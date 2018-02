Jön az extrém fagy! - Tanácsok a vízvezetékek védelméhez

Az elfagyott vízórát a fogyasztó fizeti

– A özelgő extrém hideg miatt figyeljenek a vízvezetékekre! Elég ha nyitva hagyunk egy pince ajtót, résnyire nyitva felejtjü az ablakot, vagy nincs jól lefedve a vízmérő aknánk. Ha megtörtént a baj, és még nincs szilánkosra törve a vízóra üvege, még próbálkozhatnak melegítéssel. Ne magát a vízmérőt melegítsé , hanem mindig a örnyezetét.Sajnos, ha az üveg már szilánkosra tört, nincs segítség, cserélni kell a vízórát. Ennek öltsége a fogyasztót terheli. A leggyakoribb 15 mm-es átmérőjű vízmérő esetében kiszállással, szereléssel és plombálással– A ülső Baross úti csatorna építéssel haladunk amíg az időjárás engedi - folytatta Tóth László, a Pannon-Víz diszpécserszolgálatának vezetője – ét és fél méteres mélységben, a nagy hidegben is lehet dolgozni, a őagyag csatorna övek pedig télen is fektethető . A hibaelhárításnál használt fontosabb gépjárműveink fűtött garázsokban állnak. Hibaelhárításon dolgozó szakembereinket meleg védőitallal látjuk el, a munká helyszínén melegedési lehetőséget biztosítunk.Akikben felmerül a érdés, hogy miért nincsenek a özkutak és tűzcsapok a fent javasolt módon „melegbe öltöztetve", azért, mert a hagyományos é özkutak és a tűzcsapok „beépített fagyvédelemmel" rendelkeznek.– Bizonyára megfigyelté , hogy a fogantyú lenyomása után néhány másodpercig ülönös hörgő hangot hallatunk. Ilyenkor egy védett helyen lévő öpenycsőből érkezik a víz. A fogantyú felengedése után ismét ide, a hidegtől védett öpenycsőbe ürül vissza a víz. A tűzcsapoknál is hasonló elven mű ödik a fagyvédelem – avatott be minket egy vizes titokba a szakember.