Kerékpározzon biztonságosan 2018 - töltse ki a második totót és nyerjen értékes bringát!

A képen látható Csepel Landrider játékunk főnyereménye. A kerékpárt a rendőrség ajánlotta fel. Ha a díjat férfi Olvasónk nyeri, akkor a képen látható női kerékpárt igény esetén férfi bringára cserélheti.

Második feladatsor

A vadonatúj, 21 sebességes bringát a helyesen ikszelők között sorsoljuk ki. Három héten át három feladatlapot közlünk. A megfejtéseket július 7-ig várjuk ae-mail címre.A megoldásokat egyszerre egy levélben is küldhetik. A kampány idején kerékpárosokat és gyalogosokat érintő közlekedésbiztonsági írásokat is olvashatnak, melyekben helyi témákkal, problémákkal foglalkozunk.1. Számíthat-e arra, hogy a kerékpáros nyomon más járművek is közlekednek?a. A kanyarodó járművek kivételével nem.b. Nem, mert ezen a területen csak a kerékpárosok közlekedhetnek.c. Igen, akár folyamatosan is.2. Részt vehet-e lakott területen kívül a közlekedésben – kerékpárját hajtva – éjszaka és korlátozott látási viszonyok között, ha járműve világító berendezéssel nincs felszerelve?a. Nem.b. Igen, amennyiben fényvisszaverő ruházatot visel és az úton van közvilágítás.c. Igen, amennyiben fényvisszaverő ruházatot visel, továbbá saját magán elhelyezett olyan működő világító berendezéseket, melyek a KRESZ előírásainak megfelelnek és a többi közlekedő számára is jól láthatóak.3. Kerékpárját tolva a körforgalomba csatlakozó út úttestjén kíván áthaladni. Elsőbbsége van-e a körforgalomból az adott útra kihajtó járművel szemben?a. Igen, de csak akkor, ha kijelölt gyalogátkelőhelyen halad.b. Igen, lakott területen belül minden esetben, azon kívül csak akkor, ha kijelölt gyalogátkelőhelyen halad.c. Igen, minden esetben.d. Nincs.4. Kerékpárját hajtva, alárendelt útról védett útra - jobbra kis ívben – történő kanyarodásnál csak megállással tudna eleget tenni elsőbbségadási kötelezettségének a balról érkező – egyenesen haladó - jármű részére. Köteles-e ebben az esetben megállni?a. Igen, minden esetben.b. Nem, amennyiben a védett út kellő szélességű ahhoz, hogy a kerékpáros és a védett útról érkező jármű biztonságosan elférjen egymás mellett.5. Részt vehet-e kerékpárjával a közúti forgalomban, ha az csak a hátsó kerékre ható fékberendezéssel rendelkezik?a. Igen, feltétel nélkül.b. Igen, de csak abban az esetben, ha a kerékpár gyárilag van így kialakítva.c. Nem.6. Kerékpározhat-e az úttesttel párhuzamos járdán, ha az út kerékpározásra alkalmas?a. Igen, bármikor.b. Igen, amennyiben az út egyirányú és a forgalommal szemben kellene haladnia.c. Igen, ha az út főútvonal és a kerékpáros nem töltötte be a 12. életévét.d. Nem, soha.7. A három képen látható kerékpáros mindegyike lakott területen kívül halad. Mekkora maximális sebességgel tehetik ezt meg szabályosan?a. Nincs korlátozva, legfeljebb olyan sebességgel, amelynél még biztonságosan tudják irányítani a járművüket.b. Az első és a harmadik legfeljebb 50 km/óra, míg a második legfeljebb 40 mm/óra sebességgel.c. Az első legfeljebb 50 km/óra, a második legfeljebb 40 km/óra, míg a harmadik legfeljebb 30 km/óra sebességgel.8. Behajthat-e kétkerekű kerékpárját hajtva a táblával megjelölt útszakaszra?a. Igen, korlátozás nélkül.b. Igen, de csak akkor, ha úti célja az adott útszakaszon van.c. Nem.9. Elsőbbsége van-e a gyalogosnak a képen ábrázolt szituációban a többi közlekedővel szemben?a. Nincsb. Igen, de csak a kerékpárossal szemben.c. Igen, de csak a piros gépkocsival szemben.d. Igen, mind a kerékpárossal, mind a piros gépkocsival szemben.10. Kerékpárját hajtva elsőbbséget kell-e adnia a megkülönböztető jelzéseket használó gépjármű részére útszűkületben?a. Igen, de csak akkor, ha ezt a jármű vezetője a távolsági fényszóró felvillantásával külön kéri.b. Nem.c. Igen, minden esetben.11. Az alábbiak közül mi minősül kerékpáros nyomnak?a. Az úttesten a kerékpárosok közlekedésére szolgáló különleges sáv.b. A jelzőtáblával kerékpáros nyomként jelölt terület.c. Minden olyan forgalmi sáv, ahol a kerékpáros közlekedése során nyomot hagyhat.d. Az úttesten kerékpárt és nyilat mutató, sárga színű útburkolati jellel kijelölt terület.12. Kell-e a kerékpárosnak a megállást – ide nem értve a forgalmi okból történő megállást – karjelzéssel jelezni?a. Csak abban az esetben, ha az irányváltoztatással is jár.b. Igen, minden esetben.c. Nem.13. Szabad-e közlekedniük a gyalogosoknak az úttest szélén kijelölt kerékpársávon, ha az úton nincs járda?a. Igen.b. Nem.+1. Bekanyarodhat-e jobbra a kerékpáros az útkereszteződésben, ha a rendőrt a képen látható helyzetben találja?a. Igenb. NemAz első feladatlapottalálják, a harmadikat július 4-én közöljük.