Győri tanár a sok házi feladatról: tudom, hogy a tantárgyaim hol helyezkednek a fontossági sorrendben

Fekete Szabolcs

Csattos Ramóna

Ács Liliána

Kovács Léna Liliána - fotók: Bertleff András

Kevés a kreativitást ösztönző feladat



A házi feladatok között több a gyakoroltató feladat, amely nélkülözi a kreativitást, a logikus gondolkodás elsajátítását. Ebben a tanítók, tanárok keze nagyrészt meg van kötve, hisz többnyire munkafüzetből adnak otthoni munkát. Felvételünk a győri Móra-iskolában készült.

Iskolai kutatások állítják: a rendszeres házi feladat abban az esetben növeli a gyerkőcök teljesítményét, ha nem sok az otthoni gyakorlás. Ezt az elvet bizonyították kutatók szerte a világban, mégis jelentős különbség van egyes országok diákjainak házi feladattal töltött ideje között. A sereghajtók között "körmölnek" a magyar diákok heti 5-6 órával. Ez az óraszám annak tükrében sok(k), hogy a mindennapos testnevelés bevezetése óta, az érintett évfolyamokon gyakran heti 36 órát tesznek ki a tanórák.A kisalfold.hu3933 szavazat érkezett a házi feladatokat firtató kérdéseinkre. A hozzászólásokból az derül ki, hogy főként szülők voksoltak és osztották meg véleményüket, tapasztalataikat. Általános iskoláskorú gyerekek esetében 64 százalékuk heti 1-2 óra házi feladatot tartana ideálisnak. Középiskolások esetében Olvasóink 50 százaléka heti 2-5 óra gyakorlást "írna elő". Bár akadt olyan komment, mely szerint mindennap "fél óra alatt kész a házi feladat", a többség nem ezt látja. A szülök igyekeznek egyensúlyozni "a mindig kész legyen a házi" és a "kikapcsolódni is tudjon a gyerek" prioritások között. Ez vékony jég, a sikerhez pontosan kell szervezni az egész hetet."Vidékről járunk autóval, a gyerekek hétköznap 6 óra után kelnek, 7 órakor indulás. Suli után délután fél ötkor érnek haza. Van, hogy este fél nyolcig leckét írnak, hulla fáradtan. Lássuk be, tíz, iskolában töltött óra után kinek lenne energiája? Sokszor nekem sincs. Arról ne is beszéljünk, hogy mennyi felesleges adattal tömik a gyerekek fejét, miközben több gyereknek az elemi számolás és az értő olvasás sem megy" – írta egy Győr környéki édesanya.A (jó) tanárok tisztában vannak a házi feladatok gyakorta XXL-es mennyiségével. Fekete Szabolcs, a GYSZSZC Móra Ferenc Sportiskolai Általános Iskola és Szakgimnázium tagintézményvezető-helyettese napi egy, legfeljebb két házi feladatot ad a diákjainak. Elmondása szerint ezeket 5 perc alatt meg lehet oldani."Természetismeretet és földrajzot tanítok. Tudom, hogy a tantárgyaim hol állnak a fontossági sorrendben. Ahhoz, hogy a diákjaink felvételt nyerjenek magas színvonalú iskolákba, sikeresek legyenek az életben, nagyobb szerepe vannak a magyarnak, a nyelveknek, a matematikának. Ezért vallom, hogy a továbbtanuláshoz nem szükséges tantárgyakból nem szabad elárasztani a gyerekeket írásbeli házi feladattal. A tanuló abban legyen minél jobb, amiben el szeretne mélyülni, amire szüksége lesz a későbbiek során. Tény, hogy a gyerekek terheltsége sokat nőtt az elmúlt évtizedek során" – mondta Fekete Szabolcs.Csattos Ramóna szereti a gondolkodtató házikat. "Ilyen típusú feladatokat elsősorban matekból kapunk. Kedvelem azt is, ha a világhálón kell utánanéznünk valaminek. Ilyenkor plusz érdekességeket tanulok" – mondta a nyolcadikos diák."Tudatosan tervezem az egész hetet. Sokszor próbálok előre gondolkodni hétvégén és többet tanulni a szabadnapokon. Azt nem szeretem, ha dolgozatot írunk és előtte házit is kapunk. Ilyenkor jobb volna csak a felmérőre koncentrálni" – közölte a szintén nyolcadikos Ács Liliána.A harmadikos Kovács Léna Liliána általában a délutáni napköziben végez a házikkal, így jut ideje több hobbira hétköznaponként. "Hogy legyen időm a néptáncra és a modern táncra, hétvégenként készülök az órákra" – mondta a 8 éves kislány.