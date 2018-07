Kerékpározzon biztonságosan 2018 - töltse ki a harmadik totót és nyerjen értékes bringát!

A képen látható Csepel Landrider játékunk főnyereménye. A kerékpárt a rendőrség ajánlotta fel. Ha a díjat férfi Olvasónk nyeri, akkor a képen látható női kerékpárt igény esetén férfi bringára cserélheti.

Harmadik feladatsor

A vadonatúj, 21 sebességes bringát a helyesen ikszelők között sorsoljuk ki. Három héten át három feladatlapot közlünk. A megfejtéseket július 7-ig várjuk ae-mail címre.A megoldásokat egyszerre egy levélben is küldhetik. A kampány idején kerékpárosokat és gyalogosokat érintő közlekedésbiztonsági írásokat is olvashatnak, melyekben helyi témákkal, problémákkal foglalkozunk.1. Az útkereszteződésben a forgalmat rendőr irányítja. Hogyan kanyarodhat kerékpárjával balra?a. A rendőr előtt elhaladva.b. A rendőrt megkerülve.c. Akár a rendőr előtt elhaladva, akár a rendőrt megkerülve.2. Kerékpárját hajtva a körforgalomba csatlakozó út úttestjén kíván áthaladni. Elsőbbsége van-e a körforgalomból az adott útra kihajtó járművel szemben?a. nincs.b. Igen, de csak akkor, ha kijelölt gyalogátkelőhelyen halad.c. igen, minden esetben.3. Kerékpárját tolva a körforgalomba csatlakozó út úttestjén kíván áthaladni. Elsőbbsége van-e az adott útról a körforgalomba behajtó járművel szemben?a. Igen, de csak akkor, ha kijelölt gyalogátkelőhelyen halad.b. Igen, lakott területen belül minden esetben, azon kívül csak akkor, ha kijelölt gyalogátkelőhelyen halad.c. Igen, minden esetben.d. Nincs.4. Kerékpározás közben egy út szélén várakozó személygépkocsit kénytelen kikerülni. A kikerülés megkezdése előtt köteles-e meggyőződni arról, hogy az Ön járművének előzésébe nem kezdett-e valaki?a. Igen és elsőbbséget kell adni az előzést végrehajtó jármű részére.b. Nem, mert ebben az esetben egyértelműen Önnek van elsőbbsége az előzést végrehajtó járművel szemben.5. Helyettesítheti-e a küllőprizmát világító szelepsapkákkal?a. Igen, de csak abban az esetben, ha az összes kerék fel van vele szerelve.b. Igen, amennyiben az legalább az első kerékre fel van szerelve.c. Nem.6. Mikor hajthat be kerékpárján ülve az egyirányú forgalmú útra a "Behajtani tilos" tábla irányából?a. Bármikor, feltétel nélkül.b. Csak akkor, ha úti célja az adott útszakaszon van, és annak elérése az ellenkező irányból legalább 50%-os "többlet-utazást" igényelne.c. Soha.d. Amennyiben ezt a "Behajtani tilos" tábla alatt külön kiegészítő táblával engedélyezték.7. Az alábbi táblát követő útkereszteződésben egyenesen kíván továbbhaladni. Elsőbbséget kell-e adnia a jobbról érkező, kézikocsit toló személy részére?a. igen.b. nem.8. Kerékpárját hajtva éjszaka közlekedik, amikor észreveszi, hogy elromlott az első lámpája. Kerékpározhat-e tovább, ha azt kézben tartott – fehér fényt kibocsátó – elemlámpával tudja helyettesíteni?a. Igen, bármilyen lámpa megfelel erre a célra.b. Igen, amennyiben az adott elemlámpa fénye legalább 150 méteres távolságból észlelhető, és nem vakítja el a szemből érkező járművek vezetőit.c. Nem.9. Milyen irányban haladhatnak tovább az útkereszteződésben a rendőr oldalirányban kinyújtott mindkét karjára merőleges irányból érkezők?a. Csak jobbra vagy balra kanyarodvab. Csak egyenesenc. Semmilyen irányba.d. Csak jobbra kis ívben kanyarodva.e. Egyenesen, illetve jobbra vagy balra kanyarodva.10. Kerékpáros sisakot viselve mekkora sebességgel kerékpározhat a jelzőtábla után?a. Lakott területen kívül 50 km/óra, míg lakott területen belül 40 km/óra sebességgel.b. Nincs korlátozva, a lényeg, hogy számítanunk kell az adott szakaszon gyermekek megjelenésére.c. Legfeljebb 30 km/óra sebességgel.11. Közlekedhet-e gyalogosok zárt csoportja kerékpárúton?a. Igen.b. Nem.12. Az alábbiak közül mi minősül kerékpársávnak?a. A jelzőtáblával kerékpársávként jelölt forgalmi sáv.b. A forgalmi sávoktól kiemelt szegéllyel elválasztott, kerékpárosok közlekedésére szolgáló forgalmi sáv.c. Az úttesten útburkolati jellel jelölt – kerékpárosok közlekedésére szolgáló – különleges forgalmi sáv.d. A kerékpárosok által használt forgalmi sáv.13. Milyen távolságra kell számítania a kijelölt gyalogos-átkelőhelyre a közúti jelzőtábla után?a. A tábla után 5 méterre.b. Lakott területen 50-150 méterre, lakott területen kívül 150-250 méterre a jelzőtábla után.c. Közvetlenül a tábla után.+1. Merre haladhat tovább a kerékpáros az útkereszteződésben, ha a rendőrt a képen látható helyzetben találja?a. Egyenesen, jobbra- illetve balra kanyarodva.b. Csak jobbra kis ívben kanyarodvac. Semerre, ebben a helyzetben meg kell állnia.