Jogi fegyver a bőnyi vitára?

A testületi ülést a polgármester távollétében Virág József alpolgármester vezette. Tavaly karácsony előtt személyeskedést sem mellőző vitába torkollott a bőnyi közmeghallgatás: az alpolgármester a testület lejáratásáról beszélt és bocsánatkérést várt (Kisalföld, 2017. december 21.). Korábban Virág volt a sportegyesület elnöke, Szabó Csaba – akitől kimondva-kimondatlanul a bocsánatkérést várja – tőle vette át a posztot. A helyi műfüves pálya megépítése korábban sok vitát generált az elnök és a faluvezetés között, azóta más, helyi fejlesztési ügyekben sincs egyetértés, megosztott a falu.



„Nem tudom elviselni, hogy minket, képviselőket, az önkormányzat dolgozóit pocskondiázzák hazugságokkal" – mondta az alpolgármester. Egyrészt az internetes közösségi oldalon egyes helyi beruházásokkal és a költségvetéssel kapcsolatos megjegyzéseket kérte ki magának. Másrészt tavaly novemberben közérdekű adatigénylést adtak be a menza építésének költségei kapcsán s a térfigyelő kamera kivitelezői szerződéséről.

„Keressünk egy ügyvédet, aki képvisel bennünket jogi – például rágalmazási, hitelrontási – ügyekben" – vette fel.



„Tegyünk lépéseket mi is, mert nekem már teli a hócipőm. Ilyet is írtak az interneten: 27 éve nem történt a faluban semmi! A telefon, a kábeltévé, a víz, a szennyvíz, a gáz, az orvosi rendelő, a középületek, az utak felújítása, az intézmények fenntartása" – sorolta az ellenpéldákat, hozzátéve, hogy ebben az időszakban nem volt az önkormányzat „veszteséges".



Azt kérdezte a képviselőktől: magánszemélyként lépjen vagy közösen tegyék ezt? Többen egyetértettek, hogy egy általános ügyvédi megbízásra különítsenek el egy keretet. „Mindig nem nyeljük le a békát. Eljutottunk egy olyan szintre, ahol már nem az a válasz, hogy lemond a képviselő, mert már nem bírja azt a nyomást, melyet egyes emberek tesznek rá – sok esetben igaztalanul." Volt képviselő, aki szerint a kritikát viselni kell, s a jogi megbízás lavinát indíthat el. „Miért, nem osztotta meg már így is eléggé a falut?" – kérdezte Virág.



Az alpolgármester erős mondatokkal zárt: „Voltam bíróságon ugyanilyen ügyben, hitelrontásért, még a legelején. Azt mondtam a bírónőnek, hogy fegyverrel rendelkezem, s ha elszakad a cérna, nem azért leszek itt, hogy tisztázzam a kérdést, hanem emberölésért, mert meghúztam a ravaszt."