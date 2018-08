Kerékpárral a Bakonyban és a Balatonon - Volt, aki három körmét adta a sikerért - fotó

Hét évesen a nyeregben



Pannonhalmától Rédéig a 7 éves Halász Gergő is a csapattal tartott. A kissrác remekül bírta a bakonyi emelkedőket. Ez nem meglepő, hisz édesapja, Halász Róbert kiváló hegyi-kerékpáros volt. Gergőt a Bakonyban apukája kísérte.

, milyenek a viszonyok azon a, amelyet tavaly tábláztak ki Pannonhalma és Balatonfüred között. Hát, macskakörmösnek éreztük a tájékoztatást, sűrűbben van szükség táblákra, esetlegesek az információk. A Balaton-körnél jobban segítenek a táblák" - kezdte Mészáros Ákos csapatkapitány."Pannonhalmáról Rédéig szép tájon vezet az út. Igaz, az útminőségre több ponton kegyelemkettest adok. Táp és Tápszentmiklós között például nagyon rossz a helyzet" - vette át a szót Jérig Ádám. A legkeményebb dió Zirc és Veszprém között várt a Győr környéki bringásokra a 82-es főúton. (A kijelölt túraútvonal Herend felől közelít a Balaton irányába - a szerk.) "Amennyire lehetett, tempót mentünk. Kocsisor araszolt mellettünk, az autósok többsége türelmes volt. Ezt ezúttal is köszönjük. Akadtak páran, akik nem bírták idegekkel és kis ívben előztek. Az egyik autós véletlenül pont mellettünk tisztította a szélvédőjét" - hallottuk Mészáros Ákostól.A Balaton-kört már Veszprémben több tábla jelzi, a "Királynék városa" magyar szinten a tenyerén hordozza a bringásokat, a helyi kerékpárutak is klasszak. "A Balatonon óriási tömeg volt, tucatnyi településen futottunk rendezvényekbe. A rengeteg ember, a sok-sok autó nem könnyítette a dolgunkat. Észnél kellett lennünk, hogy ne kockáztassuk az épségünket" - mondta Ádám, aki elé befaroltak egy utánfutóval a déli parton és így földre esett."Szerencsére nem sérültem meg" - tette hozzá. Többen a siófoki tömeg láttán döntöttek úgy, hogy inkább pihennek kicsit a kísérőautóban. A csapatot végig támogatta Marótiné Marcsi, Mészárosné Kemecsei Andrea, Szalai Gabriella, Maróti János és Szalai Dániel.Nyeregben ülve, kísérőautó nélkül öten bírták a távot: Fleck István, Jérig Ádám, Pintér Patrik, Sinkai Rajmund, Varga Szabolcs. Ádám telefonjának segítségével mutatjuk, milyen hatással bír az egynapos tekerés. A bringások közel 10 ezer kalóriát égettek el, az átlagsebességük 23,5 km/óra volt. A rekkenő hőségben óránként két kulacs (1,5 liter) vizet ittak, az átlagpulzusuk 130 volt. Az okoskütyük sem tudják, hogy volt olyan résztvevő, aki a lábujjáról három körmét adta a 22 és fél órás tekerésért.A fájdalmakért az élmények kárpótolták őket. "Csodás volt itthon tekerni, annyi szépet láttunk. A balatoni csobbanás most nem fért bele, de többen szurkoltak nekünk. A legviccesebb az volt, amikor hajnalban egy 30 fős legénybúcsús társaság biztatott bennünket. Meglehetősen hangosan" - mondta végszóra Mészáros Ákos.