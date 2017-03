Hat év Ausztriában juttatások nélkül

Hat éve dolgozom egy helyen Ausztriában és soha semmi juttatást nem kaptam, mivel nem vagyok bejelentve. Mit tegyek? Kihez forduljak, hogy visszamenőleg megkapjam azt, ami e hosszú idő alatt elmaradt?Ausztriában létezik az úgynevezett alacsony foglalkoztatás, amikor a dolgozónak kevés munkaórát kell ledolgoznia. Ilyenkor is be kell jelenteni a munkavállalót, de nem jár neki juttatás. Olvasónk kérdéséből azonban nem derül ki, erről van-e szó, ahogy az se, hetente hány órát dolgozik.Ha alacsony foglalkoztatásúnak sincs bejelentve, akkor az is gondot jelent, hogy nincs se Magyarországon, se Ausztriában betegbiztosítása.Mivel olvasónk szeretné juttatásait visszamenőlegesen igényelni, valószínűleg nem alacsony foglalkoztatott. Pénze követelése miatt azonban fontos lenne tudni, mikor jött rá, hogy hat éve bejelentés nélkül dolgozik. Csak a közelmúltban tudta meg vagy végig, a munkaviszonya kezdete óta tisztában volt vele?Ausztriában ilyen esetekben az Arbeiterkammerhez, a Munkáskamarához lehet fordulni, de ezt a legtöbben akkor szokták megtenni, ha megszűnik a munkahelyük és meg akarják kapni elmaradt pótlékaikat. Ha olvasónk most teszi ezt meg, elképzelhető, hogy elveszti jelenlegi munkalehetőségét. S ahhoz, hogy megkapja elmaradt juttatásait, bizonyítania kell, hogy valóban ott dolgozott, ahova hat évig bejárt. Például jelenléti ívekkel vagy munkatársainak mint tanúknak a nyilatkozataival, és hasznos lehet az is, ha munkaidő-feljegyzést (Stundenaufzeichnung) vezetett. Valószínűleg érdemes személyes tanácsadást is igénybe vennie.A tanácsadásban az IngáZóna partnere az Andesz 2006 Bt. ( www.osztrakmagyarugyek.hu ), szakértőik – Kőné Hérics Eszter és Mogyorósiné Vida Szabina – adnak válaszokat olvasóink kérdéseire.