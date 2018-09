Hidegrekord dőlt meg a megyében - Koroncón -2,2 fokot mértek

Kép: met.hu

Az országban Zabaron volt a leghidegebb, -4,1 fokot mértek.Zabarban -4,1 fokig csökkent a hőmérséklet, de másutt is előfordult fagy 2 méteres magasságban is. A több mint 110 éves napi rekord (-4,2 fok 1906, Dobogókő) megdöntése két tizeden múlt.Országos átlagban +1,5 fok körül alakult a minimum, amely több mint 8 fokkal alacsonyabb az ilyenkor szokásosnál (10 fok).A ma reggeli értékek november közepének felelnek meg. A következő két éjszaka még hidegnek ígérkezik csütörtök reggel is megközelíthetjük a rekordot (-4,0 fok). A nappalok azonban egyre kellemesebbek lesznek, ugyanis átmenetileg jelentősen erősödik a nappal felmelegedés. Csütörtökön már 20 fok körül, pénteken 20 fok felett alakulhat a legmagasabb hőmérséklet, majd szombaton hidegfront érkezik.A megyében hidegrekord dőlt a mai napra.Koroncón -2.2 fok volt, ez hidegebb, mint az 1906-ban mért rekord, ami -1,7 fok volt Sopronban.Ma hajnali minimumok:Győr 0,5 fokMosonmagyaróvár: 0,4 fokSopron: 3,0 fokPápa: -0,7 fokPér. -0,7 fokVérteskethely: 0,1 fokSopronhorpács: 1,4 fokA talaj mentén mindenütt fagyott.Szeptembernek ebben az időszakában 1970-ben és 1906-ban volt hasonlóan hideg és korai fagy.Illetve korai hó borítja a Schneeberget is, melynek havas csúcsa tisztán látszik most Sopronból.