezt követi a mecséri általános iskola alsó tagozatos diákjainak, illetve a Mosonszentmiklósi Néptánc Egyesület műsora.Mosoni temető, 10 óraPiarista diákok megemlékezése, beszédet mond Vereb Zsolt piarista igazgató, koszorúzás a ’48-as honvédsíroknál. Az ünnepség után szentmise lesz a mosoni plébániatemplomban, majd koszorúzás a plébániahivatal falán elhelyezett Kossuth Lajos-emléktáblánál. 13 óra: Civil koszorúzások az 1848-as mosonmagyaróvári emlékhelyeken. Megemlékező beszédek és koszorúzás: Soós János nemzetőr sírja (magyaróvári temető) · Széchenyi István-emléktábla (Városház utca) · Kossuth Lajos-emléktábla (Deák Ferenc tér–Fő utca) · Deák Ferenc-dombormű (Deák Ferenc tér) · Zeyk Domokos honvéd százados emléktáblája (egyetem, Várkapu). Műsor: Győri Műszaki Szakképzési Centrum Hunyadi Mátyás Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. Felkészítő tanár: dr. Kissné Németh Éva.Mosonvármegyei Múzeum, Szent István király út 1., 14 óra: A Mofém Fúvószenekar fogadja az ünneplőket. 14.30 óra: Ünnepi beszédet mond dr. Csurgai Horváth József történész, a Székesfehérvári Városi Levéltár és Kutatóintézet igazgatója. Ez az otthonunk – a Mosonmagyaróvári Móra Ferenc Általános Iskola jelenlegi és egykori diákjainak irodalmi műsora. Összeállította és rendezte: Blahovits Márta tanár. Koreográfia: Csonka Réka Orsolya tanító. Toborzó a Lajta néptáncegyüttes közreműködésével, Palenik József néptáncpedagógus vezetésével. Kísér a Kislaptáros Népzenekar, Keresztény Gyula vezetésével. Koszorúzás a ’48-as emlékműnél. Az ünnepséget követően a múzeumban és a múzeumkertben a Mosonmagyaróvári Szablyavívó Iskola bemutatója. A Karzat Színház programja: céllövölde; fotóanziksz; vártadíszőrség gyerekeknek puskával, jelmezben, 1848-as vágtajáték.Mosonszentmiklós03. 14., szerdaÁltalános iskola aulája, 12 óraAz általános iskolások ünnepi műsora.Emlékpark, 10.15 óraÜnnepi műsor.Az iskola aulája, 16 óra, Millenniumi park, 15 óraAz iskolában megemlékezést tartanak a szabadságharc tiszteletére 14-én, másnap a községháza előtt gyülekeznek az ünneplők, közösen vonulnak a Millenniumi parkba, ahol a ’48-as kopjafánál Csorba János polgármester és dr. Szalai Gábor atya beszéde után a Nefelejcs Nyugdíjasklub ad műsort.Hunyadi Mátyás Általános Iskola, 16 óraA Hangraforgó együttes műsora.Kultúrterem (Arany János u. 2.), 11 óraMegemlékezés a helyi általános iskolások műsorával.Pilinszky-iskola, 16 óraA diákok ünnepi műsora.Emlékpark, 16.30 óraKoszorúzás a Petőfi-szobornál. Közreműködik Rátkai Vanda.Multifunkcionális Szolgáltatóház, 17 óraBeszédet mond Bider Zsolt polgármester. Műsort adnak az iskolások és az Őszidők Nyugdíjasklub tagjai. Átadják az Öttevényért díjakat.Kazinczy művelődési ház, 16 óraÜnnepi megemlékezés.Petőfi-szobor, 10 óraNemzeti dal flashmob.03. 15., csütörtökMárcius 15. térÜnnepi megemlékezés az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére. 9.40 órától: Toborzó, ünnepi műsor, városi kitüntetések átadása. Beszédet mond: dr. Kovács Zoltán területi közigazgatásért felelős államtitkár, országgyűlési képviselő.’48-as emlékmű, 10 óraKoszorúzás, ünnepi beszédet mond Sellei Tamás polgármester.Faluház, 14 óraIskolások ünnepélye.Közösségi ház, 18 óraÜnnepi beszédet mond Piskolti Béla polgármester. Közreműködnek az óvodások, iskolások s a helyi Nefelejcs Nyugdíjas Egyesület.Faluház, 17 óraA községi megemlékezésen a műsort az iskolások adják. Ünnepi beszédet mond Medgyesi Imre iskolaigazgató. A műsort követően közösen átvonulnak a Szabadság térre, ahol megkoszorúzzák a polgármesteri hivatalnál lévő emléktáblát.Faluház, 16 óraAz iskolások műsora, köszöntő, utána koszorúzás a templomi emléktáblánál.Templomkert, 10 óraÜnnepi beszédet mond Galler Jenő polgármester, majd az iskolások ünnepi műsora után koszorúzás következik.Millenniumi kereszt, 16 óraA röjtökmuzsaji óvodások, iskolások ünnepi műsora.Ferenczi Művelődési Ház, 17 óraÜnnepi beszédet mond Papp Gyula polgármester; közreműködnek az óvodások és az Árvalányhaj Nyugdíjas Egyesület.Kultúrház, 15 óraÜnnepi megemlékezés, majd koszorúzás a hősi emlékműnél.Liszt-központ, 14 óraArany-töredékek – a soproni és városkörnyéki iskolák számára meghirdetett Arany-emlékév vetélkedősorozat zárófordulója.Liszt-központ, 19 óraA Haydn Filharmónia hangversenye Schubert és Mozart műveiből.Petőfi Színház, 19 óraNémeth Ervin: Mindörökké Júlia – színpadi játék Szendrey Júliáról. Rendező: Pataki András; főszereplők: Molnár Anikó és PappAttila.03. 15., csütörtökPetőfi tér (esőhelyszín: Petőfi Színház)9.30 óra: Sopron Város Fúvószenekara térzenéje. 9.50 óra: A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület lovasainak bevonulása. 10 óra: Ünnepi műsor és koszorúzás – ünnepi beszédet mond Barcza Attila önkormányzati képviselő, városi tanácsnok.Petőfi-szobor, 11 óraMegemlékezés. Közreműködnek a falu óvodásai, iskolásai.Művelődési központ, 18 óraA költő visszatér című emlékműsor a helyi színjátszó csoport közreműködésével. Ünnepi beszédet mond dr. Bónáné dr. Németh Katalin, Csorna polgármestere.Kossuth tér, 8 óraÜnnepség a magyar zászló- és címer napja alkalmából, melyen részt vesznek a tatai általános és középiskolák végzős diákjai. Beszédet mond Bencsik János országgyűlési képviselő és Michl József polgármester, aki elismerésben részesíti a legkiválóbb tataidiákokat.Ünnepi felvonulás, koszorúzás Mansbarth Antal katolikus pap, a forradalom mártírjának emléktáblájánál. Áldást mond Kovács Csaba Albert plébános Hamary Dániel honvéd tüzér hadnagy Tópart utcai emléktáblájánál és az 1848-as emlékoszlopnál, melyet a Szövetség Tatáért Alapítvány közadakozásból állíttatott a várudvaron. Itt beszédet mond Bencsik János. A rendezvényen közreműködnek: Petrozsényi Eszter és Turek Miklós színművészek, Molnár Kálmánné Petőházi Margit, a Menner Bernát Zeneiskola Fúvószenekara Belső Máté vezetésével, a Kőkúti Általános Iskola Fazekas Utcai Tagintézménye és a Tatai Református Gimnázium tanulói.Bánhidai szoborpark, 16 óraÜnnepi beszédet mond Bencsik János országgyűlési képviselő. Közreműködnek: Tatabánya Város Fúvószenekara, Meleg Gábor műsorközlő, az Árpád Gimnázium énekkara (karvezető: Szeimann Zsuzsanna) és diákszínpada (csoportvezető: Tara Andrea), valamint a Nagyigmándi Lovaskör.Művelődési ház, 17 óraBeszédet mond Ivanics Ferenc, a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés alelnöke. Közreműködnek a Kisfaludy Károly Általános Iskola diákjai és a Téti Ifjúsági Fúvószenekar. A műsort zászlós felvonulás követi a katolikus temetőig, ahol elhelyezik az emlékezés koszorúit.Kultúrház, 17 óraAz általános iskolások ünnepi műsora.Községháza díszterme, 18 óraÜnnepi megemlékezés, közreműködik a Vági Rábakör, az iskolások és Tarcsai Veronika. Beszédet mond Pálfi Imre tanár.