Havazás Soprontól Győrig - Sok a baleset, árokba csúszott egy kamion a 84-esen - videó

Fotók: Olvasó

A gyorsforgalmú utak sónedvesek, csak a dunántúli szakaszokon a leálló sávokon van néhol hó, latyak.A főutak Mosonmagyaróvár, Sárvár és Körmend környékén latyakosak. Másutt vizesek, nedvesek, az Alföld déli felén pedig szárazak, vagy felszáradóban vannak.A mellékutak Zala, Vas, Győr-Moson-Sopron, Veszprém, Komárom-Esztergom megyében sokfelé havasak, latyakosak, a Bakonyban hókásásak, de mindenütt járhatók.Kavalecz Imre, a MÁV sajtóügyeletese arról tájékoztatta az MTI-t, hogy Zalaegerszeg, Celldömölk, Szombathely és Sárvár térségében már szinte a menetrend szerint közlekednek az oda befutó és onnan induló vonatok.Hegedüs-Kuti Piroska, az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. kommunikációs csoportvezetője közölte: Szombathely, Vasvár és Sárvár térségében is csökkent a menetidő, de továbbra is téliesek az útviszonyok, a Vasvár-Püspökmolnári járat az árokba csúszott, ezért az utasokat mentesítő járattal vitték tovább.A műszaki mentés idejére a fél útpályát lezárták.˝Szerda reggel 9-kor indultam Győrből Sopronba, és elég hamar elfogott a méreg, mikor már az M85-ös autóút -ami ugye fizetős is -, nem túlzás azt mondani, hogy járhatatlan volt. A belső sávban egy-egy kamion előzése egyenlő volt az életveszéllyel. Ezek után nem ért meglepetésként, hogy a 85-ös főút is tiszta hó... Takarításnak ugye nyoma sincs. Aztán Kapuvárra beérve fogadott a teljes ámulat. Az autók két település között kb. 60 km/órás sebességgel próbálnak közlekedni, 1-2 autó sajnos bele-belecsúszik az árokba és a rendőrség békésen traffipaxol Kapuváron a főúton... Tovább haladva nem is kellett sok hogy egy komolyabb balesetbe belefussak, Fertőszentmiklósnál már egy kamion miatt nem lehetett haladni mert keresztbe fordult az úton˝ - osztotta meg tapasztalatait Lukács Bence.

A Dunántúl északi felén továbbá Pest megye északi és nyugati részén és Jász-Nagykun-Szolnok megyében váltakozó intenzitású és halmazállapotú csapadék: eső, havas eső, hó esik.Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom és Pest megyében inkább havazik, Vas és Veszprém megyében havas eső, eső esik.A gyorsforgalmú utak sónedvesek, csak a dunántúli szakaszokon a leálló sávokon van néhol hó, latyak.A főutak a Dunántúl nyugati részén és északi felén sokfelé latyakosak, néhol havasak egyébként vizesek.A mellékutak Zala, Vas, Győr-Moson-Sopron, Veszprém, Komárom-Esztergom, Fejér és Pest megyében sokfelé havasak, latyakosak, a magasabban fekvő területeken hókásásak, de mindenütt járhatók.A látási viszonyok kielégítőek, ahol intenzíven havazik, ott lecsökken a látótávolság.Hegyeshalom felé a 133-as km-nél egy személyautó kamionnal ütközött össze. A sérült járművek a belső sávot foglalják el.- Olvasónk jelezte, hogy a győri Lajta úton, a Tescónál nem működik a jelzőlámpa, nem vált át zöldre, a kocsisor torlódik.A 82-es főúton 31-es km-nél, Csesznek közelében két kamion ütközött össze, az utat lezárták, áll a forgalom.A téli útviszonyok miatt a 86-os főút Zala és Vas megyei szakaszán, a 0 és 52-es km között nem közlekedhetnek a 7,5 tonnát meghaladó össztömegű tehergépjárművek - írja az Útinform.Sopronban a szerdai havazás a kora reggeli órákban kezdődött, de még 8 óra után is úgy tűnt, nem sózták fel az utakat. Sokan bíztak abban, hogy a várható havazás hírére az úttesteket idejekorán – éjszaka vagy a kora hajnali órákban – kellően alásózzák, aminek következtében „fekete úttest" fogadja őket reggel a forgalmasabb útvonalakon. Viszont még reggel 8-9-kor is csúsztak a járművek a havas utakon, lépésben haladhatott a forgalom. Igaz, az általunk megjárt útvonal – az Ibolya úttól a Tómalom útig – nagyobbik része a Magyar Közút fenntartása alá tartozik.– Nem a holdingon múlott, hogy ez így alakult. Hat saját hótolóval és négy alvállalkozónk munkagépével még az éjszaka folyamán hozzáláttunk az utak alásózásához – közölte érdeklődésünkre Kosztka András, a Sopron Holding közterület-tisztítási divízióvezetője. – Sopronban, Brennbergben, Hermesen, Jánostelepen, a Tómalmon, Balfon, Nyugatmajorban összesen több mint nyolcszáz utcát kellett felsózni, s aztán eltakarítani az úttestről a hótakarót. Az intenzív havazás azonban belepte a sót, s nem érvényesült kellően a hatása. Nehezítette a munkánkat, hogy két munkagépünknél is meghibásodott a hidraulika. Igaz, fél órán belül megjavítottuk ezeket, de ilyenkor minden perc számít – tette hozzá Kosztka András, aki szerint egész nap folytatják a munkát. Elsőként a tömegközlekedést érintő, főbb közlekedési útvonalakat, majd a meredek utcákat mentesítik a hótól, aztán kerül sor a többi utcára.Sopronban és környékén 4 óra alatt 8 centi hó hullott.Tét közelében a 83-as főúton ütközött össze két személygépkocsi, ahova a győri hivatásos és a téti illetve győrszemerei önkéntes tűzoltókat riasztották. A tűzoltók áramtalanították a kocsikat. A balesetben egy ember megsérült. A műszaki mentés idejére az utat félpályán lezárták.Ágfalván a Somfalvi úton, az útpályát elhagyva árokba borult egy autó. A műszaki mentéshez a soproni hivatásos tűzoltókat riasztották. A balesetben személyi sérülés nem történt.Fertőszentmiklóson a benzinkút közelében az úton keresztbe fordult egy autó alkatrészeket szállító nyerges vontató, forgalmi akadályt okozva. A kapuvári hivatásos és a helyi önkéntes tűzoltók a forgalmi akadály megszüntetésén dolgoznak - tájékoztatott a katasztrófavédelem.A Győr-Szol Zrt. készenléti ügyeletben lévő állománya a szerda kora reggeli órákban – már a 6 óra 30 perc körül kezdődött havazás előtt – megkezdte a csúszásmentesítést a város legforgalmasabb útszakaszain. A munka jelenleg is tart, és mindaddig folytatódik, amíg az időjárási körülmények indokoljákA társaság munkatársai és járművei a technológiai előírásoknak megfelelően elsőként a hidakon és a felüljárókon, tömegközlekedési útvonalakon dolgoztak, ugyanakkor szóróanyag került a főbb utak és a buszmegállók burkolatira, valamint a közterületi járdákra és terekre.A főutakat, a forgalmas városi szakaszokat nagygépek, a belvárosi, szűkebb utcákat kisebb járművek, a buszmegállókat, gyalogátkelőhelyeket kézi erővel síkosságmentesítik illetve takarítják. A Győr-Szol Zrt. által mozgósítható valamennyi gép, összesen 28 jármű és közel 100 dolgozó vesz részt a munkálatokban - írta közleményében a társaság.A szolgáltató felhívja a közlekedők figyelmét, hogy megfelelően felkészített és téli gumival felszerelt járművel induljanak útnak. A speciális körülmények között hosszabb menetidővel kell számolni, ezért célszerű hamarabb elindulni.A télies időjárás, a havazás miatt csúszásveszély alakult ki a vízpartokon is. A győri folyópartok mentén elkészült új szakaszok több pontján figyelmeztető táblák jelzik a fokozott balesetveszélyt, így ezeket a sétálóutakat mindenki saját felelősségére használhatja. A téli időszakban érdemes fokozottan figyelniük az itt közlekedőknek, hiszen a páralecsapódás miatt ezeken a helyeken könnyen előfordulhat jegesedés, még enyhébb időben is jelentős a csúszásveszély.A nyugati határ mentén, továbbá Lébény, Mosonmagyaróvár, Tatabánya, Szentendre, Dunakeszi és Dunaújváros térségében havazik, Győr, Komárom, Kisbér és Veszprém környékén szállingózik a hó, Ajka, Pápa és Fonyód térségében ónos eső esik, Tapolca és Marcali környékén pedig havas eső esik. A Dunántúl további területein elszórtan esik vagy szemerkél az eső.Tatabánya, Esztergom és Gyöngyös környékén közepes erősségű szél fúj.A magyar-szlovén határon az M70-es autóúton a tornyiszentmiklósi határátkelőnél a szlovén hatóság a 3,5 t vagy annál nagyobb össztömegű tehergépjárműveket 7 óra 45 perctől nem engedi át. A magyar oldalon legkésőbb a 194-es zalakomári pihenőnél a kamionokat kiterelik az M7-es autópályáról, és csak a Horvátország felé autózókat engedik tovább.Győr-Moson-Sopron megye - Havazás - 12 óra alatt 5 cm-t meghaladó friss hó hullhat

A Dunántúlon váltakozó halmazállapotú csapadék esik.Komárom-Esztergom és megyében és Pest megye déli részén szállingózik a hó, Pápa, Veszprém és Kápolnásnyék térségében ónos eső esik, Tapolca, Keszthely és Marcali környékén pedig havas eső esik. A Dunántúl további területein elszórtan esik vagy szemerkél az eső.A gyorsforgalmú utak, a fő és mellékutak sónedvesek, vizesek, Zala megye egyes területein a frissen esett hó miatt havas, vagy latyakos az utak burkolata.A látási viszonyok kielégítőek, ahol intenzíven havazik, ott lecsökkent a látótávolság.