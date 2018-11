Így lehetünk biztonságban a temetők környékén - a rendőrség tanácsai

Mindenszentek és halottak napján elhunyt szeretteinkre emlékezünk, sokszor otthonunktól távol nyugvó halottaink sírjaihoz utazva. Közútjainkon ez az időszak - különösen a 2018. október 30. és november 4. között - az átlagosnál is nagyobb veszélyt rejt a közlekedők részére. A forgalom sűrűsége a többszörösére nő, a sírkertek közelében torlódások, közlekedési dugók alakulhatnak ki. A parkolási nehézségek miatt a járművezetők hamarabb elveszítik türelmüket, amik kisebb koccanásokhoz vezethetnek.



Az ünnepi időszakra tekintettel az autópályákon, autóutakon, valamint a temetők környékén egyaránt fokozott rendőri jelenlétre számíthatnak a közlekedők, amely elsősorban a közúti forgalom segítésére irányul.



Annak érdekében, hogy az ünnepi időszak balesetmentesen teljen el, az alábbiakra hívjuk fel a közlekedők figyelmét:



Akik gépkocsival kelnek útra, már az utazás előtt ellenőrizzék autójuk műszaki állapotát. Kérjük, hogy minden esetben az időjárási, látási és útviszonyoknak megfelelően közlekedjenek, a haladási sebesség megválasztásánál a forgalom jellegét, sűrűségét is vegyék figyelembe.



Lakott területen kívül és belül egyaránt vigyázzanak az úttest mellett haladó gyalogosokra, valamint fordítsanak fokozott figyelmet a kijelölt gyalogos-átkelőhelyek, buszmegállók környékén figyelmetlenül az úttestre lépőkre. Kérjük a közlekedőket, hogy a hosszú hétvége során legyenek körültekintők, tartsák be a közúti előírásokat, s a lassúbb haladás, valamint forgalmi torlódások esetén se veszítsék el türelmüket, számítsanak a hosszabb utazási időre! A gépjárműforgalom mellett, nagyobb számban és csoportokban is közlekednek a közutakon kerékpárosok és gyalogosok. Kiemelt figyelemmel és kellő oldaltávolságot tartva, ha szükséges, a sebességet csökkentve kerüljük el a közutakon esti szürkületben és az éjszakai órákban közlekedő gyalogosokat, illetve egy nyomon haladó járműveket!



Ügyeljen értékeire is!



Táskáját, csomagját ne hagyja őrizetlenül a sírok között, vagy jól látható helyen a parkolóban hagyott autójában. Gépkocsija lezárt állapotát ellenőrizze, mielőtt azt magára hagyja, ne csak a megszokott napi rutin szerint a táviránytó gombjával zárja azt le.