Ipari OKJ-s képzések toplistája - emelőgépkezelő képzések az élen

Negyedével nőtt az ipari OKJ-s képzésekre jelentkezők száma 2017-ben – derül ki a felnőttképzéssel foglalkozó Perfekt Zrt. adataiból. Továbbra is a gépkezelői tanfolyamok a legkeresettebbek, de idén a targoncavezető és emelőgépkezelő mellé a gázcseretelep-kezelő képzés is felkerült a dobogóra. Így alakult át az ipari OKJ-s képzések toplistája 2017-ben.A Perfekt Zrt. idén is megvizsgálta, hogy milyen tendenciák figyelhetők meg az ipari OKJ-s képzések területén. Szilber Erzsébet, a Perfekt Ipari Képzések Központjának vezetője elmondta, hogy 2017-ben tovább nőtt az érdeklődés az ipari képzések iránt, melynek egyik oka, hogy sok vállalat belső átképzésekkel igyekszik pótolni a hiányzó munkaerőt. Az iparban is hasznos a különböző képesítések kombinációja, hiszen a többféle szaktudással rendelkező kolléga több munkakört is betölthet, így rugalmasabban tervezhető a munkaerő beosztása.

A 2017-es ipari OKJ-s képzések toplistájának legfelső fokán továbbra is a targoncvezetői tanfolyam áll. Idén közel kétszer annyian jelentkeztek rá, mint az ezüstérmes emelőgép kezelő OKJ-ra. A tavalyi toplista bronzérmese a külszíni bányász volt, amely 2016-ban jelent meg először a legnépszerűbb képzések között, de idén már csak a 8. helyet sikerült megszereznie. Helyette ezúttal új belépőként a gázcseretelep-kezelő képzés tudott fellépni a dobogó harmadik fokára. A negyedik helyre idén is az ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelő OKJ került, viszont a nyomástartóedény-gépész kiszorította az első ötből a földmunka-, rakodó-, szállítógép kezelő képzést, így utóbbinak 2017-ben csak a 9. hely jutott.A tapasztalatok szerint a munkaerő továbbképzése jelentősen segíti egy vállalat stabil eredménytermelő képességét. Egyre nehezebb ugyanis hosszú távon megtartani a jó munkaerőt, és még nehezebb a távozó munkavállalók helyére új, jól képzett szakembereket találni. Fontos ezért, hogy a munkáltatónak legyen stratégiája a munkatársak képzésére, motiválására és így megtartására. A Perfekt szakértője szerint ehhez érdemes igénybe venni a felnőttképzők szakembereinek segítségét, akik személyre szabott tanácsadással, képzési programok összeállításával is támogatják a vállalatok emberi erőforrás területét.