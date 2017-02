Hét új tűzoltó kezdi meg a munkát megyénkben - fotókon az új lánglovagok!

Február 14-én a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ nyolcvannyolc hallgatója fejezte be tanulmányait a Tűzoltó II. szakképesítésen. A kibocsátó ünnepségen a hivatásos szervezet országos és megyei vezetői előtt tettek tiszthelyettesi fogadalmat a hallgatók.A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományában a frissen végzett hallgatók közül a mai naptól hét fiatal tűzoltó kezdi meg szolgálatát.Hárman, - Udvardi Tamás tűzoltó őrmester, Szabó Tibor tűzoltó őrmester és Burján Péter tűzoltó őrmester a mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltó-parancsnokságon, négyen, - Kiss Dániel Bence, Koczon Ákos, Kiss Benjámin, és Szabó Bernát tűzoltó őrmesterek - pedig a soproni hivatásos tűzoltó-parancsnokság állományába kerülnek beosztott tűzoltói beosztásba.Sallai Péter tűzoltó dandártábornok, igazgató a két tűzoltó-parancsnokság parancsnoka, - Horváth Ákos és Szabó András tűzoltó őrnagyok - jelenlétében fogadta a fiatal tűzoltókat igazgatóságunkon, gratulált nekik a képzés sikeres elvégzéséhez és átadta a kinevezési parancsukat.Az igazgató elmondta, hogy megbecsült, de nem könnyű hivatást választottak. Az elmúlt közel hat hónap alatt sok új ismeretet szereztek és megismerkedtek az ország különböző részein munkába álló tűzoltókkal. Ezeket a kapcsolatokat és ismereteket tartsák meg, de az igazi gyakorlati munka, a tűzoltóvá válás, a beilleszkedés most kezdődik új munkahelyükön.A parancsnokokat arra kérte, hogy segítsék az új kollégák betanulását, beilleszkedését és képességeiket szem előtt tartva, minél többet hozzanak ki a frissen végzett "csiszolatlan gyémántokból". A tábornok beszédében kitért arra is, hogy az új illetményrendszer bevezetésével már nem csak a társadalom elismert munkát végző tagjai lesznek, hanem munkájuk magasabb anyagi elismeréssel is jár, majd eredményes munkát és szép pályafutást kívánt mindannyiuknak a jövőben.