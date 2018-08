Helikopterről vadásznak a parlagfűre Győr-Moson-Sopronban is

"Láttunk már olyant, hogy amikor a gazda meglátta a földje felett elszálló helikoptert, vadul kaszálásba kezdett" – íme, egy példa arra, miként lehet hasznos a parlagfű légi felderítésében a helikopter: olykor a megjelenése is a föld rendbetételére ösztönöz.



A megyei kormányhivatalok júliustól a vegetáció végéig ellenőrzik a külterületek parlagfűmentességét. Az időjárás idén kedvez a növény fejlődésének, már jó ideje tart a virágzás. A hagyományos helyszínelésen (értsd: gyalogos járőrözés) kívül hetedik éve alkalmaznak a megyében légi felderítést, ehhez a belügyminisztérium és az agrárminisztérium megállapodása alapján a Készenléti Rendőrség helikoptereit bérelve. Erről a péri reptéren tartottak pénteken sajtótájékoztatót.



A parlagfűmentesítést előíró hazai jogszabály a legszigorúbb a kontinensen. Kell is. "Magyarország, illetve tágabb értelemben Közép-Európa a kontinens parlagfűvel legfertőzöttebb régiója" – hangzott el Gyuricza Csabától, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ főigazgatójától. A helyzet kialakulásához hozzájárult, hogy a rendszerváltozás környékén a válságba kerülő mezőgazdaságban elmaradt a parlagfű irtása, a magok pedig akár 30-40 évig is csíraképesek. A birtokok ugyancsak felaprózódtak, márpedig elsősorban a táblák szélén szaporodik a növény. Magyarországon az 5,3 millió hektár mezőgazdasági területből évente 3,4 millió hektárt vizsgálnak át, ebből nyolc megyében 1,6 millió hektárt helikopterről.



Győr-Moson-Sopron a kevésbé fertőzött részek közé tartozik, merthogy Ausztria felől a széllel kevés pollen érkezik, és a kilencvenes évek hanyatlása is kevésbé érintette a helyi gazdaságokat. A szakemberek tapasztalata szerint míg tavaly Győr és Pannonhalma volt környéke volt a leginkább fertőzött, addig idén Fertőd, Fertőszentmiklós, Sarród tája.



"Az elmúlt húsz évben elborította az országot a parlagfű, de legalább a terjedését sikerült megállítani" – jelentette ki a sajtótájékoztatón Széles Sándor, Győr-Moson-Sopron megyei kormánymegbízott. Tavaly 50 gazdálkodót szólított fel a kormányhivatal parlagfű elleni védekezésre; nagyon ritka, hogy kényszerkaszálást kell elrendelni, a gazdák az első felhívásra cselekednek. Olykor az állam által gondozott területen is felbukkan a növény, ekkor gyakran az a gond, egyszerűen nem ismerik fel. Mostanra helikopteres felderítéssel az egész megyét átfésülték, kiemelten figyelve azokra a helyekre, ahol az elmúlt évben problémákat tapasztaltak. Megtudtuk, hogy a kukorica és napraforgó kultúrák a leginkább érintetteket. Az eseményen a sajtó képviselő helikopterről tekinthették meg a környékbeli földeket. Bizony, a rövid út alatt is láttunk parlagfűvel fertőzött részeket.



Parlagfű elleni védekezés elmulasztása miatt a büntetés 15 ezer forinttól ötmillióig terjedhet, tavaly az országban 150 millió forint bírságot szabtak ki. Hazánkban 2-2.5 millió ember allergiás a parlagfűre, ezért is jó hír, hogy "jövőre a mostani források többszörösét szeretnénk a mentesítésre fordítani" – adott reményt Gyuricza Csaba.