Jöjjön velünk böllérmájazni Kapuvárra! És még több hétvégi program!

Győr

Házasság Hete

Dunaszeg

Kapuvár

Böllérmáj és gasztronómiai fesztivál

02. 10–17., szombat-szombatGyőrött immáron hagyomány, hogy a közismert Valentin-nap hetében a keresztény felekezetek szervezésében megrendezik a Házasság Hete tematikus sorozatot, melynek egyik küldetése, hogy a házasság értékére felhívja a figyelmet.02. 10., szombat17 óra: Házaspárbaj. Társasjátékos vetélkedés. Jelentkezés február 8-ig: http://bit.ly/hazasparbaj.02. 12., hétfő18 óra: A házas életstílus. Dr. Papp Miklós morálteológus, görögkatolikus pap előadása. SZE Apáczai-kar, Dr. Barsi Ernő Terem.02. 13., kedd15–17 óra: Házaspárok megáldása katolikus, református és evangélikus lelkészek szolgálatával. Karmelita templom (Aradi vértanúk útja 2.).16 óra: Kincs benned. Tudsz róla? A termékenységről fiataloknak – Bozó Andrea és Sasvári Szilvia MFM-foglalkozásvezetők. Az Evangélikus Egyetemi Lelkészség szervezésében. SZE Apáczai-kar (Liszt F. u. 42.).02. 09., péntekRichter Terem, 19 óraBérleten kívüli előadás.Műsor: Meglepetéskoncert sok humorral és vidámsággal. Zenél: a Győri Filharmonikus Zenekar. Vezényel: Berkes Kálmán. Közreműködik: Simon Brigitta – szoprán. Jegyár: 5000 Ft.Egyetemi hangversenyterem, 16 óraFlesch Károly-hangversenybérlet.Műsor: W. A. Mozart: F-dúr oboanégyes, KV 370. Bartók B.: II. vonósnégyes, op. 17, Sz 67, BB 75. W. A. Mozart: D-dúr fuvolanégyes, KV 285. Jegyár: 3000 Ft.02. 10., szombatZichy-palota, 19 óraKülönleges farsangi élmény, barokk és rokokó ruhákba öltözött vendégek, korabeli muzsika fogadja az igényes szórakozást kedvelő közönséget. Belépő: 14.000 Ft. Program: www.mufegyor.hu02. 09., péntekRómer-házVendég: The Immigrants. Jegyárak: 1700 és 2000 Ft.20 óra: Kapunyitás.21 óra: The Immigrants.22 óra: The Carbonfools.02. 10., szombat10 és 11 óra: Aprók Színháza: Síppal-dobbal. Vaskakas – Aprók Terme.Előadás 0–3 éveseknek. Kottafüzet, hangjegyek, ritmusképletek – mi történik, ha életre kelnek? Repülnek a hanggombócok, cikáznak a vonalak, száguldoznak a violinkulcsok. A játszók meg zenélnek, mindennel, amit csak érnek: síppal, dobbal, nádi hegedűvel.02. 11., vasárnap11 óra: Bob és Bobek. Vaskakas – kamaraterem.Előadás 4 éven felülieknek. Élt egyszer egy furcsa nevű varázsló, úgy hívták: Próbáldky. Ha egy főtérre vagy piactérre vetette a jó szerencse, kiáltozni kezdett: „Tessék, csak tessék! Művészetemet csodálta már a távoli Csokisztán és Blablakán pasája is! Kardot nyelek, tüzet hányok! A cilinderemből meg bármikor elővarázsolok két híres nyulat: Bob és Bobek urat!" Ám egy szeleburdi napon a két híres nyúl kezébe került a varázspálca... Tartsatok velünk félresikerült madáretetőt építeni és bankrablót fogni...02. 11., vasárnapLeier City Center, 15 óraAz Egységszív Alapítvány szervezésében a svájci Heart-Garden-Birds együttes Sri Chinmoy meditatív zenei kompozícióit adja elő. A belépés díjtalan.Rómer-ház, 19 óraJegyár: normál: 1000 Ft, diák, nyugdíjas: 800 Ft.02. 11., vasárnap19 óra: Floridai álom. Feliratos amerikai drámaA floridai Orlando a világ minden részéről érkező turisták Mekkája. Minden igényt kielégítő hotelek, pazar vidámparkok és éjszakai bárok tarkítják, ahol minden turista szívesen költi el megtakarításait. Pár lépésre a mesébe illő üdülőkomplexumoktól azonban más világ rejtőzik...02. 09., péntekRába Quelle fürdő, 21 óraSzaunaszeánszokkal és italakcióval várják a vendégeket.02. 10., szombatKert kocsma8 óra: Kezdés a disznó pörzsölésével. Étkek, melyeket a helyszínen készítenek: böllérmáj, csontleves, sült pecsenye, hurka, kolbász, toros káposzta. A gyerekeknek lesz interaktív kolbásztöltés. Ebéd-időben nótaszó, majd Szabó Péter zenél. A nap bevételét a ’48-as emlékmű létrehozására fordítják.



Mosonmagyaróvár

Sakk-karnevál

Futura

Jánossomorja

Sopron

Komárom

02. 10., szombat, 10 óraTudtad, hogy a sakk milyen nagyszerű játék? Növeli a koncentrációképességet, fejleszti a siker- és kudarctűrést, az önfegyelmet... Program: 9 óra: Nyílt felnőtt és korcsoportos rapid sakkverseny. 15 óra: Élő sakkjátszma Mohácsi Attila színművésszel, a Lurkóvár és a Bóbita Óvoda jelmezes csapatainak közreműködésével. 16 óra: Sakkszimultán Gledura Benjámin 18 éves nemzetközi nagymesterrel. 10–18 óra: ÉlményMűhely – matematikai-művészeti foglalkozások folyamatosan.02. 09., péntekFehér Ló Közösségi Ház, 17 óraSzíves ajándékok, ablakdíszek készítése. De lesz üvegfestés és vicces téli madárfigura készítése is! A foglalkozásokon sokféle alkotás elkészítésére is van lehetőség, kicsiket és nagyokat egyaránt várnak! Anyagköltség: 500 Ft.Körbe, körbe, karikába02. 11., vasárnapFehér Ló Közösségi Ház, 10 óraBabaszínház: Nyáron nyaralunk, télen telelünk, tavasszal tavaszolunk, ősszel őszölünk! Közben pedig napozunk, koszolunk, eszegetünk,iszogatunk, teregetünk, körbe, körbe karikázunk, akár az évszakok. És még mennyi mindent! A Vaskakas Bábszínház legújabb, immár tizedik apró színházi előadásával a négy évszak játékai köré hívják a legkisebbeket. A belépőjegy ára: 600 Ft gyermekek számára, 1200 Ft felnőtt kísérőknek.02. 10., szombatFehér Ló Közösségi Ház, 17 óraElőször a kicsiket várják jelmezben, akik a Fészekalja zenekar muzsikájára ismerkedhetnek a népi játékokkal, egyszerűbb táncokkal, Galgócziné Nyáradi Csilla és Galgóczi Attila segítségével. Közben a Bütyköldében Csonkáné Sörös Katalin várja valami meglepetéssel a gyerekeket. 20 órától kezdődik a nagyobbak számára a táncház. Ők a Kislaptáros népzenekar zenéjére mulathatnak.Jánossomorja, 02. 10., szombat, Sós Antal Közösségi Ház, 16–18 óra. A belépés ingyenes.02. 09., péntekBúgócsiga Akusztik Garden, 21.30 óraBelépő: 1000 Ft.02. 10., szombatBúgócsiga Akusztik Garden, 21 óraRockabilly és Rock&Roll a legjobbaktól! Belépő: 1500/1800 Ft.02. 02–16., péntekLiszt Ferenc kulturális központ (földszinti előtér), 16 óraSólyom Miklós MMA- és Európa-díjas építész grafikái. A kiállítást megnyitja: Bauer Péter építész, költő.A tárlat megtekinthető naponta 9–17 óráig. A belépés díjtalan.02. 27., keddigA Nádasdy-vár Galéria Arcis kiállítótermeSzőcs Géza grafikusművész Spirit című kiállításának megnyitója.02. 10., szombatMonostori Erőd, 19 óraFellépnek: Ganxta Zolee, Belga, Mr. Busta, Kerozin. Kapunyitás: 18 óra. Jegy elővételben: 3000 Ft, helyszínen 3500 Ft.02. 10., szombatSzent Ignác Közösségi Ház, 18 óraTovábbi részletek a Programok menüpont alatt található plakáton olvashatók!