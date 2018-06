Jön az ünnepi könyvhét, indul a levendulafesztivál - mutatjuk a hétvégi megyei programokat!

Győr és környéke

Győri szerzők dedikálásai az ünnepi könyvhéten



A Könyvbarlang

Antikvárium standja:

10 óra: Arany Piroska.

12 óra: Dömötör István.

14 óra: Olasz Valéria.

16 óra: Tarsoly Beke Tamás.

10 óra: Fülöp Péter.

12 óra: Hámor Vilmos. 14 óra: Zsubrits Zsolt. 16 óra: Kerecsényi Éva, Dittrich Panka.

10 óra: Bogár Erika. 12 óra: Gősi Vali. 14 óra: Csáti-Hidvégi Anita és Tamás. 16 óra: Hollen-

czerné Balogh Ilona.

A Líra és Lant Könyvesbolt

standja:

16 óra: Cserhalmi Imre.

A Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér standja:

16 óra: Gülch Csaba.

16 óra: Torma Attila.

11 óra: Vizsy Ferenc.

16 óra: Biczó Zalán.

A Libri Könyvesbolt standja:

15 óra: Papp Dóra, Hajdú-Antal Zsuzsa.

06. 10–30., vasárnap-szombat, Győrság

Mosonmagyaróvár és környéke

Sopron és környéke

Rábaköz



Kitekintő - Tahitótfalu

14 óra: A Csutora népzenei együttes és a Harmónia Művészeti Iskola növendékeinek közös műsora. Helyszín: könyvheti színpad. 15 óra: Ünnepélyes megnyitó. Helyszín: könyvheti színpad. Esőhelyszín: Kisfaludy Károly Könyvtár, rendezvényterem. 16 óra: A világ népzenéi. Kéméndi Tamás (harmonika) és Gráf Viki (ének) műsora. Helyszín: könyvheti színpad. Esőhelyszín: Kisfaludy Károly Könyvtár, rendezvényterem. 17 óra: A Hoppáré zenekar műsora. Helyszín: könyvheti színpad. 17 óra: Könyvbemutató. Az utolsó utáni háború. Találkozás Totth Benedek íróval. Beszélgetőtárs: Győry Domonkos. Helyszín: Kisfaludy Károly Könyvtár, rendezvényterem. 18 óra: Könyvbemutató. Torma Attila: Régi győri szállodák, vendéglők, kávéházak... Beszélgetőtárs: dr. Horváth József. Helyszín: Kisfaludy Károly Könyvtár, rendezvényterem.14 óra: A Rezeda népzenei együttes műsora. Művészeti vezető: Kozma László. Helyszín: könyvheti színpad. 15 óra: „Egy a madár a hangjával" – zenék és versek a XIX. századból. A Sárarany zenekar műsora. Helyszín: könyvheti színpad. Esőhelyszín: Kisfaludy Károly Könyvtár, rendezvényterem. 16 óra: Szent György és a sárkány. Zenés mese Róka Szabolcs előadásában. Helyszín: könyvheti színpad. Esőhelyszín: Kisfaludy Károly Könyvtár, muzeális gyűjtemény.16 óra: Könyvbemutató. Almási Tibor: Évről évre... Győr képzőművészeti élete 1896–1918. Beszélgetőtárs: Pápai Emese művészettörténész. Helyszín: Kisfaludy Károly Könyvtár, rendezvényterem. 17 óra: Milagro – Santana Tribute Band koncertje. Helyszín: könyvheti színpad. Esőhelyszín: Esterházy-palota. 17 óra: Könyvbemutató. Vámos Miklós: Töredelmes vallomás. A kötetet bemutatja a szerző. Helyszín: Kisfaludy Károly Könyvtár, rendezvényterem. 17 óra: „Bringázz az egészségért!" – Zelei József kerékpáros békenagykövet előadása az egészséges életmódról. Helyszín: Kisfaludy Károly Könyvtár, muzeális gyűjtemény. 18 óra: Könyvbemutató. Benda Iván: Kimegyek a doberdói harctérre. Beszélgetőtárs: Gülch Csaba. Helyszín: KisfaludyKároly Könyvtár, rendezvényterem. 19 óra: „Soha többé háborút" – első világháborús emlékest. Zelei József úti élménybeszámolója a „Két keréken a nagyvilágban" kerékpáros békemisszióról. Helyszín: Kisfaludy Károly Könyvtár, muzeális gyűjtemény.10 óra: Ördöngös dudás. A Kuttyomfitty Társulat táncos, bábos mesejátéka. Helyszín: könyvheti színpad. Esőhelyszín: Kisfaludy Károly Könyvtár, rendezvényterem. 11 óra: Csengő-bongó. A Tarisznyások együttes gyerekműsora. Helyszín: könyvheti színpad. Esőhelyszín: Kisfaludy Károly Könyvtár, rendezvényterem. 14 óra: Szalonparádé. Az Európa Koncert Szalonegyüttes műsora. Művészeti vezető: Farkas Árpád. Helyszín: könyvheti színpad. 15 óra: A Falkafolk együttes koncertje. Balkáni, délszláv népzene. Helyszín: könyvheti színpad. Esőhelyszín: Esterházy-palota. 15 óra: Könyvbemutató. Paár Ádám: Pártok, választások és társadalom Győr és Moson régiójában (1922–1947). Beszélgetőtárs: dr. Horváth József. Helyszín: Kisfaludy Károly Könyvtár, rendezvényterem. 16 óra: Az én kis állataim. Huzella Péter gyerekműsora. Helyszín: könyvheti színpad.Esőhelyszín: Esterházy-palota. 16 óra: Író-olvasó találkozó. Szávai Géza íróval Győry Domonkos beszélget. Helyszín: Kisfaludy Károly Könyvtár, muzeális gyűjtemény. 17 óra: A Los Andinos együttes koncertje. Ecuador, Peru, Bolívia – az Andok zenéje. Helyszín: könyvheti színpad. Esőhelyszín: Esterházy-palota. 17 óra: „Ismernek téged" – szépprózai est. Mezey Katalin író, Tallián Mariann és Lázár Balázs színművészek közreműködésével. Helyszín: Kisfaludy Károly Könyvtár, rendezvényterem.Dunakapu tér, 10 órától11.15 óra: Köszöntő. 11.30 óra: A FaceTeam Akrobatikus Sportszínház kosárlabda-bemutatója. 12 óra: A győri Szentlélek-templom ifjúsági zenekarának imádságos dicsőítése. 13 óra: A Vaskakas Bábszínház Bob és Bobek című előadása. 14 óra: A Peregrinus együttes hangversenye. 15 óra: A Győri Audi-ETO KC játékosai által aláírt mezre lehet licitálni. A jótékonysági árverés után Vastag Csaba ad koncertet, majd a Friends Big Band zenél. Az esemény a dévai Szent Ferenc Alapítvány fiataljainak előadásával és Böjte Csaba OFM elmélkedésével zárul.A rendezvény bevételét – a hagyományokhoz híven – a Győri Egyházmegye a dévai Szent Ferenc Alapítvány javára ajánlja fel.A program részvételi díja: 3500 Ft/fő, 10 éves korig: 2500 Ft/fő. A részvételi díj tartalmazza a hajózás árát is. Bejelentkezés: idegenvezetes.gyor@gmail.com vagy telefonon: 30/294-9174.Vaskakas díszkút, Dunakapu tér, 15 óraRészvételi díj: 2500 Ft/fő+ Püspökvár, kilátótorony-belépő, 1000 Ft; nyugdíjas, klubtag, diák, gyerek (3–14 éves korig): 2000 Ft/fő+ Püspökvár, kilátótorony-belépő: 500 Ft.Előzetes bejelentkezés: idegenvezetes.gyor@gmail.com vagy telefonon: 30/294-9174.SportpályaFalunap latinos hangulatban, grillételversennyel, grillezési lehetőséggel. 15.20 óra: Óvodások műsora. 15.40 óra: Iskolások műsora. 16 óra: Abda SC–Nagyszentjános SC felnőtt bajnoki labdarúgó-mérkőzés. 16.10 óra: Kutyás bemutató. 16.50 óra: Rodeóbika-verseny. (A rodeóbikát verseny előtt és után ki lehet próbálni.) 17.50 óra: A főzőverseny és a rodeóbikaverseny eredményhirdetése.Színpadi műsorok18.15 óra: A Pápai Musical Stúdió bemutatkozása. 19.15 óra: Brazil szambashow. 20.30 óra: Torres Dani-koncert. 22.10 óra: Tűzzsonglőrök. 22.45 óra: Utcabál – DJ RackWheel.Ingyenes programok 15 órától: mászófal, bungee-trambulin, gyermektrambulin, gyermekeknek kézműves-foglalkozás, ugrálóvár, kosaras körhinta, játékok, csillámtetoválás, arcfestés.Rómer-házFőzőverseny kezdése: 15 óra.Eredményhirdetés: 19 óra.Este buli: DJ Bouge.A rendezvény ingyenesen látogatható!Aki szeretne csodaszép, nyugodt környezetben akár korlátlan mennyiségű levendulát szedni vagy csak elmerülni a hely szépségében, békéjében, itt a helye.A levendulaszedés mellett megismerkedhetnek a Sági Méhészet csodálatos termékeivel, többek között a levendulás mézzel. Programízelítő: lesz jóga, hangtálas relaxáció, masszázsok, előadások. Részletek a Győrsági Szedd Magad! Levendula Fesztivál Facebook-oldalán.Mérai cifraszoba-kiállítás és koncertek az evangélikus Öregtemplomban19 óra: Hot Jazz Band.Kokas Éva gyöngyékszer-kiállítása. Textilcseppek, avagy textilek és akvarellek – Tanai Guzorán Erika Anna munkái. Jegyár: a koncertekre 2500 Ft-os áron vásárolhatók a Generációk Házában és a helyszínen! Támogatói jegy: 1500 Ft. A koncertek jegyárbevételét, továbbá a Péterffy-iskola által gyűjtött pénzadományt a kárpátaljai ráti gyermekotthon megsegítésére kívánják felajánlani.Úttörő u 1. és Kinizsi Pál u. 26. közötti tér14 óra: Nyit a vendéglátás és vidámpark: Légvár, gyermek quad, gyermek körhinta, kisvasút. 16 óra: Megnyitó. 16.30 óra: Agility kutyás akadályverseny bemutató. 17.15 óra: Magyar népmese színház. 18.20 óra: Albert Miklós énekműsora. 19 óra: Kiss Claudia énekel. 20 óra: Sztárfellépő: Pataky Attila. 21 óra: Shiftless Monsterz utcabál. Kísérőprogramok: arcfestés, omnibusz. Minden program ingyenes. Szolgáltatások: vendéglátás és vásárosstandok.Pannonhalmi Apátsági Múzeum és Galéria belső kertje, 19.30 óraMűsor: W. A. Mozart: D-dúr divertimento KV. 136. J. S. Bach: VI. Brandenburgi verseny, BWV. 1051. J. Strauss: Pizzicato polka. A. Vivaldi: A négy évszak – A nyár (g-moll hegedűverseny) op. 8., RV315. A. Dvořrák: E-dúr vonósszerenád, op. 22. Zenél: a Győri Filharmonikus Zenekar Kamarazenekara. Vezényel: Berkes Kálmán. Közreműködik: Györe Nóra – hegedű. Jegyár: 4900 Ft.Fehér Ló Közösségi Ház, 17 óraÜvegfestés és kedvenc elfoglaltságok: festés, vágás, ragasztás. Anyagköltség: 500 Ft.Fehér Ló Közösségi Ház, 18 óraA Kreatív Alkotók Körének kiállítása. Ez a már öt esztendeje működő alkotókör negyedik kiállítása. A kiállítást Székely Zoltán művészettörténész nyitja meg, a kiállított műveket L. Burda Zsuzsanna ajánlja az érdeklődők figyelmébe. Közreműködik az En l’ air tánccsoport Csonka Réka Orsolya vezetésével, valamint Rujder Éva versmondó.Fehér Ló Közösségi Ház, 17 óraA gyerekek a Fészekalja zenekar muzsikájára ismerkedhetnek a népi játékokkal, egyszerűbb táncokkal, Galgócziné Nyáradi Csilla és Galgóczi Attila segítségével. Közben a Bütyköldében Csonkáné Sörös Katalin várja meglepetéssel a gyerekeket. 19 órakor a Sárarany zenekar ad koncertet, majd ők muzsikálnak a bukovinai táncházban is, a táncosok kívánsága szerint. A program az Emberi Erőforrások Minisztériuma Csoóri Sándor Programjából valósul meg.Fehér Ló Közösségi Ház, 16 óraA Lajta néptáncegyüttes tavaszi műsora.Sportpálya10 óra: Reggeli torna Noémivel. 12.30 óra: Jó ebédhez szól a nóta. 13.15 óra: Ünnepi megnyitó – Beszédet mond Juhász József, Hédervár polgármestere.13.20 óra: Hédervári iskolások néptáncbemutatója.13.45 óra: A zeneiskola növendékeinek műsora.14.05 óra: A Kimlei és Hédervári Senior Örömtánccsoport bemutatója. 14.25 óra: Táncház a Cserefa zenekarral. 15.30 óra: A Bojtorján zenekar énekese, Pomázi Zoltán gitáros műsora.16.10 óra: A Kelet Lányai Gyermek Hastánccsoport bemutatója. 16.30 óra: A Tündérkert Bábszínházinteraktív, zenés, táncos előadása.17.05 óra: Zumbabemutató.17.20 óra: Zenés időutazás a Lipóti Színjátszó Körrel.18.05 óra: Győri Dimenzió TSE standard és latin-amerikai táncbemutatója.18.30 óra: European Operett. „Hajmási Péter..." operett-előadás. 19.15 óra: A Khamsa Hastánc Egyesület műsora.19.30 óra: R-Stone – mulatós zene. 20.30 óra: Kelet Lányai, a felnőttcsoport bemutatója.21 óra: Sztárvendég: Hevesi Tamás. 22 óra: A Hellokids bulizenekar koncertje.​Utcazene-fesztivállal kezdődik pénteken a Soproni Ünnepi Hetek rendezvénysorozata. Az utcazenei színpadok a Fő téren, a Várkerületen, valamint a Várárokban lesznek. A program 16 órától este kilencig tart. A több színpadon egy időben játszó zenekarok a „Soproniaktól soproniaknak" szlogen ellenére nemcsak a helyieket, hanem a városban tartózkodó turistákat is várják. A megnyitó 19.30 órakor lesz a Fő téren.A Soproni Tudós Ismeretterjesztő Társulat és a Scarbantia Társaság, a Soproni Tudós Társaság közreműködésével háromnapos régészeti programsorozatot rendez június 8–9–10-én a Várkerület 98. szám alatti TIT-székházban (Lenck-átjáró), illetve a belvárosban. Az első alkalom június 8-án, pénteken 17 órakor lesz, a régészeti kerekasztal-beszélgetés témája a Soproni Múzeum régészeti gyűjtőterületén folyó jelenlegi és tervezett ásatási munkák, a geofizikai leletfelkutatások lehetőségei. A meghívott előadókkal dr. Gömöri János régész beszélget a TIT-székházban. Másnap, június 9-én, szombaton 10 és 17 óra között a Savaria Apollinaris légió táborozása és folyamatos bemutatója lesz a program a Várfal sétány rövid árok szakaszánál. Délután három órától régészeti séták is indulnak a belvárosban Az ókori Scarbantia – Emléktáblák üzenete címmel. Gyülekező a Soproni TIT előtt. Vasárnap 9 órától „A zenélő Sopron" címmel Taschner Tamás idegenvezető tematikus sétája indul a belvárosban, dallamokkal kísérve, a gyülekező ezúttal is a TIT előtt lesz. A társulat székházában 10-től 12.30 óráig kötetlen beszélgetést és ókori játszóházat is tartanak.06. 08., péntek16 óra: Sopron zenél! & Utcazene- fesztivál. Nagyszínpad: Fő tér. Utcazeneszínpadok: Fő tér, Várkert-színpad, várárok. 18 óra: Soproni Ünnepi Hetek, megnyitó. Fő tér.06. 08., péntek, 19.30 óra06. 09., szombat, 15 és 19.30 óra06. 10., vasárnap, 15 és 19.30 óraFertőrákosi Barlangszínház: Cinderella – ExperiDance Production. Családi mesemusical az elveszett cipellőről és a megtalált boldogságról.Jegyár: I. helyár: 7500 Ft, II. helyár: 6000 Ft, III. helyár: 3000 Ft.Az ismert Hamupipőke-történet ezúttal ősi tartalmi formájában, de az ExperiDance saját felfogásában, tánc- és mesemusicalként kel életre. Az alkotók visszalépnek az eredeti történethez, kiegészítve az együttesre jellemző színpadi különlegességekkel, rendkívüli látványelemekkel. Garantáljuk, hogy nemcsak a kicsiknek, de a szülőknek is maradandó élményt nyújt az ExperiDance legújabb szuperprodukciója.Erzsébet-kertSopron legtündéribb gyermekrendezvénye a tündérfesztivál, amely már 10 éve állandó és népszerű programja a nyárelőnek.Fő térA családok éve keretében egy tündéri családi napon népesül be a város Fő tere. A színpadon családi zenekarok játszanak, a téren családi műhelyek kínálják portékáikat, lesz családi vetélkedő és élőben átélhető lesz a „Családi kör".Jereván-lakótelepi Lackner Kristóf Általános Iskola mellettProgram: zsonglőrök, akrobaták, Johnny bohóc, papagájshow, egyedülálló, különleges, okos és vicces lovas produkció. Sztárvendég: Rafaela Honden és „hófehér farkasai".A premiernapon a belépő csak: 1500 Ft/fő a lelátóra!Előadások időpontjai:Szerda, csütörtök, péntek: 18 óra.Szombat: 15 és 18 órakor.Vasárnap: 11 óra.Infó: www.exitcirkusz.hu.Fenyő Miklós és LL JuniorA falunapot június 8-án, szombaton a Mátyás-emlékév vándorkiállításának megnyitójával kezdik délután öt órakor a közösségi házban, majd a sportpályán Fenyő Miklós-koncerttel folytatják este kilenctől. Másnap reggel kilenctől futóverseny indul. A déli ebéd után, melyet Greznár Zoltán és cigányzenekara kísér, fél kettőtől fellépnek a helyi gyerekek. Az Énekes Lenke Hagyományőrző Egyesület három órától lép színpadra. Fél négytől Shake Band-koncert, utána tombolasorsolás lesz. Hattól retró bál, kilenctől pedig az Acustic69 zenél, ahol LL Junior lesz a vendég.