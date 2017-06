Nyolc-tízezer ügyben az állam előlegezi meg a tartásdíjat, mert a kötelezett (zömében volt férj) nem fizet. A győri Csizmadia Anikó kilenc év alatt nagyjából százezer forintot kapott három gyerek után volt párjától, akit feljelentett, s most - emiatt is - börtönben ül. Az állam hat évig fizetett tartásdíjat Anikónak: ez is lejárt, ám lassan kikecmeregnek az adósságcsapdából.