Kánikula - Bevezetnék a sziesztát Magyarországon, támogatná?

AzVágó Gábor, az LMP volt országgyűlési képviselője a szieszta nyári bevezetésétjavasolja:"A hőség egészségügyi kockázata, a hőstressz, a globális klímaváltozás erősödésével egyre nagyobb visszaesést okoz majd az amúgy sem túl karcos magyar termelékenységi rátában is. A nagy melegben fellépő koncentrációs zavar, a bágyadt tompaság mindenkire hatással van a kánikulában. Lehet pörgetni ezerrel a légkondit, de annak nem csupán energiaköltsége van, hanem egészségügyi kockázata is" -fogalmaz Vágó Gábor. További részletek itt. Az ötletről a lap megkérdezte a pécsi utca emberét is egy videóban, ők is támogatják az ötletet:

