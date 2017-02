Kiment a divatból torkos csütörtök: nincs központi szervezés, a honlap megszűnt

A kisalfold.hu a vendégek mellett



Központi szervezés hiányában vállaljuk, hogy közöljük honlapunkon azoknak a Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom megyei éttermeknek a listáját, ahol tartanak Torkos Csütörtököt idén. Kérjük, a tulajdonosokat, hogy az akcióban résztvevő étterem nevét, címét, telefonszámát küldjék az online@kisalfold.hu e-mail címre. A Balaton partján akciós fogásokat kínáló éttermek listáját ide kattintva találják.

A programot 2006-ban indítottak útjára. Az utóbbi években kifulladt a kezdeményezés - 6-7 éve Győrben 25-30 étterem között válogattak a vendégek, míg tavaly a megyébenaz akcióhoz -, de nem ezért került "hivatalos" lakat Torkos Csütörtökre.A Magyar Turizmus Zrt. regionális és külföldi hálózatát felszámolták tavaly. Így gyakorlatilag "elfogytak" a munkatársak, akik korábban felügyelték a rendezést, kezelték a központi honlapot. "Évente 35-40 turisztikai akciót bonyolítottunk a Nyugat-Dunántúlon. Torkos csütörtök került a leginkább reflektorfénybe, de voltak más fontos szakmai sikereink is. A négynyelvű katalógusból évi 15 ezer fogyott, cseh utazási irodáknak több ezer szálláshelyet értékesítettünk a termálfürdők közelében" - mondta Tama István. A Magyar Turizmus Zrt. korábbi regionális marketing igazgatója sajnálja, hogy több mint egy évtized után szakad meg a szervezett program. "Az akcióra ráfért néhány ráncfelvarrás, tavaly módosítottunk a szabályokon" - tette hozzá.Torkos csütörtök néphagyománya március 2-ára esik idén. A vendéglátóhelyek saját hatáskörben szervezhetnek 50 százalékos akciókat. Így tesz a győri Horváth-Kert is. "Tudtuk, hogy nem lesz hivatalos szervezés. A vendégeink miatt és hagyománytiszteletből csatlakoztunk. Január elején több vendég érdeklődött, hogy megtartjuk-e az akciót. Igent mondtunk, teltházat várunk március 2-án. Az étlapon szereplő összes fogás árából 50 százalék kedvezményt adunk, az italokat teljes áron kínáljuk" - közölte Laposáné Anikó, a győri Horváth-Kert Étterem tulajdonosa.Vannak éttermek, ahol évek óta kihagyják torkos csütörtököt, vagy az eredeti ötletet törzsvendégekre szabják. "Nem csak mi, több Győr környéki étteremtulajdonos tapasztalta, hogy rengeteg az olyan vendég, akikkel sem torkos csütörtök előtt, sem utána nem találkozunk. Mi spontán kedveskedünk a törzsvendégeinknek, például ingyen megkínáljuk őket italokkal, desszertekkel" - hallottuk Winkler Anitától, a péri Fehér Akác étteremvezetőjétől.Utóbbi álláspontot osztja Méri János, a dunaszegi La Curia Étterem és Kemencés Udvar tulajdonosa. "Kellemetlen pillanatokat éltünk át torkos csütörtökön: több vendég késve érkezett, mások türelmetlenül viselkedtek. Most először zártkörű torkos csütörtököt tartunk, ahová törzsvendégeinket, esküvőjüket nálunk ünneplő párokat hívunk meg" - tudtuk meg.