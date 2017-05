Hamarosan vezető nélküli buszjárata lesz Bécsnek - fotó, szavazás

2017 nyarán indul az auto.Bus.Seestadt elnevezésű kutatási projekt, amelynek célja a vezető nélküli kisbuszok műszaki továbbfejlesztése a nagyobb hatékonyság és a jobb üzembiztosság érdekében, valamint a működtetésükhöz szükséges megfelelő jogi környezet kialakítása. A kutatásban a bécsi közlekedési vállalat, a Wiener Linien, az Austrian Institute of Technology (AIT), az Osztrák Közlekedésbiztonsági Kuratórium (KFV), a TÜV Austria, az osztrák Siemens AG valamint a francia buszgyártó, a NAVYA vesznek részt. A projektet az Osztrák Közlekedési Minisztérium finanszírozza.A kutatás keretében tulajdonképpen Bécsben fejlesztik tovább a francia autonóm kisbuszt, a NAVYA ARMA-t. Az elektromos meghajtású jármű machine learning során tanulja meg, hogy miként ismerje fel megbízhatóan a különböző személyeket és tárgyakat. Ezenkívül egy olyan rendszerrel is ellátnák, amely mind az utasok, mind a többi közlekedő részére egyértelműen jelezné, hogy milyen vezetési manővert tervez végrehajtani a busz. A kisbuszon tizenegy utasnak van hely, és 2018 elején érkezik az osztrák fővárosba. Ha minden a tervek szerint alakul, 2019-ben állhat menetrend-szerint forgalomba Bécs új városrészében, Seestadt Aspernben.Addig nemcsak a szenzorikáját kell továbbfejleszteni, de el kell fogadtatni az utazóközönséggel és ki kell dolgozni a működtetéséhez szükséges jogi környezetet is. Javítani kell továbbá a funkcionális biztonságon és az alkalmazott informatikai megoldások megbízhatóságán is.

