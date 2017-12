Itt születnek a magyarországi karácsonyfák + 8 tipp a fenyőválasztáshoz

8 hasznos ötlet a fenyőválasztáshoz

Magyarországon 3400 hektáron termesztenek karácsonyfát. A KSH szemléletes infografikája a karácsonyfa-ültetvények területi megoszlását mutatja be:Az egyik legfontosabb tudnivaló: ha megvásároltuk a fenyőt, ne a lakásban tároljuk, hanem udvaron vagy erkélyen, tehát mindenképpen hidegben, amíg csak lehet. Így nem fogja olyan gyorsan lehullajtani a fenyőtűit.. A legjobb, ha a karácsonyfa felállítása előtt a végéből levágunk valamennyit és nedvesen tartjuk. Így később szárad el. Ne tegyük a fát radiátor közelébe, ez sem tesz jót neki.Nézzük a fákat!A norvég lucfenyő az egyik legkedveltebb Európában, a britek például a viktoriánus kor óta veszik ezt karácsonyra. Az illata nagyon erős, de gyorsan lehullanak a tűi. Ezért csak úgy tart ki sokáig, ha öntözik.A nordmann fenyő valamivel drágább, mint a lucfenyő, és nem is annyira erős az illata, viszont sokáig megtartja a tűleveleket.Nagyon fontos, hogy frissen vágott karácsonyfát vásároljunk, ha ilyet szeretnénk, érdemes faiskolából választani. Ha vásárban vesszük meg a fát, ne válasszunk olyat, amelyik körül már sok a lehullott fenyőtű. Úgy is ellenőrizhetjük a fát, ha végighúzzuk a kezünket az egyik ágon. Ha nem hullik, jó.Ha később szeretnénk a fát elültetni és gyökeres fát veszünk, akkor fontos nem elfeledkezni arról, hogy a fáknak csak egy része fogja meg a földet az elültetés után.Az ünnepek után, amikor úgy döntünk, lebontjuk a fát, nem kell feltétlenül kidobni az utcára. Ha feldaraboljuk a fát, egy évig eláll a pincében: jövő karácsonykor jó illata lesz majd a házban.Kitehetjük a fát a kertbe is: ha madáreledelt akasztunk rá és széltől védett helyet keresünk neki, a madarak biztosan hálásak lesznek érte.Ha az ágakat felaprítjuk és a fenyőtűt összegyűjtjük, kiváló talajtakaró lehet belőle a téli kertben.

