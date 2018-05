Jön a hajrá! Tenni kell az adó 1 százalékokért

A felajánlott összeget minden esetben csak olyan intézmény vagy szervezet kaphatja, amelyik előzetesen regisztrált a NAV-nál. A NAV honlapján és a webes kitöltő felületen is megtalálható valamennyi támogatható civil szervezet, illetve bevett egyház és a kiemelt költségvetési előirányzat.



A rendelkező nyilatkozat elektronikusan, papíron vagy személyesen is benyújtható a NAV-hoz egészen május 22-éig. Aki a bevallással együtt szeretne felajánlani, az az adóbevallás megfelelő oldalának kitöltésével megteheti. Aki azonban később szeretné nyilatkozatát eljuttatni a NAV-hoz, az a "17EGYSZA" lapon, vagy annak tartalmával megegyező papíros nyilatkozaton ezt megteheti. Az szja 1+1 százalékáról rendelkezni legegyszerűbben ügyfélkapus hozzáféréssel, a NAV webes kitöltő programjával lehet, ami segíti az adózókat a kedvezményezettek kiválasztásában.



Idén megszűnt a munkáltatói adómegállapítás, azonban a korábbi évek gyakorlatával egyezően a munkáltatók továbbra is összegyűjthetik munkavállalóik 1+1 %-os nyilatkozatát. Ezt legkésőbb 2018. május 10-éig lezárt borítékban kell átadni a munkahelyen, és a boríték leragasztott felületét és a kísérőjegyzéket alá kell írni. Újdonság, hogy az egyházi 1 százalékról szóló idei nyilatkozatokat a NAV a következő években is figyelembe veszi, egész addig, míg a felajánló a rendelkezését vissza nem vonja, vagy nem jelöl meg másik egyházi kedvezményezettet. A civil kedvezményezett vagy a kiemelt költségvetési előirányzat számára viszont továbbra is évente kell megtenni a felajánlást.



A felajánlók hozzájárulhatnak a rendelkező nyilatkozatban ahhoz is, hogy a civil kedvezményezett kérésére a NAV átadja a nevüket és postai vagy elektronikus levelezési címüket. A civil kedvezményezettek ezeket az adatokat kizárólag kapcsolatfelvételre, tájékoztatásra használhatják. Fontos, hogy a kedvezményezettek megfelelő időzítéssel és üzenettel hívják fel a felajánlók figyelmét a lehetőségre, ugyanis a legtöbben szimpátia alapján döntenek, és egy-egy emlékezetes reklám vagy plakát rokonszenvessé teheti a szervezet célját, ami ösztönözheti a támogatást, az adó 1 százalékának felajánlását.