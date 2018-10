Jobban elférünk az EuroVelo6-on

Szűken – Két kerékpáros most nehezen fér el egymás mellett az EuroVelo6 szigetközi szakaszán, a kormányok szinte összeérnek. Egy méterrel szélesíthetik a nyomvonalat.

Az EuroVelo6 Győr-Moson-Sopron megyei szakaszán a közbeszerzés nyertesének műszaki tanulmánytervet, előzetes vizsgálati dokumentációt kell készítenie és közreműködnie kell a környezetvédelmi engedélyezésben. Az értékelésnél 50–50 súlyszámmal szerepel az ár és a minőség. A kerékpárút megyei szakaszát egyébként három részre bontották: a Rajkától Halásziig tartó 20,8, a Halászitól Győrzámolyig futó 27,7 és a Győrzámolytól Gönyűig érő 26,8 kilométerre.A 2011-es kormányhatározat szerint kiemelt állami fejlesztés az EuroVelo6 Duna menti kerékpárút építése. A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ korábban közbeszerzési eljárást indított a nyomvonalak kidolgozására és a szükséges tanulmányok elkészítésére. Ezen megvalósíthatósági tanulmány szerint a beruházás becsült költsége (Budapestig) több mint 10 milliárd forint. A tervezett nyomvonal a Győr- Moson-Sopron megyei szakaszon a meglévő kerékpárutakra alapoz. Bár korábban szóba került, hogy Szigetközben a töltésen futna, ennek hátrányai is lettek volna. Bodor Ádám, az Európai Kerékpáros Szövetség (ECF) EuroVelo-igazgatója korábban úgy fogalmazott, ebben az esetben 40 kilométert szolgáltatás (étel, ital, szállás) nélkül kellene megtennie a kerékpárosoknak, sokszor az ártéri erdő takarásában. Emiatt erről letettek.Az EuroVelo6 a tervek szerint a rajkai országhatáron a töltésnél indul, majd a falun keresztül jut el a 150-es főút melletti kerékpárútra. Bezenyén a burkolat állapotát javítani kell, de az aszfaltcsíkot szélesíteni nem. Mosonma-gyaróváron viszont igen, kettőről három méterre (s a Dohy utcát a Nefelejcs utca után burkolni is szükséges).Halászin több mint öt kilométeren háromméteresre szélesítik a kerékpárutat, s Darnózselin, Héderváron és Ásványrárón is többek közt ez a feladat vár majd a kivitelezőre. Dunaszegen a tanulmány szerint a Fő utca után 650 méteren a burkolat széle beavatkozást igényel: letöredezett, a vízelvezetése nem megoldott. Győrladaméron, Győrzámolyon és Győrújfalun is szélesítik az aszfaltcsíkot. Azokon a településeken, amelyeken kisebb csatornák felett műtárgy vezet, a hidat festeni, a korlátját javítani kell. Ha elindul a munka, Győrben is szélesítenek, Gö- nyűig azonban néhány éve megépült a bicikliút. A nagyszentjánosi bekötő felé viszont építeni kell. Megyénkben a legrosszabb állapotban a (vasúti töltés melletti szekérúton haladó) Nagyszentjános és Ács közötti szakasz van: itt sok feladata lesz a kivitelezőnek.