Jálomá lommá, jálomá lommá - Mutatjuk, mennyire tetszik Pápai Joci eurovíziós dala a külföldieknek - videó

A tatai énekes néhány órája is a külföldi közönség énekléséről posztolt Facebook-oldalán:– Amikor vége lett a dalnak, mi lementünk a színpadról, és felmentek a műsorvezetők, akik felkonferálták volna a következő előadót. Az 1500 fős közönség azonban nem hagyta őket szóhoz jutni, a dal­om refrénjét énekelték addig, amíg vissza nem mentem a színpadra, hogy elénekeljem velük újra. Senkivel nem történt ez meg kint, csak velem. Ez elmondhatatlan inspiráció, jó volt látni, hogy külföldön is ennyire szeretik a dalt - mesélte lelkesen élményét Joci korábban. Az amszterdami rendezvény az Eurovízió hivatalos előbulija volt, amire a legnagyobb rajongók már hónapokkal előre megvásárolták a jegyeket, akkor, amikor még nem is lehetett ismerni az induló dalokat.Az Origo a kijevi dalverseny második elődöntőjében hangzik majd elebből a körből.Szerintünk nem kérdés, hogy Joci és Origo bejut majd a május 13-i döntőbe. Ön mit gondol, milyen helyezést ér el a dal? Írja meg kommentben!