Hal-áfacsökkentés - Mutatjuk, mit lépett a Lidl, a Spar, a Tesco és egy győri halbolt - fotók

Januártól decemberig alig fogyasztunk halat, majd karácsony előtt megrohamozzuk a halboltokat. A hazai 12-13 ezer tonna ponty nagy része ilyenkor kerül az asztalra. Szenteste előtt szocializmust idéző sorok alakulnak ki a győri vásárcsarnok halárusító üzletei és a Magyar utcai halbolt előtt. "A karácsonyi eladás a bevételünk 30 %-át adja. A halkereskedőkre óriási nyomás nehezedik. Azt is várjuk az áfa-csökkentéstől, hogy a halvásárlás jobban eloszlik majd az év során" - kezdte Hernitz Tibor, a Vidra halkereskedés ügyvezetője.A halfogyasztás kedvező élettani hatását tanulmányok sora igazolta. Mégis évente alig 5-6 kg halat eszünk, ezzel az utolsók között kullogunk Európában. Az okok között elsődleges: a húsokhoz képest drágább a halak többsége. A halak megkedvelésének esélyét rontja, hogy az iskolai menzán a diákok többnyire gyenge minőségű pangasiust vagy tengeri halfilét kapnak. Az a mondás járja, hogy aki elsőre rossz ízű pontyot (az ilyen hal iszapban nevelt, gabona helyett kukoricával, ostyával etetik) kóstol, ritkán szavaz újra bizalmat."Az áfa-csökkentést nem tudjuk teljesen visszaadni a vásárlóknak. Örömmel megtennénk, de munkatársaink béremelésére az áfa-csökkentés révén nyílik lehetőség. Az uniós követelmények szerint fenntartani egy halfeldolgozó üzemet rendkívül költséges. 10-12 százaléknyi kedvezményt érzek reálisnak. A tengeri halaknál jobban mérséklődhetjük az árakat. Utóbbiakra nem rakódik annyi munkaköltség, mint a hazai halak esetében" - tudtuk meg Hernitz Tibortól. Az élő ponty kg-ti ára 1090 Ft-ról 950 Ft-ra, a pontyszelet 2350 Ft-ról 2100 Ft-ra, a busaszelet 1490 Ft-ról 1350 Ft-ra csökken január 8-tól a győri boltban (a Vidra az év első hetében nem nyitott ki)."Vásárlóink a pénztárcájukon érezhetik az áfa-csökkentés teljes összegét" - közölte Varga Eszter, a Tesco szóvivője. Az áruházlánc úgy számol, hogy a nyers, friss és fagyasztott hal esetében 15-20 százalékkal nőhet a kereslet idén. Az olcsóbb ár több külföldi termékre (norvég lazac, argentin hekk) is vonatkozik a Tescóban, ám a füstölt, fűszerezett halakra, cápára nem. A 83-as főút melletti "nagy Tescóban" pénteken 450 g atlanti tőkehalfilét 2390 Ft-ért, 540 g hekket 1049 Ft-ért kínáltak a mélyhűtőből. Látogatásunkkor friss, édesvízi halat nem találtunk a hűtőben.A német tulajdonú diszkontlánc, a Lidl is ígéri, hogy a csökkentést érvényesíti az árakon. A Spar sem marad ki a sorból. Maczelka Márk kommunikációs vezető szerint a lazacfilé ára tavaly 7000 Ft/kg volt, most 5800 Ft/kg. A pontyszelet kilójáért tavaly 2300 Ft-ot, most 1900 Ft-ot hagyunk a Spar kasszájában.Végezetül jó tanács: ha ízletes halat akarnak enni, ne fagyasztottat válasszanak. A friss hal íze finomabb, a mélyhűtött halaknál mindig lutri, mennyi vizet engednek ki olvasztáskor.