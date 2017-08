Jógafesztivált rendeztek Siófok mellett - fotók

A Samsara fesztivált idén harmadszorra rendezik meg augusztus 8-13-ig. A pszichedelikus zenék kedvelői a világ minden tájáról érkeznek, a fesztivál majdnem telt házzal fut. A fellépők három különböző színpadon szórakoztatják a közönséget, de a fesztivál főutcájában a food truckok mellett különböző kézzel készített ruhákat, ékszereket vásárolhatunk, többek között a győri Bahia termékeit is.A fesztivál leglátványosabb része a megnyitó, amin több tucat tűzzsonglőr mutatja be tudását. A fesztiválozók részt vehetnek workshopokon is a koncertek mellett, valamint jóga oktatók, terapeuták, pszichológusok, orvosok és gyógyítók tartanak előadásokat. Idén a fő fellépők az Infected Mushroom, Be Svendsen, illetve a Entheogenic.