Kátyúk miatt sebességkorlátozás lépett életbe a 81-esen - van, ahol 40-nel haladhatunk - fotók

Négy km-en át kritikus a főút állapota, a nagyobb kátyúkat jelenleg hidegaszfalttal töltik fel.

Fotók: Tudósító

"A téli időjárás kedvezett a burkolathibák kialakulásának. A víz burkolatba jutva a fagyási-olvadási ciklusok gyors váltakozása révén és a tehergépjármű forgalom következtében a 81-es főúton is újabb úthibákat eredményezett" - kezdte Pécsi Norbert Sándor, a Magyar Közút kommunikációs vezetője.Főleg az 52-56. km-szelvények közötti szakaszon vár átlagosnál nehezebb "kátyús terep" ránk a 81-esen. Egyelőre csak hidegaszfaltot vetnek be a szakemberek. "Ahogy emelkedik a hőmérséklet, melegaszfalt-keverékkel tartósabb javításokat érünk majd el ezen az útvonalon is. Addigi a közlekedők türelmét kérjük" - zárta szavait Pécsi Norbert Sándor.Pannonhalmi Olvasónk, aki felhívta figyelmünket a 81-es főút gyalázatos állapotára, ő is írt a Közútnak, majd továbbította a kapott választ szerkesztőségünknek.Ebből az derül ki, hogy "az 52-56. km-szelvények közötti útszakasz állapotromlása erőteljesen felgyorsult, ezért 60 km/h, majd 40 km/h-s sebességkorlátozást vezettünk be". Azt Olvasónk megerősítette, hogy a hidegaszfalttal elkezdtek dolgozni, a leghosszabb kátyúkat próbálták betömni, de ahogy a Közút is írta: ez ideiglenes megoldás.Érdemes megjegyezni, hogy a 81-es főút Töltéstava és Pér között tavaly december közepén szintén több ponton". Három hónapja a két település között 50-100 m-ként jelentős, 35-40 cm hosszú gödrök keletkeztek. Akkor szintén ideiglenes megoldás vette kezdetét. Ezt a szakaszt 2010 nyarán korszerűsítették: a burkolat-megerősítést Mezőörstől Töltéstaváig nyolc éve végezték.