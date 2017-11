Kívül-belül mutatjuk a Győrben és Mosonmagyaróváron fejlesztett új szűrőbuszokat - videó, fotók

Értékes buszok



Az általános vizsgálat elvégzésére alkalmas 10 Credo-busz darabonként 100 millió forintba, a mammográfiás készülékkel felszerelt 10 Ikarus-busz 180-190 millió forintba kerül.

A határon túli magyarokat is vizsgálnák



Az új egészségügyi szűrőbuszoknak köszönhetően csökkenhetnek a területi ellátási különbségek itthon. A szakszemélyzet a belföldi ellátáson túl a külhoni magyarlakta településeket is felkeresheti majd a járművel.

"Minden településre eljutnak a kötelező orvosi vizsgálatokat biztosító mobil szűrőállomások. Márciusig húsz ilyen busz áll forgalomba" - közölte Balog Zoltán, miután az első járművet bemutatták.Az emberi erőforrások minisztere hozzátette: tíz járművet általános vizsgálatokra használnak majd, tíz pedig mammográfiás vizsgálatra lesz alkalmas. A járművek a nehezen elérhető, kis lélekszámú és a szűrővizsgálatokból leginkább kimaradó településeket keresik majd fel.A mobil szűrőállomások az egészségügy legfontosabb szakaszánál, a megelőzésben segítenek majd. Pár hete írtuk, hogy évente 2300–2400 nő hal meg mellrákban (Kisalföld, 2017. okt. 16.). Az emlődaganat korai stádiumában jó eséllyel gyógyítható. Mammográfiai szűrésre 45 év felett kétévente hívják a nőket, de szomorú tény: az asszonyok fele nem jelentkezik vizsgálatra. A statisztikán rövid időn belül javíthatnak a hamarosan csatasorba álló szűrőbuszok.A tíz mammográfiás készülékkel ellátott mobil szűrőegységet az Ikarus Egyedi Kft., a tíz általános vizsgálatok elvégzésére alkalmas szűrőegységet a győri székhelyű Kravtex Kft. készítheti el. A kisalföldi megyeszékhelyen és a Lajta-parti városban gyártott szűrőbuszt szemügyre vette lapunk munkatársa."A Credo Econell Medic alapvető orvosi funkciója a méhnyak-rákszűrés, amelyet a busz elejében található vizsgálóban végeznek. Ameddig zajlik a nőgyógyászati szűrővizsgálat, addig párhuzamosan a busz hátsó felében található orvosi helyiségben más páciensen más vizsgálatok is végezhetők. A szűrőbusz ugyanannyi idő alatt tehát sokkal több vizsgálat elvégzésére képes" - mondta Tormássy Attila, a Kravtex-Kühne Csoport kommunikációs vezetője.Utóbbiak a következők: testösszetétel-vizsgálat, kilégzési CO-mérés, szájüregi szűrés, anyajegyszűrés és melanoma kockázatcsökkentő tanácsadás, vérnyomás-mérés. Több tanácsadásra (diabétesz, dohányzásról leszokás támogatása) szintén lehetőség nyílik a buszokon. A további kilenc Credo Econell Medic szűrőbusz januárban áll forgalomba.A járműgyártók eddig tehergépkocsikat, félpótkocsikat alakítottak át, ha valamilyen egészségügyi funkciót kellett mobilizálni. "A Credo Econell Medic többet nyújt, hisz nemcsak a vizsgálati eszközöket `viszi házhoz´, hanem a teljes szakszemélyzetet is.A szűrőbuszban a vizsgálatot végzők utazása, kényelmes munkavégzésük biztosított. Ehhez pihenő- és utazószegmens mellett külön WC és teakonyha is rendelkezésükre áll. A busz közel olyan komfortos, mint egy lakás. Hat különálló helyisége van, ebből négyben kézmosó található, hideg-meleg folyóvízzel" - közölte Szombath Imre, a Kühne Mezőgazdasági Gépgyár Zrt. kutatás-fejlesztési vezérigazgató-helyettese.Az elektromos rendszert úgy alakították ki, hogy a vizsgálati eszközök hagyományos fali csatlakozó aljzatokról legyenek üzemeltethetők. A buszon az adminisztrációt három laptopból és két nyomtatóból álló hálózat támogatja. Páciensek számára is hozzáférhető a vezeték nélküli internet.A személyzet érintőképernyőről vezérelheti a vízrendszert, szellőzést és a világítást. Távirányítóval nyithatja a motoros napellenző rolót.