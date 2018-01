Jó, ha tudja: fontos változás lépett életbe az M1-es autópályán!

Aszfaltba épített érzékelőkkel szűrik ki a túlsúlyos tehergépjárműveket a Lajta mélységi mérőállomáson január 1-től - mondta el az M1-en Szerencsi Gábor, az üzemeltető Magyar Közút Nonprofit Zrt. közúti szolgáltató igazgatója.



Az állomáson a tengelysúlyon és az össztömegen kívül a járművek szélességét és hosszúságát is mérik. Hozzátette: van olyan mérőállomás is az országban, ahol nem kell kiterelni a járműveket a forgalomból, mert automata szenzorokkal és kamerákkal ki tudják szűrni a szabályokat be nem tartókat. Ennek még tart a próbaüzeme.



A tengelyterhelés és az össztömeg mérésével a közlekedőket az uniós és a magyar irányelvek betartására próbálják rászorítani. A túlsúly ugyanis évente több tízmilliárd forint kárt okoz az állami útfenntartónak, komoly közlekedésbiztonsági kockázatot jelent, a szabályosan közlekedők pedig versenyhátrányba kerülnek - tette hozzá Szerencsi Gábor.



Új mélységi, a határtól 20-30 kilométerre lévő mérőállomások a következő 4-5 évben az M30-as, M4-es, M6-os, M86-os utakon épülhetnek majd.