Három luxusnyugdíjas él az országban - van, aki 2,3 milliónál többet kap havonta

Míg egy évvel ezelőtt arról számolt be a gazdasági hírportál, hogy hazánkban 1 608 717 forint landol havonta a leggazdagabb nyugdíjas bankszámláján, azóta ez az összeg hatalmasat növekedett.A három legmagasabb öregségi nyugdíj átlagösszege 2016. decemberben 2 310 017 forint volt - tudta meg a Pénzcentrum az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságtól (ONYF). A növekedés üteme nagyon gyors: 2014-ben csupán 870 ezer forint volt Magyarországon a nyugdíjrekord. 2015 januárjában 1,3 millió forint, tavaly pedig már 1,5-2 milliós összegekről írt a sajtó.Mivel hazánkban eltörölték az úgynevezett járulékplafont ezért azok, akik sokat keresnek, korábbi limitek helyett, most sokkal a több nyugdíjjárulékot tudnak fizetni (ezzel persze a keresetük is csökken). Tehát akinek magas a jövedelme és az után rendesen és sokat adózik, a mai szabályok értelmében magas nyugdíjra számíthat.