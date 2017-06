Hétvégi tekerés? Mutatunk egy klassz bringatúrát a Balatonnál! - fotók

Költségek 1 főre, távok



Vonatjegy: 3000 Ft

Kompjegy: 1000 Ft

Étel-ital: 2000-2500 Ft



Teljes táv: 110 km

Ha vonattal váltjuk ki a Füred-Almádi távot: 95 km

Kiknek ajánljuk a túrát? Akik közepes állóképességgel bírnak. 3-4 fős társaságnak kifejezetten ajánlott, hisz a csapatból mindig tud valaki tempót diktálni.

A kisalfold.hu munkatársának egyik kedvenc balatoni bringatúrájának főbb állomásai a következők: Veszprém-Balatonalmádi-Balatonakarattya-Siófok-Szántód-Tihany-Balatonfüred-Balatonalmádi-Veszprém. Baráti társaságban az utat "kis" Balaton-körnek hívjuk, ami nem keverendő össze Matula bácsi földjét,körbejáró bringatúrával.Győrből a királynék városába, Veszprémbe vonattal célszerű utazni. Ahogy a hét közepén a kalauztól hallottuk: a nyár végéig minden reggel kerékpárszállító kocsival indítják útnak a szerelvényt. Kivéve "ha elfelejtik csatolni a szerelvényt"… A kisalföldi megyeszékhelyről 7 óra 25 perckor indul a vonat, oda-vissza 3000 Ft-ból megvan a jegy a kerékpár viteldíjával együtt. Az utazás a Bakony vadregényes tájain át élményszámba megy.Ideális esetben fél 10 előtt érkezik a vonat Veszprémbe, a hangulatos városon át célozzuk meg a Balatonalmádiba vezető utat. Szentkirályszabadja után két lehetőség van. Vagy átküzdjük magunkat a Balatonalmádit övező dombon (ez csak hegyi kerékpárral ajánlott), vagy maradunk a kijelölt bringaúton. Akárhogyan is döntünk, Almádi üdülőövezetén úgy siklunk le pár perc alatt, mintha szánkóznánk egy hosszú lejtőn télen.Balatonfűzfő felé vesszük az irányt és igyekszünk túránk első részén minél előbb túljutni. Almádi iparterületén – érthetően - nem forgatnak sok természetfilmet, a táj kevés szépséget tartogat. A fény akkor kezd látszani az alagút végén, amikor megpillantjuk a Balaton keleti végét. Balatonfűzfő tobruki részénél járunk, itt strand is van, de egyelőre ne lustálkodjunk. Nincs még sok km a lábunkban, tekerjünk tovább!Pár meredek emelkedő után az első pihenőnket a balatonakarattyai kilátónál ejtjük meg. A magaspartról tiszta időben gyönyörű kilátás nyílik az egész keleti medencére. Különösen a délelőtti órákban, amikor hátulról süt a nap. Balatonvilágoson a magaspartról legalább ennyire lenyűgöző a panoráma. A tekerés itt óriási szabadságérzettel párosul.A bringakörút egyik fontos része a világosi vasútállomás és a tó parti út közötti lejtő. A lefelé gurulóknak észnél kell lenni, hogy a nagy lejtő alján lévő elágazóban idejébe meg tudjanak állni. Nincs mese, itt nagyon figyelni kell! Ha lenn vagyunk a Balaton partján, lassan, de biztosan elkezdhetjük hosszú menetelésünket Siófok felé. Innentől kezdve Szántódig végig sík terep vár a bringázókra.Siófokon a szabadstrandokon érdemes csobbanni egyet. Az északi parton az örvényesi és a tihanyi szabadstrandot leszámítva úgy sincs lehetőség arra, hogy ingyen fürödjünk a Balatonban. Siófok szívében a sétányon tolni kell a bringát. Ahogy telnek a nyári napok, úgy hömpölyög egyre nagyobb tömeg a korzón. Lassan ebédidő. Siófokon 800 Ft-ért kebabot adnak.Aki bírja még étel nélkül, keresse a Balaton egyik leghíresebb lángossütőjét Széplakon (Hungária u. 27/b.) vagy Karcsi bácsi halsütőjét Zamárdin (Mókus u. 1/a.). Energiával telve búcsúzunk a déli parttól, Zamárdin még érdemes pillantást vetni a Tihanyi Apátságra. Itt is kiváló ingyenes lehetőség van a fürdésre. Még 3-4 km a szántódi rév. A kompok sűrűn járnak, felnőtt bringást kereken 1000 Ft-ért szállítanak a túlpartra.Ha foglalnak szállást éjszakára az északi parton, számos jobbnál jobb lehetőség (Tihanyi apátság, Balatonfüred belvárosa, csopaki pincészetek, stb.) várja a túrázókat. Ha nem, akkor ideje belehúzni a tekerésbe, Veszprémből 19.12-kor indul az esti vonat Győrbe. Jelen sorok írója ezúttal inkább a déli parton vette lazábbra a figurát (strandolás, fröccsözés, ebéd), az északin maradt a versenyfutás a percekkel. Meg előtte pár frissítő korty a Kossuth-forrásból.Minden bringatúrán célszerű B-tervvel készülni. Ha megcsúsznak az idővel, érdemes vonatozni Balatonfüred és Almádi között. A vonat bő 20 perc alatt teszi meg a távot pár száz forintért, viszonylag sűrűn járnak a szerelvények az északi parton. Az Almádit övező dombok visszafelé adják a túra legcombosabb részét, két nagy kaptató után érkezünk Szentkirályszabadjára. Kifejezetten lejtőre számítani csak a királynék városában lehet.