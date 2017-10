Ingyen átvizsgálják az autókat - mutatjuk a 14 megyei szervizt

A megyei rendőr-főkapitányság közlekedési szakemberei 2017. október 16. és december 8-a között közlekedésbiztonsági ellenőrzéseket folytatnak a megye területén. Ezek keretében minden alkalommal felhívják a sofőrök figyelmét az őszi időjárási viszonyok miatt bekövetkező balesetek elkerülésének lehetőségeire. A rendőrség "Látni és látszani 2017" elnevezésű program-sorozatában a közlekedésben résztvevőknek az alábbi lehetőséget kínálják:A kampányban a sofőröknek lehetőségük nyílik a gépjárműveik világító és fényjelző berendezéseinek, gumiabroncsainak térítésmentes átvizsgálására, az autójuk őszi-téli időjárásra történő felkészítésére, valamint a vezetők látásának vizsgálatára is.A programban megyénk területén is több szakszerviz és optikus áll a résztvevők rendelkezésére: Győrben, Mosonmagyaróváron és Sopronban eddig összesen 14 helyszínen várják a gépjárművezetőket, míg Győrben, Sopronban, Csornán és Kapuváron 5 optikussal vizsgáltathatják át az érdeklődők ingyenesen látási képességeiket. A kampányban résztvevő szervizek és az optikusok pontos elérhetőségét a, honlap tartalmazza, amely a program ideje alatt folyamatosan frissül.A vizsgálatokra mind magánszemélyek, mind cégek jelentkezhetnek gépjárműveikkel, a személy,- és a tehergépkocsikra, valamint a motorkerékpárokra is vonatkozik a kezdeményezés. Az ingyenes átvizsgáláson megjelent gépjárművezető részére a szervizek külön a kampányra készített igazoló lapot adnak át, mely igazolja, hogy a vizsgálaton részt vett és ott a járműve megfelelt a jogszabályokban előírtaknak.A látásellenőrzés során optikus szakember állapítja meg, hogy szükség van-e a járművezető szemének korrekciós segítségre, megállapítja a dioptria mértékét és tanácsot ad a megfelelő szemüveg elkészítéséhez, amelyről szintén igazolást állítanak ki.A kampány a korábbi évekhez képest plusz elemet is hordoz: a csatlakozott szervizek és optikák kiszélesített körével egészült ki, valamint az ingyenesen elérhető szervizszolgáltatások mellett a kezdeményezés a gépjármű-tulajdonosok számára kiterjesztett átvizsgálási lehetőséget is biztosít, amely a világítástechnikai berendezéseken túl az autó általános műszaki állapotára is kiterjed, mint pl. a lengéscsillapító, a kipufogó, a zárszerkezetek ellenőrzése, kenése, az akkumulátor tesztelése, vagy éppen a fék vizsgálata.