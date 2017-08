Ijesztően jött a front - Fertődön elvitte egy háztető felét - Fotók

Sopronban csúnya felhők lepték el az eget vasárnap délután, de a dörgés messziről hallatszott, sejtetve, hogy valamivel távolabb vihar alakul. Így történt.A Nyugatról érkező viharzóna Fertődnél csapott le egy sávban, s míg Sopronban szél sem fújt,A katasztrófavédelemtől megtudtuk, hogy személyi sérülés sehol sem történt, a tűzoltóknak az utakra esett ágak és nehéz fatörzsek adtak munkát, no és a házak, ahol a cserepeket szórta szét a szél.. Legtávolabb hét háznyira vitte el a darabokat a szél. Az egész utca kivonult s egy emberként mindenki a károsultak segítségére sietett, a tűzoltók is perceken belül megérkeztek. Estére lefóliázták a tetőt.A Baros-telepen fa dőlt egy házra, szerencsére sem itt, sem a Váci utcában nem kellett elhagyniuk otthonaikat a lakóknak.Fertőd környékén összesen tizennégy helyszínre hívták a tűzoltókat.Osli és Kapuvár között több villanyoszlop is kidőlt, leszakadtak a vezetékek, de estére az áramszolgáltató ideiglenesen megoldotta a problémákat, hétfőtől pedig az oszlopokat is helyreállítják.Heves viharok ékeztek a nyugati országrészbe.Olvasóink már jelezték, hogy Vitnyéden, Cirákon és Kapuváron sincs áram.Győrben is egyre erősödik a szél és az eső.Fertődről is borsónyi nagyságú jégről számoltak be olvasóink, és arról, hogy a kastélynál fát csavart ki a szél.Kisigmándon egyik pillanatról a másikra kegyetlen szél kerekedett, por és totális sötétség - írta olvasónk.