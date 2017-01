Hideg a buszokon? Kiadják, hogy mennyi ideig fűthetnek a buszsofőrök

Ha egy sofőr öt órát vezet, lehet, hogy másfél óránál többet nem fűtheti a kályhát. Ezt az utas is megérzi. Fotó: Mészáros Mátyás

A buszvezetők kevesebb bért kapnak, ha sokat fűtenek, bár az írásunkra érkezett SMS- ekből is kitűnik, hogy a „sok"- tól igen messze vagyunk. Úgy tudjuk, hogy egy vállalati táblázat szerint térségünk helyközi járatain a vezetési idő felében lehet a mai napon fűteni, a helyi buszokon pedig az idő 40 százalékában. De csak a nagy hidegre való tekintettel.Sokszor nyílik ki egy helyi járatú busz ajtaja. Minél több az utas, annál tovább tódul be a hideg, s az olajkályha nem győzi melegen tartani a vízcsöveket. Ez mind igaz, de az is, hogy igen csínján kell bánni a sofőröknek a gázolajjal, ha nem akarnak túlfogyasztóvá válni, ami egy bizonyos összegű pénzmegvonást jelent számukra.

Pollreisz Balázs, önkormányzati képviselő közleménye

A Kisalföld napilap mai számából értesültem arról az ÉNYKK-s gyakorlatról, hogy kiadják, mennyit fűthet a sofőr. Ezúton felszólítom az ÉNYKK vezetését, hogy azonnali hatállyal függessze fel ezt a gyakorlatot! Felháborító, hogy munkavállalóit közvetve arra kényszeríti, hogy fűtetlen buszok járjanak a városban! Elvárom, és a győriek elvárják, hogy a befizetett adó forintjaikból, a jelentős önkormányzati támogatásból, a megvásárolt jegyükért, bérletükért fűtött buszokon utazhassanak.

A Volán-társaságokból alakult ÉNYKK ugyanis viszonylag magas üzemanyag-megtakarítási bért fizet a buszvezetőknek a közismerten alacsony alapbérhez képest, legfeljebb 300 literig a megspórolt gázolajat a sofőrök elszámolhatják. Így ellentmondásos a helyzet: a sofőr részben a kevés fűtésben érdekelt, részben az ellenkezőjében, mert rá haragszik a didergő utas, ráadásul maga is ugyanúgy fázik a többórás vezetés során.A Kisalföld megszerezte a százalékos előírásokat, amelyek a maximális elszámolható fűtési időt szabályozzák az adott vezetési időhöz viszonyítva, mégpedig úgy, hogy alapul veszik a meteorológiai előrejelzést. E szerint például január első két napján – amikor az átlaghőmérséklet 0 és mínusz 5 fok között mozgott – a helyközi járatokon a vezetési idő 33 százalékában fűthették az olajkályhát elszámolható módon, ám a helyi járatokon ez az arány már csak 23 százalék volt. Így zajlott ez január 4-én, 5-én, 8-án, majd a múlt csütörtöktől most szerdáig, s erre számíthatunk holnap és vasárnap. Ennél is alacsonyabb fűtési arányhoz voltak kötve a sofőrök január 3-án, mivel a jelzett átlagos napi hőmérséklet „csak" mínusz 0,3 fok volt. Így helyközi járatokon túlfogyasztóvá válhatott, aki a 23 százalékos arányt meghaladta, míg a helyi buszokon csak 13 százalékban fűthetett, aki igényt tartott a literenkénti 160 forintos megtakarítási bérre szerény jövedelme mellett.A végére hagytuk a mai napot, a tegnapit, valamint azt az 5 korábbit, amikor a napi átlaghőmérséklet mínusz 5 fok alá esett. Akkor a vezetési idő „nem kevesebb" mint 50 százalékában fűthettek a sofőrök a helyközi járatokon, míg a helyi buszokon 40 százalékot írtak elő.Több forrásból is úgy tudjuk, hogy a gázolaj-megtakarításra vonatkozó fűtési idő nem az új vállalatvezetés sajátja, már a Kisalföld Volán is figyelte a meteorológiát, de magasabb arányt írt elő. A mínusz 5 fok alatti átlaghidegben például nem is volt határ. Utána, 0 és mínusz 5 fok között nem 33, hanem 80 százalékos arányt tartottak a vezetők, akik akkor kevésbé is függtek a gázolaj-megtakarítási bértől.A számok és indokok között könnyen el lehet veszni, de azért az laikusként is látható, hogy például a helyi buszoknál nemcsak az ajtónyitással küzdenek a ki-be kapcsolt olajkályhák. A várakozási idő is több, hiszen például a reggeli csúcsról visszatérő busz lehet, hogy 8-tól délutánig áll és utána ismét idő kell neki, mire a kályha felfűti a csöveket. A keményebb mínuszokban pedig a keringetett víz szinte azonnal kihűl, s a gázolaj nagy kincs.Megkerestük újabb kérdéseinkkel az ÉNYKK-t, de egyelőre semmilyen visszajelzést nem kaptunk. Olvasói panaszt – mint az SMS-ek között láthatják – annál többet.