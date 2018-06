Kerékpározzon biztonságosan 2018 - töltse ki a totót és nyerjen értékes bringát!

A képen látható Csepel Landrider játékunk főnyereménye. A kerékpárt a rendőrség ajánlotta fel. Ha a díjat férfi Olvasónk nyeri, akkor a képen látható női kerékpárt igény esetén férfi bringára cserélheti.

Íme, az első feladatsor

A vadonatúj, 21 sebességes bringát a helyesen ikszelők között sorsoljuk ki. Három héten át három feladatlapot közlünk. A megfejtéseket július 7-ig várjuk a kerekparozzonbiztonsagosan2018@gmai.com e-mail címre.A megoldásokat egyszerre egy levélben is küldhetik. A kampány idején kerékpárosokat és gyalogosokat érintő közlekedésbiztonsági írásokat is olvashatnak, melyekben helyi témákkal, problémákkal foglalkozunk.1. Kerékpározhat-e autóút úttestjén, ha a közelben nincs kerékpárút?a. Igen, bárhol és bármikor, amennyiben elmúlt 12 éves.b. Igen, amennyiben elmúlt 12 éves és a lakóhelye egyéb úton nem érhető el.c. Nem2. Hol közlekedhet a képen látható helyen kerékpárjával 40 km/óra sebességgel?a. A kerékpárúton és a kerékpáros nyomon egyaránt.b. Csak a kerékpárúton.c. Csak a kerékpáros nyommal jelölt részen.3. Szállíthat-e 19 éves kerékpárt hajtó személy egy 5 éves gyermeket, ha az a csomagtartón ülve utazik?a. Igen, ha az megfelelően tud kapaszkodni.b. Igen, ha valamilyen eszközzel (pl. védőháló) egyértelműen kivédhető, hogy a lába a forgó kerék küllői közé akadjon.c. Nem.4. Bekanyarodhat-e jobbra a kerékpáros az útkereszteződésben, ha a rendőrt a képen látható helyzetben találja?a. Igen.b. Nem.5. Lakott területen kívüli főútvonalon az útkereszteződésben a forgalmat rendőr irányítja. Hogyan kanyarodhat kerékpárjával balra?a. A rendőr előtt elhaladva.b. A rendőrt megkerülve.c. Akár a rendőr előtt elhaladva, akár a rendőrt megkerülve.d. Az út szélén le kell szállnia a kerékpárról és - a rendőri jelzések figyelembe-vételével - gyalogosként kell áttolnia a kerékpárját arra az útra, amelyen haladni szeretne.6. Részt vehet-e lakott területen belül a közlekedésben – kerékpárját hajtva – éjszaka és korlátozott látási viszonyok között, ha járműve világító berendezéssel nincs felszerelve?a. Nem.b. Igen, amennyiben fényvisszaverő ruházatot visel, és az úton van közvilágítás.c. Igen, amennyiben saját magán elhelyezett olyan működő világító berendezéseket, melyek a KRESZ előírásainak megfelelnek és a többi közlekedő számára is jól láthatóak.7. Kell-e rendelkeznie kerékpárjának küllőprizmával, ha kerekei oldalfelületén egyéb fényvisszaverő felület nincs?a. csak éjszaka és korlátozott látási viszonyok között.b. Igen, legalább 2 darabbal, melyből az egyik az első, míg másik a hátsó kerékre van felszerelve.c. Igen legalább az első keréken 2 darabbal, melyek azonos átmérőn helyezkednek el.8. Közlekedhet-e kerékpárjával körforgalomban, ha a közelben nincs kerékpárút?a. Igen.b. Csak lakott területen belül.c. Nem.9. Közvetlenül egy kijelölt gyalogos-átkelőhely előtt álló jármű mellett elhaladhat-e megállás nélkül?a. Igen, de csak jobbról.b. Igen, de csak balról.c. Igen, minden esetben.10. Kerékpározhat-e a táblával megjelölt útszakaszon, ha úti célja az adott útszakaszon van?a. Igen, mivel a tábla a kerékpárosokra nem vonatkozik.b. Nem, ebben az esetben a kerékpárt az adott útszakaszon kívül kell elhelyeznie, és úti célját gyalog kell megközelítenie.c. Nem, legfeljebb a kerékpárjáról leszállva, azt gyalogosként tolva közelítheti meg úti célját.11. Milyen jármű közlekedhet az alábbi burkolati jellel jelölt útfelületen?a. Bármilyen olyan jármű, amely egyébként az adott útra behajthat.b. Csak kerékpár.c. Kerékpár kivételével bármilyen jármű.12. Az alábbi táblát követően milyen távolságban kell számítani a veszélyes helyre?a. Lakott területen 30 m, lakott területen kívül 50 m távolságban.b. Lakott területen 25 m, lakott területen kívül 50 m távolságban.c. Lakott területen 50-100 m, autópályán 250-500 m, lakott területen kívül 150-250 m távolságban.d. Lakott területen belül és kívül egyaránt a tábla vonalától.13. Útburkolati jelek hiányában hová kell a kerékpárosnak besorolni kétirányú, főútvonalnak nem minősülő úton, ha az útkereszteződésben balra kíván bekanyarodni?a. Ebben az esetben mindig az úttest jobb szélére.b. Az úttest képzeletbeli felezővonala mellé.c. Mindig az úttest bal szélére.+1. Köteles-e a kerékpáros karjelzéssel jelezni az úttest széléről történő, irányváltoztatással nem járó elindulást?a. Igen, minden esetben.b. Nem.