Hogyan vezessünk jégen? 12 tipp a rendőrségtől

- A gyorsforgalmú utak és főutak nagyrészt sónedvesek, néhol szárazak, csak Baranya megye déli részén havasak még helyenként. Az alsóbbrendű úthálózaton jellemzően még téliesek az útviszonyok, főleg a Dunántúl nyugati és délnyugati részén, valamint az északkeleti országrészben váltják egymást havas, jégbordás és latyakos szakaszok.A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság hasznos tanácsai jeges,csúszós úton való közlekedéshez.Nagyon fontos, hogy megfelelő műszaki állapotú autóval induljunk útnak. Ilyenkor a megfelelő mintázatú és állapotú téli gumiabroncs használata nélkülözhetetlen, de a hidegre tekintettel a gépjármű fagyálló folyadékkal és ablakmosó folyadékkal való feltöltöttsége is hasonlóan fontos. A járműből való megfelelő kilátás nagy szerepet játszik a biztonságos közlekedéshez fontos információk megszerzésében, ezért a szélvédőket feltétlenül tisztítsuk meg kívülről. A jég és a hó eltávolítása mellett mindig tartsuk tisztán a szélvédőket, és nefeledkezzünk meg a belső páraképződés megakadályozásáról, a rendszeres páramentesítésről (ennek egyik nagyszerű eszköze lehet, ha bekapcsoljuk és a szélvédőre irányítjuk a légkondicionálót). A látás mellett a láthatóságnak is prioritást kell élveznie. Ehhez tartsuk tisztán a fényszórókat, az irányjelzőket, a fék- és ködlámpákat, meg az egyéb világító eszközöket, és ilyenkor még nappali viszonyok mellett,lakott területen belül is célszerű lehet a tompított fényszóró használata.Elindulás előtt lehetőleg tervezzük meg az útvonalat, különösen, ha hosszabb útra indulunk (ha gyermek, idős, vagy beteg személy is utazik a járműben, az út előre tervezése nem lehet kérdés). Eleve számítsunk hosszabb menetidővel. Részesítsük előnyben az autópályákat, autóutakat és a nagy forgalmat lebonyolító főútvonalakat, hiszen ezen utak felületét jobban, illetve hamarabb takarítják, továbbá az elhaladó járművek nagy száma kevésbé teszi lehetővé a csúszós felületek kialakulását.Ezzel párhuzamosan lehetőleg mellőzzük a kis forgalmú, kisebb sávszélességű, rosszabb burkolatú és széljárta utakat, hiszen amellett, hogy ezeket az utakat ritkábban, vagy csak később takarítják, a hó, vagy jég súlya alatt megtört és úttestre esett faágak, gallyak is megnehezíthetik a közlekedést. Lehetőleg ne vezessünk sötétedés után, éjszaka, valamint korlátozott látási viszonyok esetén, hiszen ilyenkor a látás által szerezhető információk mennyisége jelentősen csökken és későn vehetjük észre az eljegesedett útfelületet.Jeges, csúszós burkolatú úton, vagy ha ilyen felületű útszakaszra is számítani lehet, mindig két kézzel fogja a kormányt, a stabil kormányzás és az esetleges megcsúszás mielőbbi korrigálhatósága érdekében. Figyelmét összpontosítsa folyamatosan az útra, ne engedje el figyelmét elvonni semmilyen tényezővel (mobiltelefonnal,rádiócsatorna kereséssel, valamilyen kezelőszerv használatával, étkezéssel, dohányzással, GPS beállítással stb.). Ne feledje, már egy-két másodperces figyelemelvonás is kizárhatja a baleset elkerülhetőségének lehetőségét.Tartson jelentősen nagyobb követési távolságot – a sebesség függvényében a normál követési távolság akár 3-5-szörösét - hiszen a jeges úton a tapadási tényező csökkenése miatt a féktávolság rendkívüli mértékben megnő. Mellőzze az előzést, ha jeges az út, és lehetőség szerint vegye fel a forgalom kialakult és biztonságosdinamizmusát. Amennyiben az előzés, kikerülés végrehajtására mégis szükség van, akkor lassan, fokozatosan váltson forgalmi sávot, számítson a jégbordákra, az eltérő tapadási tényezőjű felületek változására, kerülje el a hirtelen gázadást és kormánymozdulatokat, valamint tartson nagyobb oldaltávolságot az előzendő (kikerülendő) jármű mellett.Nagyon fontos a „sportos" vezetési stílus teljes mellőzése. Gyorsításkor mindig óvatos, lassú gázadást, lassításkor pedig finom, folyamatos üzemi lassító fékezést alkalmazzunk. A vészfékezést (valamint figyelmes vezetés által annak szükségességét) kerüljük el, még az ABS-sel szerelt gépkocsiknál is! Ugyancsak kerüljük el a hirtelen végrehajtott manővereket, az intenzív kormánymozdulatokat, helyette finoman, fokozatos kormányzással irányítsuk a járművet.Ne feledjük: minél kisebb a gumiabroncs és az útburkolat közötti tapadás, annál óvatosabban kell közlekednünk, gázt adnunk, fékeznünk, vagy kormánymozdulatokat végeznünk! Természetes dolog, hogy a fokozott koncentrálás miatt a járművezető nagyobb igénybevételnek van kitéve, hamarabb elfárad, ezért hosszabb útnál több pihenőt tervezzünk be.Jeges, csúszós úttesten is törekedjünk a lehető legnagyobb tapadás biztosítására. Ezért lehetőleg a járművek által kialakított keréknyomban haladjunk, mely többnyire stabilabb előrejutást tesz lehetővé, hiszenitt a burkolat általában kevésbé csúszós. Törekedjünk arra, hogy a jármű valamennyi kereke tapadó felületenfussanak. Ha ez nem lehetséges, akkor igyekezzünk legalább az egyik oldali kerekekkel száraz felületen haladni, mert a tapadás így is nagyobb, mintha tükörjégen haladnánk. Ha pedig utóbbira sincs lehetőség,akkor a biztonságunk érdekében különös óvatosságra van szükség.Nem árt tudni, hogy a látszólag száraz keréknyomban is lehetnek jegesedések. Ide vezet például, ha a nappal megolvadt hó, vagy jég a keréknyomba beszivárog és éjjel megfagy. Ne feledjük, hogy a jegesútburkolatok között is nagy különbség van! Közlekedésünk szempontjából az egyik legrosszabb, ha nappal megolvad az úttestre fagyott jég teteje, és a jégréteg felszínén vékony vízréteg keletkezik.Ekkor az útfelület rendkívül csúszós! Ugyancsak nagyon csúszik a többször megolvadt és többször visszafagyott jég. Az útfelszínből kiemelkedő jégbordák kialakulása is nagy kockázatokat rejt, különösen,ha a bordák pereme magas. A jégbordák valósággal „megdobhatják" az arra ráhajtó járművet, mely következtében a jármű megcsúszhat, megpördülhet, irányíthatatlanná válhat.A jégbordák a keréknyomban való haladás esetén is nagyon veszélyesek lehetnek, ezért ilyenkor haladásunk során folyamatosan előre kell figyelni. Jeges, csúszós úton való közlekedéskor a tempomat használatatilos! Megcsúszás, stabilitásvesztés esetén ugyanis az aktivált tempomattal haladó gépjármű változatlan sebességgel halad tovább (ráadásul a vezetők többsége ezt váratlan gyorsításnak érzi, éstöbbnyire meg is ijed, ami helytelen beavatkozásokhoz vezethet) és ez már eddig is sok súlyos, gyakran pályaelhagyásos baleset hátterében állt.Ha jeges az út, kanyarodáskor, valamint körforgalomban való haladáskor is nagy a csúszásveszély, amikor a gépkocsi hátulja kitörhet. Ezenkívül a vasúti átjárók is különösen csúszósak. Amennyiben haladásunk során aztészleljük, hogy az autó a jeges, csúszós felületen kormányzás nélkül valamilyen irányban oldalra tart, jobbra vagy balra sodródik, a jármű stabilitása gázelvétellel, apró, nagyon finom ellenkormányzással, esetleg lassító fékezéssel szerezhető vissza.Különös óvatossággal közlekedjünk a kijelölt gyalogos-átkelőhelyek megközelítésekor. A hosszabb féktávolság miatt jóval korábban kezdjük meg a lassítást, ha a zebra környezetében olyan gyalogost látunk, akinek az úttesten való áthaladására számítani lehet. Óvatosan, lassítást követően hajtsunk be nem látható útkanyarulatokba, hiszen nem tudhatjuk, milyen akadály van előttünk a kanyarban, vagy közvetlenülazon túl (műszakilag meghibásodott, vagy elakadt jármű, ledőlt faág, egyéb akadály).Nyílt részeken, erdősávok megszűnése után, sűrűn beépített területrészeket elhagyva stb. oldalszélre lehet számítani, és az erős oldal irányú szél a jeges úton irányíthatatlanná teheti a járművet. A tapasztalatok azt is mutatják, hogy fagyos, hideg időben több gépjármű hibásodik meg, ezért több ilyen üzemképtelen autóval találkozhatunk az utak mentén. Az álló jármű óvatos megközelítése és a mellette való biztonságos elhaladás (lassan, az átlagosnál nagyobb oldaltávolságot tartva) nagyon fontos, s a kikerülés során nem szabad figyelmen kívül hagyni a jégbordák általi megcsúszás veszélyét sem. Fontos, hogy az elakadt jármű kikerülését, a másik sávba való áttérést időben kezdjük meg!Végezetül: elindulást követően, a tapadási viszonyok ellenőrzése érdekében érdemes lehet egy-egy fékpróbát végezni, természetesen csak akkor és olyan helyen, ha ez a saját és más közlekedők biztonságátnem veszélyezteti (pl. lassú sebességgel haladva, ha nincs más közlekedő a környezetünkben, és az esetleges kisebb mértékű megcsúszás nem jár balesetveszéllyel).