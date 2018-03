Húsvéti barlangtárogató, koncertek, tréfás programok - hétvégi ajánló

Győr03. 30., péntekEgyházmegyei Kincstár és Könyvtár (Gutenberg tér 2.), 17 óraMegemlékezés 1945 nagypéntekjére. Program: Filmvetítés Boldog Apor Vilmosról. Dr. Ligeti Imréné szemtanú visszaemlékezése. Dr. Szabó Ferenc jezsuita atya előadása: Apor Vilmos, a szociális apostol, Prohászka tanítványa. Hálaadó ima a tragédia színhelyén.04. 02., hétfőXantus János ÁllatkertA hagyományokhoz híven az idei húsvéthétfőn is színes programokkal szórakoztatjuk az érdeklődőket.Állatsimogató és színes programok várják a látogatóinkat, ahol a gyerekek különböző ügyességi játékokban tehetik próbára magukat. Az állatkertben kalandozva több állomás várja a játékos kedvűeketHúsvéthétfőn egész napos tréfás programokkal és mókás kalandokkal mindenkit szeretettel vár a győri az állatkert. A rendezvény az állatkert aktuális jegyáraival látogatható.03. 31., szombatRómer-ház, 20.30 óraFizikai tanmese, színházi elbeszélés. Felnőtt: 1500 Ft, diák/nyugdíjas: 1000 Ft.Az Import Impró bemutatja: Epizód Extra04. 01., vasárnapRómer-ház, 18 óraJegyárak: diák/nyugdíjas: 1000 Ft, felnőtt: 1500 Ft, támogatói: 2000 Ft.03. 31., szombat10 és 11 óra: Aprók Színháza: Cini-cini muzsika. Vaskakas – Aprók Terme.04. 01., vasárnap11 óra: Húsvéti matiné: Frakk, a macskák réme. Vaskakas – kamaraterem.04. 02., hétfőMűvelődési ház (Fő utca 80.),16 óraA Téti Ifjúsági Fúvószenekar hagyományos húsvéti koncertje.MosonmagyaróvárMosonmagyaróvár03.31., Klub FaházJánossomorja04. 01., vasárnapSós Antal Közösségi Ház, 15–18 óraProgram: Tojásfestés különböző technikákkal. Játszósarok, kézműves-foglalkozás, állatsimogató. 16 óra: Táncház a Kislaptáros zenekarral. 16.30 óra: Zöldágjárás – néptáncos hagyományőrző bemutató. 17 óra: Zöldszakállú király – a Ziránó Bábszínház előadása. 19 órától: Locsolóbál. A belépés díjtalan.04. 10-ig, keddigGlázer-Kozma GalériaKékkel festett húsvétváró kiállítás.Sopron és környéke03. 30., péntekBúgócsiga Akusztik Garden, 21.30 óraA legendás formáció újra a Búgócsigában. Belépő: 2000/2500 Ft.03. 31., szombatBúgócsiga Akusztik Garden, 21.30 óraDorko Party Juhász Lacival. Belépő: 500 Ft.04. 01., vasárnapEsterházy-kastély14 óra: Családi délután, húsvéti tojáskereséssel a kamarakertben. 14.30 óra: Játszóház a gyermekfoglalkoztatókban. A játszóházi foglalkozások térítésmentesek 14–17 óra között. A programon részt vevők tojást festhetnek, virágkosarat, ajtódíszt vagy akár csibét és képeslapot is készíthetnek, illetve arcfestés, nyusziálarc-készítés várja a gyerekeket. A foglalkozások alatt medvehagymás falatkákat és teát kóstolhatnak a résztvevők. Húsvét hétvégéjén és húsvéthétfőn tematikus tárlatvezetések lesznek a kastélyban.03. 28–04. 01., szerda–vasárnapSopron Tesco mellettPremier 03. 28., szerda, 18 óra03. 29., csütörtök, 18 óra03. 30., péntek, 18 óra03. 31., szombat, 15 óra és 18 óra04. 01., vasárnap, 11 óra és 15 óraDíjnyertesek a porondon! Tradicionális előadás, lélegzetelállító produkciók a földön és a kupolában!A közönség láthat afrikai fehér oroszlánt és többek között 8 méter magasban drótkötél-egyensúlyozó produkciót.További információ az előadásokról: www.hungarianagycirkusz.hu03. 31–04. 01., szombat–vasárnapFertőrákosi Kőfejtő és Barlangszínház, 10–16 óraKirakodóvásár, helyben sült finomságok és családi programok várják a látogatókat húsvét hétvégéjén a Fertőrákosi Kőfejtő és Barlangszínház területén! Mindkét nap szélkakas játékmasinái, arcfestés, kirakodóvásár, helyben sült finomságok várják a látogatókat.03. 31., szombat10–11 óra: A Verklis duó és Nokedli bohóc műsora. 11 és 15 óra: Cirkusz folklórikusz (a Kuttyomfitty Bábszínház előadása).04. 01., vasárnap9 óra: Tojáskereső akadályverseny a Verklis duóval és Nokedli bohóccal. A résztvevők között az ExperiDance Production Cinderella c. előadására sorsolnak ki jegyeket. 11 és 15 óra: Eszement meseband – Malek Andrea és zenekarának koncertje.A programok a Fertőrákosi Kőfejtő és Témapark belépőjegyével látogathatók: felnőtt: 1800 Ft, gyermek, diák (25 év alatt), nyugdíjas (igazolvánnyal): 1200 Ft, családi jegy (2 felnőtt, 2 fő 18 év alatti gyermek): 4000 Ft.04. 02., hétfőFő tér, 17 óraAz Atilla Fiai Társulat műsorában részletek hallhatók többek között az István, a király, a Honfoglalás, az Egri csillagok, az Atilla – Isten kardja, az Árpád népe, a Sacra Corona, a Cantus Hungaricus művek fő dalaiból. A belépés díjtalan!