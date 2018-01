Itt a tél és a latyak: vízálló bakancskörkép

Körbenéztünk a vízálló bakancsok piacán, milyen technológiák érhetők el, ha olyan lábbelit választanánk a télre, ami társunk lehet a hólapátolástól elkezdve az erdei sétákon is. A Munkavédelem+ munkavédelmi bolt szakértőinek szakmai tapasztalata alapján elkészítettük az idei bakancskörképet.Bármelyik cipő- vagy túraboltba tévedve, már a kirakatban látjuk a Gore-Tex feliratot, ami a vízállóság szinonimájaként használatos a hétköznapi beszédben. De vajon milyen technológia áll a Gore-Tex szó mögött? Milyen garanciára számíthatunk, ha ezzel a címkével ellátott lábbelit választunk?A technológiai áttekintés előtt érdemes röviden megismerkedni a Gore-Tex történelmével. Az 1950-es években egy amerikai házaspár Wilbert L. Gore és felesége felfedezte a teflonban rejlő további lehetőségeket - akkoriban az elektromos vezetékek szigetelésére használták leginkább. A kísérletezést Gore fia folytatta és 1969-ben meghatározott körülmények között előállított egy speciális, lyukacsos szerkezetű membránt. Ez a pillanat egy új gyártástechnológia születése volt, az így előállított anyag elindult világhódító útjára. Bob Gore szabadalmaztatta az anyagot GORE-TEX® néven és 1971-ben céget alapított.. Nem csak az utcai- és a túraruházat területén kezdték alkalmazni, hanem az űrkutatás, a hadiipar, a telekommunikáció és a gépgyártás is használja ma már. Ruházat területén az áttörést az anyag egyszerre vízálló és lélegző kialakítása jelentette.Hogyan lehetséges, hogy egy anyag egyszerre vízálló és légáteresztő is?A titok az anyagszerkezetben van. A GORE-TEX® membrán minden egyes négyzetcentimétere 1400 millió apró lyukat tartalmaz. A vízcsepp nagysága ezekhez a lyukakhoz képest körülbelül 20 ezerszer nagyobb, így nem képes átszivárogni. Ez azt jelenti, hogy a membrán képes tartósan ellenállni a víznek, nem kell attól félni, hogy fél órás eső után a kabát átázik.Intenzív testmozgás esetén - legyen szó a test bármely részéről (lábtól a fejbúbig) - izzadás következik be. Szervezetünk vízkibocsátása az 1 litert is eléri megerőltető testmozgás (hegyi túra, síelés, futás stb.) során. A keletkező nedvességnek gyorsan el kell párologni, hogy elkerüljük a túlmelegedést vagy a kihülést. A GORE-TEX® membrán milliónyi apró kis lyukacskája biztosítja a pára bőrfelületről való elvezetését.Mindig gondoljuk végig vásárlás előtt, hogy mihez keresünk vízálló bakancsot. Magától értetődő, hogy más és más kritériumoknak kell megfelelni felhasználási területtől függően.Ha túrázáshoz vagy a szabadban végzendő sportoláshoz keresünk bakancsot, akkor a vízállóságon és a kényelmen felül a talp kialakítása is fontos. A vízállóság szinonimájaként emlegetett Gore-Tex® anyaghoz hasonlóan, a túrázáshoz szánt csúszásmentes talpak szinonimája a Vibram® lett. Az elnevezés valójában egy mozaikszó, Vitale Bramani hegymászó nevéből ered. 1935-ben egy hegymászás során Vitale Bramani 6 barátja balesetet szenvedett és meghaltak. Vélemények szerint a tragédia fő oka a csúszós, nem megfelelő minőségű cipő volt. A tragédia hatására Bramani kifejezetten hegymászáshoz tervezett speciális gumitalpat, a fejlesztésben a Pirelli gumigyártó cég is segítséget nyújtott.Abban az esetben, amikor nem csak sportoláshoz keresünk vízálló bakancsot, hanem otthoni munkavégzéshez is, akkor érdemes munkavédelmi boltban körülnézni. Kertészkedés, autószerelés, barkácsolás során mindig jól jön az extra védelem, amit a már kiebrudalt sportcipő nem ad meg. Legyen szó orrmerevítésről egy leeső kalapács ellen vagy talpátszúródás elleni védelemről a gereblye vagy szögbe lépés okozta sérülés megelőzésére, megéri előre gondolkodni. Kifejezetten kedvező áron lehet beszerezni kiváló vízálló munkavédelmi bakancsokat , összehasonlítva a túrázásra szánt lábbelikkel.Ezen a fronton összemosódik a túrázáshoz illetve az utcára szánt modellek sora. A sportos bakancsokon kívül - amiket nagyon sokan előnyben részesítenek télvíz idején is -, elegáns verzióban is elérhetőek a Gore-Tex® anyaggal készült vízálló lábbelik. Itt különösen igaz, hogy mélyen a pénztárcánkba kell nyúlni, ha extra védelmet szeretnénk a víz ellen, különösen azért, mert jobbára ismert, nagy márkák kínálatában találunk ilyen modelleket, ahol a “márkanevet" is busásan meg kell fizetniSokak által nem ismert a Gore cég által kínált garancia. Azon túl, hogy a cipőgyártó - akinek a termékét megvásároltuk - törvényi kötelességének eleget téve vállal garanciát a lábbelire, ezen túlmenően, ha Gore-Tex® anyagból készült vízálló bakancsot vásárolunk, akkor a Gore cég is garanciát nyújt, függetlenül a cipőmárkától. Ha nem teljesen elégedett a termék víz- és szélállóságával vagy lélegzőképességével, akkor megjavítja, kicseréli vagy visszafizeti a termék vételárát az anyag gyártója. (Apró betűs rész itt is van természetesen, de új termék esetén valamint a termék szavatolt élettartama alatt ez igaz, további információ itt érhető el.)Összességében elmondható, hogy a garantáltan vízálló bakancsok garmadájából tudunk választani, hogy a téli és latyakos időszakot szárazon ússzuk meg. Felhasználási területtől függően vegyük sorra a vízálló bakanccsal szemben támasztott követelményeinket. Ha egész napos túrázáshoz keresünk vízálló lábbelit, ahol nincs lehetőség cipőcserére, akkor érdemes lehet - akár több pénzt rászánva - egy évekig garantáltan vízállóságot biztosító darabot választani. Otthoni használatra viszont meglepően kedvező áron szerezhetünk be speciális bakancsot, és ez az ár is sokszorosan megtérül majd, mikor több éven keresztül komfortosan, lábunkat védve lapátoljuk a havat a reggeli ködben.