Havazás és szél, havas utak - Baleset a 85-ös főúton Bágyogszovátnál, autók az árokban - fotók

13.30 - Fotók a 85-ös főúton történt balesetről

Kezdetben lehet még gyenge havazás, de aztán egyre kevésbé várható csapadék, többfelé kisüthet a nap. A leghidegebb órákban általában fagypont alatti hőmérsékletre kell készülni, de a maximumok is alig 0 Celsius fok felett alakulnak - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.az ország északkeleti harmadán gyenge havazás, havas eső is előfordulhat. Az ország nagyobb részén döntően felhős idő lesz, de elsősorban a Dunántúl keleti felén, főként délelőtt hosszabb időre is kisüthet a nap. A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 4 és plusz 1 Celsius-fok között alakul, de nyugaton, a gyengébben felhős, havas körzetekben több fokkal is hidegebb lehet. Napközben plusz 1-6 fokig melegszik a levegő.nagyobb eséllyel az Észak-Dunántúlon várható napsütés. A felhős tájakon néhol hószállingózás előfordulhat. A minimumhőmérséklet általában mínusz 4 és plusz 1, a hóval borított, kevésbé felhős tájakon ennél néhány fokkal hidegebb lesz. A nappali maximumok 0 és plusz 5 fok között alakulnak.a legtöbb helyen több órára kisüt a nap. Csapadék nem lesz. A leghidegebb órákban mínusz 6 és mínusz 1 fok között alakul a hőmérséklet, de a hóval fedett, kevésbé felhős tájakon akár mínusz 10 fokig is hűlhet a levegő. Napközben plusz 1-6 fokig melegszik a levegő - olvasható az előrejelzésben.A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint két gépkocsi ütközött a 85-ös főúton, a bágyogszováti elágazásnál. Az ütközés erejétől az autók az árokba csúsztak. Egy ember az egyik kocsiba szorult, őt a csornai hivatásos tűzoltók feszítővágóval szabadították ki. A másik autó két utasa nem sérült meg a balesetben.

8.30 - Az útinform közleménye 8.30-kor

- Az útinform közölte, országszerte borult, csapadékos az idő. Zala, Győr-Moson-Sopron Veszprém illetve Fejér megyéből havas esőt és hószállingózást jeleztek, Baranya illetve Somogy megye területén szemerkél az eső. A Dunától keletre, az Alföld középső területeit leszámítva szinte mindenütt esik az eső.A főbb- és alsóbbrendű útvonalak általában jól járhatók, túlnyomórészt vizes-nedves útburkolatra lehet számítani, viszont a havazással érintett útszakaszokon, a Dunántúl nyugati területein, leginkább a mellékutakon latyakos szakaszokra készüljenek.Az ország nagy részén gyenge a légmozgás, deBaranya és Veszprém megyében közepes erejű szél fúj.- Közlemény: a Győr-Szol Zrt. koordinálásában folyamatosan, teljes kapacitással zajlik a síkosságmentesítés és a hó eltakarítás a városi úthálózaton. Szerda hajnaltól kezdődően eleinte a szóróanyag kijuttatás volt a fő faladat, később a tevékenység kiegészült a hótolással. A lefagyások megelőzése érdekében szerdán a lakóutcákban is elkezdődött a hótolás. Este és éjszaka minden, a tevékenységben résztvevő ember és gép dolgozott. Az éjszakai eső Győrben hajnali négy óra tájékában váltott át havazásra, azóta is folyamatban van a hidak és felüljárók, tömegközlekedési útvonalak, buszmegállók, közterületi járdák, kerékpárutak és parki átvezető utak síkosság mentesítése. A teljes kapacitással zajló tevékenységben - a lakóutcákban is havat toló eszközöket beleértve - összesen 43 gép és közel 100 fő vesz részt. A munka addig tart, amíg azt az időjárási viszonyok indokolttá teszik. A csapadék megszűnését követően várhatóan a nedves burkolatok lefagyásának megelőzése lesz a fő feladat.Országszerte borult, csapadékos az idő. A Dunántúl nyugati részén havazik, a Balaton térségében illetve Baranya és Somogy megye területén havas esőt, hószállingózást jeleztek. A Dunától keletre eső esik.A főbb- és alsóbbrendű útvonalak általában jól járhatók, túlnyomórészt vizes-nedves útburkolatra lehet számítani, viszontútszakaszokra készüljenek.A látási viszonyok általában jók, néhol párás a levegő, valamint Körmendnél 300 méter alá csökkent a látótávolság.- Az M1-es autópályán, Hegyeshalom felé,három személyautó karambolozott. Az 50-es km-nél sávzárásra, több km torlódásra készüljenek - közölte az útinform.Az első hírek szerint egy sérültje van a balesetnek, amelynél a tatabányai hivatásos és a bicskei önkormányzati tűzoltók végzik a műszaki mentést. A baleset helyszínénél rendőri irányítás mellett, a leállósávban halad a forgalom.- Ismét áthaladhatnak a kamionok a letenyei magyar-horvát határátkelőn, ahol szerda késő estétől korlátozták a teherforgalmat a horvát hatóságok.- Győr-Moson-Sopron megyéről nem ír az útinfrom, de megyénkben is havazik

Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére csütörtök éjfélig



A Dunántúlon (kiemelten az Alpokalja, Zala, Dunántúli-középhegység, Mecsek környéke) folytatódik a havazás, de a déli órákra már fokozatosan csökken a csapadék intenzitása. Jellemzőn nedves, tapadó hóra lehet számítani további 5 cm-t meghaladó mennyiségben, élénk, majd helyenként erős északi szél mellett. A Dunántúl keleti részén inkább havas eső várható. A Dunától keletre jellemzően eső hullik, de az Északi-középhegységben hóra, kis valószínűséggel néhol ónos esőre lehet számítani. A hó inkább csak a magasabb helyeken maradhat meg.

A horvát-magyar határon, Letenye határátkelőnél (7-es főút) a horvát hatóságok a 7,5 t össztömeget meghaladó tehergépjárműveket 22 óra 50-től nem engedik Horvátország területére belépni az intenzív havazás miatt.

Országszerte borult, csapadékos az idő. A Dunántúl nyugati részén valamint Pécs és Harkány térségében havazik, Körmendnél intenzíven havazik, a Balaton térségében illetve Baranya és Somogy megye területén havas esőt, hószállingózást jeleztek. A Dunától keletre eső esik. A főbb- és alsóbbrendű útvonalak általában jól járhatók, túlnyomórészt vizes-nedves útburkolatra lehet számítani, viszont a havazással érintett útszakaszokon, a Dunántúl nyugati területein átmenetileg havas, latyakos, hókásás útszakaszokra készüljenek.A látási viszonyok általában jók, csak Vas és Zala megye intenzív havazással érintett területein csökkent 300 méter alá a látótávolság.- Olvasónk beszámolója szerint Kapuvár és Győr között a 85-ös főút és az M85-ös gyorsforgalmi út is havas. Esik a hó. Az M85-ösön csak a külső sáv járható biztonságosan, a kocsisor 80-90 kilométer/órás sebességgel halad.A főbb- és alsóbbrendű útvonalak általában jól járhatók, túlnyomórészt vizes-nedves útburkolatra lehet számítani, viszont a havazással érintett útszakaszokon, a Dunántúl nyugati területein átmenetileg havas, latyakos, hókásás útszakaszokra készüljenek.A látási viszonyok általában jók, csak Vas és Zala megye intenzív havazással érintett területein csökkent 300 méter alá a látótávolság.